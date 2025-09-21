議員聯同專家籲推動《母嬰健康及家庭支援發展藍圖》 帶動生育率回升

梁熙聯同婦產科、兒科、護理、幼兒教育等多位專家提出建議。

上週三(17日)發表的新一年度施政報告中，政府再次強調基層醫療發展及支持生育政策。立法會議員、民建聯衞生事務發言人梁熙今日(21日)聯同婦產科、兒科、護理、幼兒教育等多位專家提出建議，期望政府儘快推動《母嬰健康及家庭支援發展藍圖》，以母嬰健康為基石，逐步提升香港生育率。

建議建立流感/RSV住院率與接種率數據庫

兒童免疫及傳染病專家關日華指出，踏入冬季，流感及呼吸道合胞病毒（RSV）對嬰幼兒健康威脅加劇。根據本港及國際數據，約七成嬰兒在出生後第一年內感染RSV，九成兒童在兩歲前曾感染 RSV。每一萬名六個月以下感染 RSV 的嬰兒中，約有230至310人需要住院，住院率為流感的16倍，死亡率更高達流感的 10倍。歐美地區引入長效單株抗體後，RSV相關住院率下降達90%，美國疾病管制暨預防中心數據亦顯示，長效單株抗體能有效減少嬰兒首個RSV流行季節的住院率。

他建議香港應積極評估引入長效單株抗體及同步關注孕婦RSV疫苗的安全性，並建立流感/RSV住院率與接種率數據庫，優化免疫預防策略，減輕醫院壓力，守護最脆弱的生命。他同時建議政府推動「守護兒童政策」、加強支援家長親職能力的服務。

「一年產後護理計劃」納入基層醫療指定服務包

香港中文大學婦產科學系劉素玲亦指，該院校設計的產後護理計劃結合醫護、營養及物理治療專業，提供系統化、循證的產後護理，並透過「孕期護照」數碼工具連接臨床與日常管理，獲國際婦產科聯盟（FIGO）認證。她建議將「一年產後護理計劃」納入基層醫療指定服務包，並與私營及慈善機構協作外判服務，減輕家庭壓力，增強生育信心，助力提升出生率。

香港學校護士學會會長李麗棠則指出，香港托兒中心及幼稚園普遍缺乏專業醫護人員，駐校護士不僅是「應急」，更是預防、監測與健康教育的核心力量。她建議政府分階段推行駐校護士制度，優先在全日制托兒中心及大型幼稚園設立專業護士，並逐步擴展至全港。

社企項目總監黃俊豪先生初為人父，深深感受到太太孕後及初生嬰兒所面對不同的挑戰，他感謝政府推出多項實質的生育政策，但太太及孩子的健康同樣重要，他與今天參與的專家會繼續努力在社區做更多的公眾教育工作，並期望政府公佈更多提

升母嬰健康的政策，讓他及身邊的朋友更積極考慮生育。

制定政策藍圖 以健康帶動生育信心

梁熙議員總結時同意今年政府施政報告內有關生育政策的方向，但表示醫療健康不能忽視，香港現時產後護理仍存真空，女性分娩後面臨身心健康風險，錯過關鍵干預時機。為此他呼籲政府成立跨部門工作小組，制定《母嬰健康及家庭支援發展藍圖》，整合醫療、教育及社會資源，推動產後護理、傳染病防控、托兒服務及家校合作等一體化政策，為市民構建更完善支持生育的環境。期望藍圖能在母嬰健康持續提升的同時，逐步帶動香港生育率回升，為社會及下一代創建優質健康起點。

