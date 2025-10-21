警瓦解網上購票詐騙集團拘5人 涉MAMA BLACKPINK假飛共50萬元

演唱會門票 網上詐騙

演唱會和體育表演是港人熱愛的娛樂，加上啟德主場館的啟用，本港相繼舉辦大型盛事，當中不乏國際級的知名團體和球隊，令這些活動的門票都在開賣後火速售罄，造成一票難求。警方昨公布成功搗破一個本地網上購票詐騙集團，共拘捕3男2女，年齡介乎21歲至39歲，當中包括集團主腦及數名骨幹成員，涉案金額逾港幣50萬元。

商業罪案調查科人員經情報分析及深入調查後，鎖定一個本地網上購票詐騙集團，並於周一展開代號「烈衝」的拘捕行動。5名被捕人涉嫌串謀欺詐，懷疑與超過200宗同類型案件有關，涉案總金額約逾50萬元。他們分別為集團主腦，骨幹成員及騙案電話登記人，又分別報稱為自僱人士、文員及無業人士，有人有黑社會背景。

騙款買現金券後低價放售

該犯罪集團懷疑在社交平台兜售演唱會或球賽門票，涉及MAMA頒獎禮、韓國女團BLACKPINK，及本地歌手Tyson Yoshi演唱會等活動。手法是要求受害人存入門票款項到電子支付工具帳戶，匯款金額每個案由500元至2.89萬元不等，之後集團便直接失聯。被捕人透過不同平台訛稱以原價或稍稍高於原價去代購已售罄的門票，有時則未必要預先支付全數，更讓受害人客易掉以輕心，墮入圈套。

為增加追查難度，當得到騙款後，騙徒會到各大連鎖超市或商店購買現金券，並在網上拍賣平台以低價放售現金券。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察何潤賢

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察何潤賢指，警方已成功檢取集團使用的多部手提電話，部分電話內儲值支付工具曾用作收取受害人騙款。所有被捕人現正被扣留調查，警方將作進一步帳戶分析，預計會發現更多涉案受害人及騙款。而因犯罪集團中有部分成員有黑社會背景，集團是否受黑社會人員操控將是警方主要調查方向，不排除有更多人被捕。

