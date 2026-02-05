議員倡為有子女家庭提供稅務寬免 對公僕延遲退休年齡意見分歧

【on.cc東網專訊】香港老齡化問題嚴重，勞動人口下降且缺乏人才。立法會今日(5日)辯論關於人口政策的議員議案。提出議案的議員陳家珮建議延遲全體公務員退休年齡到65歲，但另一議員則表示有保留，指例如紀律部隊對員工的體能有極高要求，年紀較大未必有足夠體力應付高強度工作，亦令職場流轉延遲，影響人才培養及傳承。

陳家珮指香港生育率長期偏低，有夫婦因為經濟壓力，工作環境，醫療限制等原因選擇不生育，建議放寬未婚人士使用輔助生育服務。

廣告 廣告

對於子女免稅額方面，陳家珮建議為育有2名子女的家庭，提供更多稅務寬免，減輕家庭經濟負擔，以及保障婦女在職場及生育間取得平衡。

勞工及福利局局長孫玉菡指香港人口持續高齡化，加上出生率持續偏低，政府推算到2046年，香港人口達819萬人，65歲長者將佔36%。他指政府已經透過不同小組制定應對措施，包括推出招攬人才措施，截至1月底，各項人才入境計劃吸引超過26萬名人才來港，另有24萬名受養人來港，形容生力軍扭轉本地勞動人口的跌勢，提升競爭力。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】