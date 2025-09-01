警隊督察衝燈撞女途人重傷截肢案 判240小時社服令

【Now新聞台】一名警隊督察前年衝紅燈撞倒一名女途人，導致她嚴重受傷，需要截肢。法庭判他危駕引致他人身體受嚴重傷害罪成，判處240小時社會服務令及停牌兩年。

被告姚新燊由囚車押送到區域法院聽取判刑。他涉嫌前年6月在旺角駕駛P牌的私家車，衝紅燈撞到一架的士，導致的士失控撞倒女途人，令其身體嚴重受傷，早前判處危駕引致他人 身體受嚴重傷害罪成。

暫委法官黃國輝裁決後一度明言「監禁無可避免」。辯方早前求情時，呈上警務處助理處長等人的求情信後，黃國輝在判刑時指，考慮被告初犯、沒有任何定罪紀錄，而本案案情較其他同類案件輕微，參考被告社會服務令報告後，認為判處社服令是合適。

#要聞