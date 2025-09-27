議員憂狗毛沾污食材 環境局料火鍋店等不批狗隻進入

【on.cc東網專訊】餐飲食肆經營困難，食物環境衞生署擬允許食肆申請准許狗隻進入，獲批食肆須張貼明確標識，預計明年中批出首輪申請，期望助餐飲業開拓新商機。有議員擔心狗毛或沾染食材，及可批准食肆的種類，舉例火鍋店能否申請。環境及生態局回應指，處理食物的區域均禁止狗隻進入。

議員何俊賢今日(27日)在立法會食衞委員會上指，開放寵物進入食肆需周全考量，局方不能「腦袋一熱就做」，舉例狗毛或沾染餐具及食材，亦要界定寵主及食肆的權責等。他特別提到火鍋店等能否申請狗隻進入，擔心食物安全及衞生問題，又說若太多申請，食環署或難以實地視察全部食肆，或出現漏洞。

議員陳凱欣則建議可揀選個別地區，例如西貢較多戶外食肆，或啟德新發展區可優先試行。環境局局長謝展寰回應指，食物安全及衞生為首要考量，凡涉及製作或處理食物的區域，例如廚房，乃至火鍋店及燒烤區均禁止狗隻進入，而管束狗隻行為一向寵物主人負責。局方會就執行細節諮詢業界，希望措施令市民和業界有更多選擇，亦為餐飲業帶來新商機。

