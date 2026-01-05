議員稱招標妥已遭「偵破」 籲政府介入大廈管理

翠屏北邨

大廈維修衍生圍標等問題備受社會關注，廉政公署最新打擊的樓宇維修貪污團夥，涉及觀塘區兩個屋苑。有立法會議員指，市建局的「招標妥」已被不法集團「偵破」其規則，認為政府在大廈管理應擔當更主導角色。有物業管理界透露，有不法分子冒充法團代表或關愛隊取得業主信任，籲業主避免將票授權予陌生人。

上月廉署採取執法行動，打擊有黑社會背景人士操縱的樓宇維修貪污團夥，拘捕21人，據悉涉及屋苑分別為合和大廈及翠屏北邨。立法會議員鄧家彪在一個電台節目稱，樓宇大維修衍生的問題持續已久，不少業主因為要「搵食」而不參與法團事務，熱心的卻大多年老，加上法團的法律責任愈來愈多，使不少人退卻及難覓接班人，不法分子因而有機可乘。

物管界：有人冒關愛隊博取信任

市建局現設有「招標妥」，鄧家彪坦言已被不法集團「偵破」其規則，因為服務只能提供程序上的保證，無法阻止顧問公司與各承建商「圍威喂」操控結果。他認為政府應加強介入大廈管理，不點名回應有局長稱政府介入太多會減少業主權力，指出權責相輔相成，相信政府加強介入能減少爭拗、貪污等「奇奇怪怪指控」，亦可更具效率、和諧及安全。

香港物業管理公司協會發言人陳志球在同一節目稱，屋苑進行大維修前需要經過業主大會過半數通過，但由於工程複雜，一般業主難以認知，因此會授權其他人投票，使不法分子有機可乘，過往亦曾出現虛假授權書。他透露，過往曾有不法分子冒充法團代表或關愛隊，取得業主信任，認為如果屋苑審議涉及大維修等切身議題，業主最好親身出席，即使授權也應該授權予家人，避免將票授權予不認識的人。

陳志球強調，法團或管理公司有責任核實授權票的真確性，包括核對業主身份，收到授權書後亦要把回條放入業戶信箱、保留相關授權書至少12個月，以便日後跟進。

