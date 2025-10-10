議員促重推租置計劃 助基層安居 每年庫房有百億進賬

【on.cc東網專訊】外界有聲音要求重推租置計劃。立法會今日(10日)最後一日辯論施政報告致謝議案，討論有關房屋、勞工、社福、教育等措施。有議員表示，重推租置計劃不但能幫助基層市民在熟悉社區安居，亦能為公屋居民理順及優化房屋階梯，加快向上流動，更能為政府帶來穩定財政收入。

議員顏汶羽表示，雖然施政報告未提及重啟租置計劃，但政府已表示明年就重推租置計劃展開調查與研究工作。

他又指以每年出售1萬個單位、每個售價100萬港元計算，庫房每年可進賬百億港元，認為租置計劃是一項惠民與理財兼備的政策，值得政府認真考慮。

