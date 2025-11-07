iHerb雙11優惠全網限時74折
警隊紀念日儀式悼念殉職人員 周一鳴：維護國安工作任重道遠
香港警務處今早(7日)在警察總部舉行警隊紀念日儀式，警務處處長周一鳴率領警隊代表出席，向因公殉職的正規和輔警人員致以崇高敬意。周一鳴在儀式致辭時表示，維護國家安全和社會治安的工作任重道遠，相信全體警務人員會秉承前人的專業精神，令香港警察繼續成為世界上最優秀的執法隊伍之一。
展現「One Force」團隊精神
周一鳴提到，紀念日是要懷緬殉職警務人員維護法紀的執着、危難當前的英勇和忠誠為民的熱血。他們與所有警隊成員心繫社會的光芒，引領一代又一代的同事，讓專業精神和優良傳統得以薪火相傳，亦驅使警隊在面對不同的治安挑戰、重大事件、天災和疫症，仍能砥礪前行，令香港社會重拾正軌，市民安定的生活得到保障。他又勉勵同袍迎難而上，展現「One Force」(一個警隊)的團隊精神，使香港警隊繼續成為世界上其中一支最優秀的執法隊伍。
儀式上，警察樂隊號手吹奏《最後崗位》，在場人士默哀兩分鐘。周一鳴、香港輔助警察隊總監梁世光、警隊各單位及警務人員協會代表分別在警隊紀念牆前獻上花圈。
