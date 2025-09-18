警破36宗騙案拘39人 失款最高達7400萬元 騙徒假冒執法人員 呃內地女 20 萬元金條 ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】警方打擊詐騙及洗黑錢，最新拘捕27男12女，年齡介乎20歲至61歲，共涉36宗案件，總損失金額逾 1.5億港元，單宗損失金額最高為7400萬元。案件類型包括投資騙案、求職騙案、網上購物騙案、貸款騙案、電話騙案等，被捕人大部分角色為傀儡戶口持有人。

被捕人報稱職業包括地盤工人、貨車司機、售貨員、侍應、家庭主婦及無業等，被捕罪名包括以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢罪。

損失金額最高案件為7400萬元「網上投資」騙案，一名外國受害人被騙徒遊說在虛擬網上投資平台投資買賣黃金，轉帳7,400 萬港元去多個騙徒指定戶口，一名36歲本地男子被捕，為傀儡戶口持有人。

廣告 廣告

最新一宗案件則發生在本月14日，一名24歲内地女子收到訛稱內地執法人員騙徒來電，指控她涉及内地一宗經濟犯罪活動。女事主按騙徒指示，到尖沙咀一間金舖購買價值20萬元的金條，並交給一名假冒執法人員的女子。一名持旅遊證件來港的47歲女子被暫控一項「以欺騙手段取得財產」罪。

警方指，留意到騙徒指示購買及交付金條，有別於一般銀行轉賬或交付現金，提醒市民要提防新的騙案手法。