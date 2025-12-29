警3周接110宗網上求職騙案 31歲婦墮刷單騙案失190萬

求職騙案層出不窮，騙徒亦會藉網上招聘廣告漁翁撒網尋找目標。警方在過去3星期共接獲超過110宗網上求職騙案，涉款達1,900萬元。一名31歲女子墮刷單騙案陷阱，一周失款逾190萬元，因與騙徒失聯才驚覺受騙。

網上求職騙案中，騙徒多以毋須工作經驗、搵快錢等藉口作招徠，警方數字顯示，在過去3星期共接獲超過110宗網上求職騙案，涉及金額達1,900萬元。其中一名31歲女子在社交平台「小紅書」認識騙徒，對方以「刷銷售量賺佣金」為名，誘騙她進入假網站操作。女事主未有懷疑按指示在一星期內將逾190萬元轉帳至指定戶口，最終因無法提取本金及報酬，並與騙徒失聯，才驚覺受騙。

警方提醒市民，網上求職時，必須提高警覺，特別是對方聲稱毋須工作經驗及不用提供履歷的職位；要求預先支付金錢以完成任務或賺取佣金等。如有懷疑，可使用警方「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，輸入可疑網址、電話號碼或銀行戶口，評估詐騙風險，保障自身安全。

損失金錢及致資料外洩

警方強調，求職者切勿輕信「高薪、快錢」的虛假承諾，避免墮入騙局，損失金錢之餘，更可能涉及個人資料外洩，後果不堪設想。

