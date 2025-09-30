議員促盡快推出高危家庭名單 勞福局：啟動跨部門進一步協作

【on.cc東網專訊】獨老及雙老照顧問題備受關注，近期亦發生多宗涉及照顧者的悲劇。立法會福利事務委員會今日(30日)召開會議，社福界議員狄志遠關注當局盡快審視獨居及雙老等高危家庭，並推出高危家庭名單。

勞工及福利局局長孫玉菡指自7月起，與醫管局、房署及關愛隊，啟動跨部門進一步協調工作，以互通數據識別高危家庭，由房署向局方提供單老及雙老名單，再由關愛隊上門探訪。

孫指計劃推出逾2個月，關愛隊除了在沙田及觀塘區進行探訪，亦把服務擴展至全港，目前已探訪5,000多戶，發現當中有約400戶需要進一步照顧需要，若有長者入院會通知當局。

針對新一份《施政報告》提出在今年底前，推出為期3年的綜援長者入住廣東院舍試驗計劃，向每名合資格長者發放5,000港元資助，名額合共1,000個。議員陳沛良關注資助名額是否足夠，孫玉菡指考慮到正領取綜援及居住於公屋的長者，未必有較大機會想到廣東院舍，認為居住於私人院舍或不適切房屋的長者北上養老的動機則較大，料涉及約5,000至6,000人。

