議員指中產去年過得很辛苦 政府增收費 有市民被勸到深圳治療

【on.cc東網專訊】外界批評財政預算案沒有照顧中產人士，有議員今日(16日)在立法會財委會特別會議上，提及去年經濟似乎平穩向好，但不少市民，包括中產都指去年過得辛苦，交稅好像特別多，關注新一份《財政預算案》會否有幫助中產政策。

另一議員亦指政府大幅增收費，基層市民難以負擔，更有被勸到深圳治療，問及政府在經濟改善後能否減輕市民負擔。

財金官員指理解中產面對的壓力，諮詢過程中亦考慮不同年齡層需協助的地方，但在分配資源上，要多方面考慮和平衡。

