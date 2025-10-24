警隊社交平台粉絲破700萬成政府部門之冠，考慮AI主持防罪節目。

警隊自2013年3月開設YouTube頻道，最早期播放防罪影片、警訊精華等。其後陸續增設Facebook、IG、微博及X，至今在各社交平台粉絲總和已衝破700萬，成為政府部門之冠。

已發布逾 4 萬則帖文

警方表示，2019年社會事件期間警隊被抹黑，警方因而開設社交媒體直播小隊，以警方角度直播現場，近年亦曾在國慶煙花、北京閱兵等場合直播，至今已在社交媒體發布逾4萬則帖文，進行5,623次直播場次，累計觸及人數達31億，觀看次數有2.4億。

年輕人對政府支持度逐步上升

根據調查顯示，年輕人對政府的支持度逐步上升，部份參加活動的年輕人本身沒關注警隊專頁，可見宣傳觸及率廣。隨着近年騙案增多，警方將會在小紅書及抖音宣傳。由於警隊每星期製作防罪節目需要不少人力物力，因此警方正考慮利用AI進行主持工作，目前仍在測試本地觀眾的接受程度。

廣告 廣告

另外，警隊近年與公眾協同創作項目，推動公共安全信息傳播，包括邀請2至4歲小童飾演警察，又招募大學生參與真人節目，體驗不同部門工作。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/警隊社交平台粉絲破700萬成政府部門之冠-考慮ai主持防罪節目/611840?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral