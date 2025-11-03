議員團隊指近百戶北都居民有土地安置問題

【Now新聞台】有立法會議員指，研究團隊在去年六月起接觸的北都居民中，逾九成有土地安置問題。

議員狄志遠的研究團隊由去年6月至今，接觸了逾100戶古洞北及洪水橋等北都居民，當中逾九成有土地安置問題，包括房屋安置爭議，以及補償爭議及行政延誤等，其中有亦園村村民在2018年人口凍結後，七年都未獲正式通知，至去年9月才收到遷出通告。

團隊目前仍在處理32宗求助個案，促請政府檢討現行補償制度及改善安置安排等。

