議員市民關注外勞礙生計 李家超：動態留意各行情況

立法會 施政報告答問會

施政報告前日發表，多名立法會議員關注目前失業率高企，政府會否停止輸入外勞，亦有市民批評外勞影響港人生計。特首李家超強調，一定是本地工人就業優先，但部分行業的確欠缺人手，當局會動態留意各行業情況，再因時制宜制訂政策。對於有市民提及市面吉舖處處，李認為與經濟轉型、電商有關，直言這已成常態，相信一段時間後會穩定下來。

新一份施政報告發表翌日，李家超到立法會出席答問會。政府日前公布失業率上升至3.7%，建造及餐飲業失業率分別升至7.2%及6.4%，勞聯林振昇指「以前聽得最多就係有手、有腳、有呼吸就會請」，但現時中年人找廚師工作也不容易，關注會否考慮在失業率較高的行業訂立外勞人數上限等。民建聯梁熙指，落區時獲反映餐飲和建造業的「失業大軍」，已開始湧入清潔及保安業，似乎是下一階段的高危行業，關注外勞政策會否設計熔斷機制，如個別行業失業率到一定水平便暫停輸入外勞。

個別行業缺勞會影響市民

李家超強調一定是本地就業優先、打擊黑工，今次施政報告針對侍應和初級廚師工種，提高其輸入外勞申請門檻，是因為他們佔了輸入外勞約一半，會留意提高要求後的成效，若情況不符要求便可採取新做法。但他指不宜鐵板一塊，會動態留意各行業情況，再因時制宜制訂政策。

昨早李家超亦出席電台節目，聽眾陳先生稱自己原本在國泰任臨時工，其後因公司僱用一批居於珠海的外勞，使大批原有本地人失業，直指他們「賺香港錢喺內地使」，對本港經濟毫無幫助。李家超指，政府曾研究本地勞工人口情況，強調本港要面對勞工人口下降的趨勢，如個別行業欠缺勞工會影響巿民，如果無人駕駛小巴，巿民就會「冇小巴搭」。

吉舖涉經濟轉型成常態

節目亦有八旬聽眾嘆生活難，問李家超「你有咩辦法可解決我地問題？講係冇用，全民退保、全民醫保都冇，我又冇公屋，我哋點樣生活？」李家超回應稱，政府重視社會保障、每日在福利花費3.5億元，又說生活如真正有很大問題可有綜援幫助，但相信很多人都有能力自力更生。市民吳先生提到現時「街上好多吉舖」、「赤柱冇咗外國人」，李家超稱訪港遊客有所上升，吉舖就與經濟轉型、電商有關，強調這已成常態，所以要用另一種心態處理，又指「洗牌」一段時間後會穩定下來。

