議員關注有痛症中心偽冒醫療機構　醫衞局指不能把條文訂得太闊

【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。

醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」

當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。

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