警破特大涉黃案 團夥廣州南站男廁留色情廣告

【on.cc東網專訊】內媒周二（2日）報道，廣東省廣州鐵路警方近日通過一張火車站的小廣告，破獲一宗特大傳播淫穢物品牟利案，在全國搗毀5處犯罪窩點、打掉3間技術運維公司，抓獲47名犯罪團夥成員；同步協調網信部門查堵5,653個涉黃域名，市場監管部門吊銷涉案公司營業執照。
廣州南站有保潔員在男洗手間的廁格內，發現很多被蓋印的涉黃小廣告。警方接報後着手調查，發現每次清理後大量涉黃域名小廣告迅速再現，懷疑是團夥所為。經調查，警方抓獲在廣州南站洗手間內負責蓋印小廣告的男疑犯巫某，判斷他應有上線，於是以他為線索開展進一步偵查。
警方發現，巫某的報酬是由一夥以黃某為主的人員支付，後方還隱藏其他上線，鎖定男子姜某和此案中已查實的涉案資金存在關聯。他落網後供述，除教巫某等人如何蓋印小廣告，還曾幫助境外團夥搭建網站。警方偵查後獲得大量確鑿證據，並鎖定部分涉案團夥成員藏匿位置，分赴廣西、湖南、內蒙古等9省區市開展集中收網行動，包括多名犯罪團夥主要成員相繼到案。
