警破詐騙捐款網站 拘27歲雙程證傀儡戶口持有人

宏福苑大火後，湧現不少想發災難財騙徒，包括假冒社福機構網頁「募捐」，亦有不同詐騙捐款釣魚短訊。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達表示，警方上周六接報指有假冒本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」名義誘騙捐款，已聯絡香港網絡安全事故協調中心即晚移除假網頁，並凍結相關傀儡戶口，目前未有市民受騙。警方前日亦拘捕一名傀儡戶口持有人。
被捕人27歲持雙程證內地女子，報稱無業，警方不排除再有人被捕。警方強烈譴責騙徒利用港人善心行騙，並提醒市民捐款前須核實渠道，切勿點擊不明連結或掃描可疑二維碼，更不要填寫來歷不明的災民登記表。政府已成立「大埔宏福苑援助基金」，市民可存入中銀香港戶口號碼：012-875-2-190159-7(港幣)，或012-875-2-190160-7(人民幣及其他貨幣)，戶口名稱為大埔宏福苑援助基金。
設獨立委員會 法官主持查火災
大埔宏福苑五級大火已造成至少156人喪命,特首李家超昨日出席行會前見記者,率先感謝消防員的救援工作,其後他提出針對大廈維修工程涉貪圍標、安全標準用料清單是否全面等八項改革方向,並宣布成立由法官主持的「獨立委員會」,審視事故的起火和迅速蔓延原因,他承諾會全面公開報告內容。
