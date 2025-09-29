議員批公務員侍產假政策 13 年不變 楊何蓓茵：未有計劃調整 已有育兒假和婚假︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會今日（29 日）召開公務員及資助機構員工事務委員會政策簡報會，工聯會郭偉強關注男公務員侍產假問題，指現時政策已維持 13 年不變，仍然只有 5 天侍產假。他與新加坡比較，指新加坡的侍產假長達 4 星期，質疑香港能否研究或調整。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應，暫時未有計劃檢討男公務員侍產假。她解釋，近年公務員與香港人口結構類似亦出現變化，長者比例持續上升，市民需要花更多心力照顧長者，因此已引入恩恤假，又強調政府近年已推出多項家庭友善措施，包括育兒假和婚假，希望能切合公務員的實際需要，同時鼓勵生育及支援家庭。