議員倡改善安老按揭計劃 減輕長者生活負擔

英國前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn）和美國富家千金妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）結婚4年，婚後屢次傳出與父母家人關係緊張，Brooklyn近日發長文揭開與父母不和的內幕，指父母想破壞其婚姻，並直言絕不會跟父母和解，事件引起全球關注。更多消息：開箱碧咸父子美國巨宅 大仔Brooklyn呻：出身無得揀Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅Brooklyn與Nicola Peltz早前曬出在洛杉磯豪宅拍下的親密合照，背景是城市天際線，兩人同坐一把椅子擁吻，配文 「我的女孩」盡顯甜蜜，似乎未受家族紛爭影響。 二人早在2021年，已斥資1,050萬美元（約8,140萬港元），購入位於美國加州洛杉磯比華利山（Beverly Hills）豪宅作為愛巢。 這座豪宅於2020年落成，佔地逾7,000平方呎，樓高兩層，設有5間睡房及5個洗手間，並配有游泳池、SPA水療設施、蒸氣桑拿房、酒窖、燒烤區、按摩室及健身房等，可媲美小型高級酒店。 全屋設計風格走簡約現代路線，以白色為主調，並採用大量落地玻璃窗，將陽

28Hse.com ・ 15 小時前