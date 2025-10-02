警深水埗拘兩販毒男 檢9000元依托咪酯煙彈

說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。

Yahoo Style HK ・ 10 小時前