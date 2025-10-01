警一周接30宗裸聊騙案涉百萬 男子視像通話被錄私處遭勒索失30萬

裸聊騙案

各種通訊軟件為現代人提供方便溝通方法，但經常收到「白撞」訊息，當中不乏騙徒藉此尋找目標。一名男子近日在通訊軟件Telegram收到陌生訊息，對方先以親密接觸為誘餌，遭拒後轉為以性話題展開對話，並邀請男子作視像通話。期間，騙徒要求男子在鏡頭前裸露私處。

其後，雙方「交換」電話號碼後，男子收到騙徒WhatsApp訊息，指已攝錄男子裸露片段，並多次要求男子轉帳到指定的個人戶口，否則將片段公開發布，男子最終損失超過30萬元。

警方過去一周接獲近30宗類似案件，涉款逾百萬港元，提醒市民提高警覺，拒絕所有裸聊要求，切勿點擊不明來歷的超連結或下載程式。

