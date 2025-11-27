大埔宏福苑五級火 大小商戶緊急支援一覽
警長呃保險佣金案今區院提訊 官應辯方要求押明年2月再訊
【on.cc東網專訊】36歲男警長涉嫌招攬兄長等家人、朋友及警隊同袍充當傀儡保險代理及投保人，以虛假資料作出20項投保申請，詐騙兩間保險公司發放佣金及花紅等共約300萬港元。男警長又涉與友人製作虛假學歷證明，助友人獲保險公司聘用。6名涉案人士被廉署落案起訴欺詐及串謀製造虛假文書等21罪，案件今(27日)於區院提訊，裁判官應辯方要求把案件押後至明年2月10日再訊以準備文件與索取法律意見，期間眾人續准保釋。
6名被告依次是林顯豪(36歲，警長)，被控20項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪；林振邦(39歲，男倉務員，首被告兄長)，被控12項欺詐罪；劉臻頤又名劉敏儀(29歲，女商人，首被告友人)，被控一項欺詐罪及一項串謀製造虛假文書罪；余曉丹(34歲，中醫診所女助理，次被告妻子)，被控4項欺詐罪；許懿(46歲，事務律師)，被控一項欺詐罪；以及施匡澤(29歲，偵緝警員)，被控一項欺詐罪。
6人當中的林振邦、余曉丹及劉臻頤在案中充當傀儡保險代理，而許懿及施匡澤則是傀儡投保人。6人今續准以3,000港元至10萬港元保釋，但不得離開香港、須交出旅遊證件、須居於報稱地址、更改住址前24小時須通知警署、須每周到警署報到一次，以及不得接觸控方證人。
就欺詐罪的控罪指，林顯豪於2016年12月至去年6月期間，與5名同案被告、保險公司人員及其他傀儡下線代理和投保人，多次向香港永明金融有限公司及中國太平人壽保險(香港)有限公司作虛假陳述，意圖詐騙而誘使兩間公司承保涉案20份保單，並向相關代理支付佣金、花紅及津貼等。串謀製造虛假文書罪的控罪則指，林顯豪及劉臻頤於2021年1月至5月，與該保險公司人員及其他人串謀製造多份虛假文書，包括美國伊利諾大學芝加哥分校證明劉臻頤已獲授經濟學文學士學位及相關成績表，意圖誘使太平人壽香港接受其為真文書。
案件編號：DCCC 1631/2025
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
中國遊客偕母遊日 關西機場墮樓亡
一名中國遊客今日（25 日）在日本關西機場從高處墮下喪生，報道引述警方稱，事發時死者危坐在機場四樓的護欄上，警方發現後嘗試把他拉回安全位置，但不成功，男子繼而墮至一樓，失去意識，送院後證實死亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉馬車涉火鍋店襲擊網紅葉子健及Starbucks非禮女子 判囚4個月
案底累累的網紅「劉馬車」，早前涉衝入尖沙咀一火鍋店襲擊另一網紅葉子健，並指因葉在網上抹黑他。今日(25日)於九龍城裁判法院承認襲擊葉，他求情時稱要揭露「真相」，指葉曾任他的補習老師並曾侵犯他，故他案發時忍不住鬧葉「禽獸」和打他。他早前亦承認曾在天水圍Starbucks摸一女子大腿兩秒，兩案合共判入獄4個月。 被告am730 ・ 1 天前
33 歲韓男層壓式性侵 261 人 法庭：須永久把他隔絕於社會
韓國一個性罪行集團首腦，涉嫌利用社交平台 Telegram 從事大規模層壓式勒索活動，受害人數多達 261 人，被控策劃及經營犯罪組織、製作及發佈性剝削物品等罪，早前被裁定罪名成立，昨日（24 日）被法院宣判終身監禁。犯人在庭上表示後悔，但法官認為他在四、五年間犯下無數罪行，必須永久把他隔絕於社會。Yahoo新聞 ・ 1 天前
男子涉非禮10歲女獲判無罪 官指事主推翻自己證供 寄語父女忘懷事件
60 歲在內地工作的男子，被指在疫情通關後返港，非禮 10 歲女兒，他否認 4 罪受審，周三（26 日）在區域法院被裁定全部無罪。法官練錦鴻指，事主與保母供詞不符，又指事主在辯方盤問下，同意沒遭被告侵犯，推翻自己的證供，「最令本席難以釋懷」。法庭線 ・ 23 小時前
加密貨幣劫案｜Sam Altman前男友遭假速遞員入屋搶劫 損失逾8000萬加密貨幣
加密產業再次發生嚴重的現實世界搶劫案！《紐約郵報》引述美國警方消息指，最新的受害者是OpenAI行政總裁Sam Altman的前男友、現年31歲的創業投資者Lachy Groom，其位於三藩市的豪宅於上周六（22日）遭假速遞員入屋搶劫，獲救後他被打至全身瘀青，並損失價值1,100萬美元（約8,580萬港元）的加密資產。BossMind ・ 18 小時前
警東九龍「放蛇」打擊白牌車 拘兩男女扣兩部Tesla
警方東九龍總區交通部於今日(25日)上午進行打擊「白牌車」行動。人員喬裝乘客成功截獲兩輛非法載客取酬的私家車，涉及一名39歲女司機及一名44歲男司機，涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」，涉案Tesla私家車亦被扣查作進一步檢驗。 據了解，兩車程均由將軍澳前往牛頭角區，分別索價約am730 ・ 1 天前
黃子佼自稱「懂受害人的痛」二審輕判1年半！ 女星火大開炮：我看不起你
藝人黃子佼因持有2259部未成年性影像遭起訴，昨（24）日二審判決結果出爐，獲判1年6個月徒刑、緩刑4年。他在法庭上聲稱「我不懂法律，但我懂被害人的痛」，這番言論引發藝人嚴立婷強烈不滿，在社群平台痛批：「用錢撫平傷痛，我看不起你！」姊妹淘 ・ 22 小時前
神田站凌晨鐵棒夜襲黑幕！ 大阪租車5人組搶台男行李！
哎喲，東京的JR神田站本該是上班族趕末班車的熱鬧夜，誰知7月某日凌晨，一群大阪男子租車北上，凌晨抵達後對監視器噴霧，持鐵棒朝兩名台灣男子狂噴催淚劑， 毆打搶行李箱後逃逸！Japhub日本集合 ・ 1 天前
女子倒斃旺角唐樓非法賭檔
【Now新聞台】一名女子下午被發現倒斃在旺角一個非法賭檔，警方列作屍體發現案。 警員在現場調查，下午二時許警方接報，該33歲女子昏迷倒臥旺角通菜街83號一個單位閣樓，救護員到場證實她死亡，警員在單位檢獲懷疑吸毒用的冰壺及電子煙，拘捕49歲男子涉嫌經營賭博場所及管有工具可作吸毒用途。現場消息稱，死者為賭檔顧客，有不良嗜好。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
本地｜大埔宏福苑五級火44死58傷 工程公司3名負責人涉誤殺被捕
大埔宏福苑五級火目前44死58人傷。警方凌晨拘捕3名本地男子涉嫌誤殺，他們是負責屋苑大廈維修的工程公司負責人，目前仍被扣查。 新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒表示，新界北總區重案組展開調查，除了消防處發現建築物外牆安裝保護網、保護膜、防水帆布及塑膠布等，懷疑未符合防火標準之外，警方亦在現場調查期間，發現一幢未波及大廈的每層電梯大堂的窗戶外被發泡膠包封。鍾麗詒表示，發泡膠是非常易燃物品，有機會加速火勢蔓延，不排除是導致今次火警迅速蔓延的原因。 警方初步調查，發現由一間建築工程公司在大廈進行維修工程安裝，有理由相信負責人嚴重疏忽引致今次意外，亦引致火勢迅速蔓延、一發不可收拾，導致重大傷亡。3名負責人分別是公司的兩名董事及一名工程顧問，年齡介乎52至68歲。 鍾麗詒又說，處理遇難者遺體工作仍在進行中，警方會聯同法醫科盡快處理及安排家屬辨認程序。她強調，警方極度重視今次火災，當完成拯救行動後，會與消防、政府化驗所等相關部門盡快蒐證及調查，並動員最大資源全方位調查，盡快尋找起火原因。Fortune Insight ・ 4 小時前
一男一女涉煽動被國安處拘捕 消息指涉葵涌廣場小食店
【Now新聞台】一男一女涉嫌煽動和協助罪犯等罪被國安處拘捕。據了解，他們是葵涌廣場一間小食店的東主及其女友。涉事小食店在兩人被捕後，沒有營業。警方國安處周一採取拘捕行動，又在兩人的葵涌住所搜獲小量懷疑大麻，兩名被告涉嫌違反煽動罪、協助罪犯和管有危險藥物罪。據了解，男被告是店舖東主，在店舖社交平台發布號召武裝革命片段，倡議港人成立海外臨時政府，並展示港獨意味旗幟和標語。消息指，男被告曾以日薪方式，聘請早前被控煽惑暴動罪的2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂，在店舖擔任「一日店主」數天，之後給予約10萬元薪酬；亦有消息指，另一間九龍城食店東主懷疑涉案被警方帶走調查。煽動罪一經定罪，最高可判監7年；協助罪犯罪最高刑罰是監禁10年。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
葵涌廣場班戟店「鳩戟」被搜查 涉店舖社交平台發煽動貼文及協助罪犯 兩男女被捕 (更新)
社交平台Threads有網民發帖，指葵涌廣場二樓的梳乎厘班戟店「鳩戟」，周一（24日）遭大批警員調查，當中包括多名便衣人員。發帖者指：「佢哋好似搜緊間鋪！我仲見到鳩戟有個男職員俾便衣捉住！」，另有目擊網民稱「望住個職員比人帶走」。現場照片可見，有軍裝警圍封店舖，多名便衣警於店內調查。 消息指被捕男子為「鳩戟」東主am730 ・ 1 天前
宏福苑五級火｜警拘三名工程公司負責人嚴重疏忽涉嫌誤殺(梁潔瀅報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，警方拘捕三名維修大廈的建築工程公司負責人，包括兩名董事以及一名顧問，嚴重疏忽，涉嫌誤殺。 發生五級火的宏福苑樓齡超過40年，起火時8座大廈同時進行維修工程，外牆正搭建棚架，窗戶被發泡膠封實。消防人員在搜救期間，發現外牆安裝了保護網、防水帆布以及塑膠布，懷疑未符合防火標準。警方指，發泡膠十分易燃，有機會加速火勢蔓延。新界北總區刑事總部高級警司鍾麗詒：「我們不排除發泡膠是導致這次火警迅速蔓延的原因，而經警方初步調查，我們在窗外發現發泡膠是由一間建築工程公司在大廈進行維修工程安裝，而我們警方有理由相信有關工程公司的負責人嚴重疏忽引致這次意外。」翻查宏福苑的工程文件，大廈去年7月16日開始維修，包括進行清洗外牆、換喉以及噴漿等工程，並預計明年3月至6月完成工程並拆除棚架；在搭棚期間，會使用發泡膠完整地將單位外牆窗玻璃遮蓋作保護。警方和消防處已經成立專責小組，全面調查起火原因，並拘捕三名維修大廈的建築工程公司負責人，包括兩名董事以及一名顧問，嚴重疏忽，涉嫌誤殺。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
香港新界大埔屋苑大火 逾百人失聯3嫌涉誤殺被捕
（法新社香港27日電） 香港新界大埔一個屋苑發生大火，死亡人數攀升至44人。法新社報導，這起香港數十年來最嚴重的火災，仍有數百人下落不明。法新社 ・ 4 小時前
涉賭案開審 比立斯不認罪獲保釋
【Now Sports】波特蘭拓荒者教練比立斯涉嫌參與非法賭博及洗錢案周一開審，他在庭上否認所有控罪後，獲准以500萬美元保釋。比立斯（Chauncey Billups）被控與犯罪集團合作，在啤牌賭局中作弊操控賭局，上個月遭美國聯邦調查局拘捕，而他也因此被暫停在拓荒者的教職任務。周一上庭，這名拓荒者教頭由代表律師代為提出無罪答辯，只在庭上以「yes」或「no」來回答提問，最終他否認所有有關控罪，亦獲批准以500萬美元保釋，同時要以自己在科羅拉多州的房產作為擔保。另外，他也要交出護照，以及被禁止和案中其他人士接觸。這宗案件涉及超過30名被告，涉案金額則高達700萬美元。除比立斯外，曾任勒邦占士私人教練的達文鍾斯以及邁阿密熱火後衛盧斯亞，都牽涉其中。沒有比立斯領軍，拓荒者今季在NBA仍然具備一定戰力，周一的比賽，作客以115:103贈給密爾沃基公鹿5連敗，謝拿美格蘭豪取35分，刷個人今季得分新高。now.com 體育 ・ 1 天前
時任證監會投資產品部經理涉洩露領展機密股價敏感資料 押後至明年5月26日再訊
證監會時任投資產品部經理被控向一名醫管局護士及一名律政司高級政府律師，洩露領展(00823.HK)的機密股價敏感資料，而該兩人其後以衍生工具交易，並向他提供逾540萬元。三人被廉署起訴公職失當、公職人員接受利益、洗黑錢等共12項罪名。案件日前在區域法院提訊，押後至明年5月26日再訊。期間三人獲准以現金20萬元保釋。 涉案的時任證監會投資產品部經理梁譜軒(前稱梁兆鰲)，被控兩項「藉公職作出不當行為」罪、兩項「公職人員接受利益」罪及一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(洗黑錢)罪。控罪指，他憑藉其在證監會的聘任，取得與領展房地產投資信託基金有關的機密股價敏感資料，向其他被告透露機密資料，及便利兩人使用機密資料進行衍生工具交易。(ss/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
新蒲崗立法會選舉宣傳橫額疑遭毀壞
【Now新聞台】新蒲崗景福街有立法會選舉宣傳橫額懷疑被人破壞。 行人路鐵欄有兩幅約2.5米乘1米選舉宣傳橫額疑遭破壞跌在地上，警員到場調查。星期二晚八時許，警方接報新蒲崗景福街63號有數幅宣傳橫額損毀，警方列作刑事毀壞案，暫時未有人被捕。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
港交所(00388.HK)前助理副總裁涉收賄15萬洩密 准保釋明年1月再訊
廉署上星期五(11月21日)落案起訴一名港交所(00388.HK)時任助理副總裁，控告他涉嫌貪污收賄15萬元，以披露上市公司的機密資料。另外兩名涉案人士則被控妨礙司法公正，涉及廉署及證券及期貨事務監察委員會(證監會)有關內幕交易的刑事調查。 3人今日到東區裁判法院首次應訊，暫毋須答辯。主任裁判官張志偉應控方要求，押後至明年1月2日再訊，待控方準備將案轉介區域法院審理所需的文件，期間3人獲准以現金1萬至5萬元保釋。 控罪指出，譚卓彥身為公職人員，於2024年6月28日在香港無合理辯解而從周子剛接受3萬元，作為譚卓彥向周子剛披露宜昌東陽光長江藥業股份有限公司機密資料的誘因或報酬；及約於同年12月23日從周子剛接受12萬元，作為譚卓彥向周子剛披露平安健康醫療科技有限公司、ESR Group Limited及金利來集團有限公司機密資料的誘因或報酬。 周子剛同時涉嫌指示另一被告鄧慶俞保管共約390萬元現金、兩隻總值逾100萬元的手錶及一部手提電話，並干擾鄧慶俞車上的行車記錄儀運作，藉以影響調查。(ha/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
美聯社調查 美國用邊境執法祕密監控百萬駕駛 「行蹤可疑者」隨時遭攔查
美聯社調查發現，美國邊境巡邏隊正施行一項祕密「預測情報」計畫，監控全國百萬駕駛人，辨識並拘留其認定「行蹤可疑者」，已有不少人遭遇類似狀況，理由可能是沒打方向燈、超速等。 比如來自休士頓的蕭特（Alek Schott）說，他因開車往返休士頓與德州南部，並在美墨邊境附近過夜，隔天早上與一位女性同事會合，而德州警方竟然「全部知悉」，將他扣留在路邊一小時，裡裡外外搜查車輛。 警方最終在蕭特車中一無所獲，他最終告上法院，官司目前還在審理中。美聯社指出，巡邏隊使用網路攝影機掃描並記錄車牌資訊，演算法則會根據車輛的行蹤，判定是否可疑，聯邦探員也可能通知地方執法機關。 美國海關暨邊境保護局（CBP）回應，辨識車牌的目的在瓦解犯罪網路，並受到嚴格的規範與限制，但基於國安，無法說明具體用途。 事實上，這套系統大概十年前啟用，主要針對非法邊境活動，比如毒品及人口販運，但現在已逐步拓展到監視境內民眾。尤其在川普政府加強移民執法下，美國海關暨邊境保護局預計獲得27億美元（約新台幣843億元）經費，擴建相關系統。有法律學者認為，如今執法的形式，正在引發憲法層級的疑慮。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
巴黎羅浮宮10月劫案 再多4名疑犯被捕
法國巴黎羅浮宮上月發生的劫案,巴黎檢察當局表示,警方拘捕多4名疑犯。檢察當局發表聲明稱,最新被捕的兩男兩女來自巴黎地區,年齡由31歲至40歲,至於在早前被捕的另外4名疑犯已被起訴。羅浮宮在10月19日遇劫,幾名蒙面賊人在幾分鐘內,盜走一批估計總值超過1億美元的珠寶,包括拿破崙時期的項鍊、胸針、耳環等。警方其後尋回一頂屬於拿破崙三世皇后歐仁妮的后冠,其餘珠寶至今仍下落不明。 (BC)infocast ・ 1 天前