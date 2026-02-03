警長太古站遭示威者扯跌受傷 搭扶手電梯會緊張 索精神損失補品費

2019年8月11日入夜後，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。（美聯社資料圖片）

2019年8月11日反修例示威期間，有示威者在港鐵太古站集結，警方一度近距離向人群發射胡椒球彈，多人被捕。一名電腦軟件工程師被控參與非法集結及阻差辦公，經審訊後裁定阻差辦公罪成判囚3個月。案中負責拘捕示威者的警長入稟區院，指當時截停該軟件工程師時與他同滾下電梯致受傷，故向對方索償。該案今日(3日)開審，被告缺席聆訊。該警長供稱復工後被診斷有輕度創傷後壓力症，現搭扶手電梯仍會緊張。警長要求被告支付其精神損失、手術費及買補品等費用，惟沒列明詳細金額。案件明天(4日)結案陳詞。

軟件工程師阻差辦公囚3個月

原告為黃銘源，任職警務處的警長；被告是電腦軟件工程師文城康，案發時23歲，文今缺席聆訊。入稟狀指被告在2019年8月11日晚上10時許，在西灣河康山道近港鐵太古站對原告造成損害，警長稱在太古站追截文時被對方扯跌，兩人從電動樓梯滾下，警長左肩、前臂及拇指擦傷，右膝蓋扭傷，伴隨半月板及韌帶撕裂，遂向被告追討賠償，惟沒有列明詳細金額。

獲163天病假有創傷後遺症

警長求醫後獲發163日病假，至2020年1月30日才復工。他供稱復工後未即時回到前線工作，同年6月再回前線前曾接受臨床心理輔導，被診斷有輕度創傷後壓力症，但不用服藥，並曾接受經過4次心理輔導。他指現在仍有殘餘膝痛，天氣轉變便有輕微痛楚，未能做劇烈運動踢足球及打籃球，只能慢跑。他又指其膝蓋受傷後較脆弱，擔心追捕逃犯時會受傷，現見到較長及傾斜的扶手電梯會緊張，一定要用手捉住。

申索7000元補品 包括蟲草及花膠

警長稱因受傷在私家醫院進行手術，花費約7.6萬元，另在康復中心花上4,000元，乘的士每次約300元，及後服用補品調理身子花約7,000元，包括維他命、蟲草及花膠等，並要就其精神損失費等索償。警務處曾就工傷賠償他6.5萬元，他現向文索償餘款。

案件編號：DCPI2225/2022

