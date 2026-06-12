議員關注有痛症中心偽冒醫療機構 醫衞局指不能把條文訂得太闊
【Now新聞台】過去四年有46宗非法行醫被定罪的個案，有議員關注坊間有痛症中心偽冒醫療機構向市民提供治療。醫務衞生局局長盧寵茂表示，不能夠把條文訂得太闊，所以無規管機構使用痛症等字眼。
醫務衞生局局長盧寵茂：「普通人都會在身體有疼痛時用自己方法處理，按摩是最常見的方法，所以考慮訂哪些名詞必須放進名單時，都要確保規管不會過於闊，令市民無法用一些現時接受的處理手法。」
當局計劃限制處所不能擅自使用「醫學」、「醫療」等詞語，去年10月中起接受診所申請相關牌照及小型執業診所申請相關豁免證明書，截至本月1日，署方已分別簽發118張牌照及逾2900份豁免書。當局表示已加快審批進度，四星期內實地巡查，完成巡查及文件處理後，會在15個工作天內完成審批。
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慢性痛症影響近三成人口 藍十字推出結合跨地域醫療網絡及護理協調的創新服務模式 專屬健康管家全程支援「肌肉骨骼護理支援服務」
香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月11日 - 肌肉骨骼（Musculoskeletal / MSK）問題是全球最常見的健康狀況之一，影響不同年齡層人士，情況越趨年青化，更有機會減低患者的活動能力及生活質素。在香港，隨着生活模式轉變及健康風險因素增加，肌肉骨骼相關的醫療需求持續上升。根據內部數據顯示，相關索償個案在過去兩年更錄得逾四成（43%）的增幅1。有見及此，藍十字（亞太）保險有限公司（「藍十字」）推出創新服務模式的「肌肉骨骼（MSK）護理支援服務」2，整合多家醫療機構資源，提供由診斷、治療、手術以至復康的全程支援，並延伸至大灣區醫療網絡，由專屬健康管家全程協助客戶於不同治療階段作出合適選擇，提升治療成效及體驗。 藍十字首席執行官謝佩蘭女士（左三）、明康醫療醫療管理總監邱家駿醫生（左一）、香港中文大學醫院行政總裁鍾健禮醫生（左二）、IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官兼港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生（右三）、新風天域集團執行董事及大灣區首席運營官蕭毅晃先生（右二）及健衡物理治療及專項訓練中心創辦人兼行政總裁吳俊霆先生（右一）。 是次合作匯聚本港及大
即日焦點｜明愛醫院涉不當行為女實習醫生遭即時解僱／球迷歎早茶觀看世界盃賽事
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國安附例小組完成審議 鄧炳強斥有人企圖恫嚇
政府建議為《維護國家安全條例》訂立附屬法例，立法會相關小組委員會昨花約兩小時完成逐條審議。會上有成員關注涉及多宗案件的被告，會否全數被定性涉及國家安全，當局強調不會把本身無關的罪行，無端變成危害國安案。立法會內務委員會昨早召開特別會議，處理國安條例新附屬法例，會上已通過成立小組委員會及選出選委界簡慧敏為主席，小組下午隨即開會審議。新附屬法例列明，行政長官可發出證明書，將一般刑事案件的犯罪行為認定為涉及國家安全。保安局長鄧炳強開場發言時提到，留意到有人企圖恫嚇指附屬法例會擴闊危害國安罪行的範圍，強調「呢個係假㗎，係誤導㗎，係呃你㗎，係嚇你㗎」，指出新機制正正要處理極少數的其他罪行。
突發！多名漁護署人員進入520浪浪加油站狗場
【動物突發】「520浪浪加油站」負責人Bella昨日以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，涉事病重狗狗「道風」仍在NPV動物醫院留醫，而今日下午，多名漁護署人員走進520浪浪加油站位於元朗八鄉清潭路的狗場，據知多達5輛大車到達，並有多名漁護署帶同捕狗索、身穿保護衣及手套出入。本報正向漁護署了解行動情況。 消息人士表示，下午收到消息知道漁護署會採取行動，並已有5輛大車到達，有人隱約聽到漁護署部署將狗隻帶走。狗場於高位位置現時蓋遮光網遮著，而Bella已開門予漁護署職員進入。 另有傳漁護署會為相關狗隻打晶片。現場所見，約6至7名漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套，不斷出出入入。現場人士聽到狗隻不斷吠叫，但不清楚場內具體情況。 消息人士表示，許多愛護動物人士都很擔心場內狗隻情況，擔心他們環境惡劣，日曬雨淋及其健康狀況。 事緣Bella日前帶狗狗道風到NPV動物醫院就醫，獸醫發現道風後腳有壞死情況，亦有嚴重壓瘡，懷疑被疏忽照顧，因此報警。警方昨日拘捕Bella。另該狗場早前被指在下雨天將多隻狗放籠置於戶外，被質疑虐待動物，惟警方到場了解後認為不涉刑事成分。 本報會繼續跟進情況。 The pos
餘波未了｜大埔寶湖花園業主聯署 黃碧嬌辭任法團顧問
大埔寶湖花園業主們聯署要求撤銷民建聯大埔南區議員黃碧嬌的屋苑法團榮譽顧問職務，並要求改選法團管理委員會。今日（...
林逸華律師行處理5宗交通索償案 被告方要求林負擔訟費 指涉串謀虛假聲明
林逸華律師行因被指與「撞車碰瓷黨」有關而受警方調查，業務亦被律師會介入而終止。區院周三（10 日）處理 5 宗該律師行入稟的疏忽駕駛索償案（見內文表），被告方申請把林列入需負擔訟費一方，指稱他涉參與不當行為、串謀原告作虛假聲明。官限林 21 天內回應。
當AI遇上醫美 無人診所距離現實還有多遠？
醫療美容行業快速擴張多年，但高獲客成本、服務品質不一及醫療風險等問題始終存在。隨著人工智能逐步滲透診所營運與設備管理，行業正迎來新一輪效率升級 財聯社Marketwatch專欄 近年來，醫療美容行業在市場需求驅動下持續擴張，但產業相關問題也日益突出，使得醫美成為醫療風險高堆領域。在此背景下，人工智能技術以其在數據處理、流程自動化和決策輔助等方面的優勢，與醫美行業當前所面臨的困境完美匹配。因此，AI正在中國醫美領域逐步參與局部關鍵環節。然而，技術應用在不同規模機構間存在明顯落差，數據安全與有效性等問題同樣構成現實挑戰。 AI進駐醫美 人工智能在醫美行業的應用目前主要集中在營銷、客服應答、資料庫整理、內容生成與流程管理等非核心醫療環節，被視為降低人力成本、實現服務標準化的有效工具。具體而言，AI視覺算法可快速捕捉客戶面部關鍵點並轉化為數據參數，或者將客戶問診分析與咨詢總結歸納來配合電子病歷實現數字化管理。一個典型例子是為醫美行業打造的AI助手貌美AI宣佈接入DeepSeek，實現通過語義分析自動生成對話、利用算法匹配用戶需求、自動觸發關懷回訪等功能。 此外，AI在光電類醫療設備中的應用也在
59歲婦被博愛醫院誤診患癌 遭切除子宮、卵巢等 入稟向醫管局索償
59 歲女病人 2024 年在博愛醫院抽取子宮活組織化驗後，其樣本混雜了另一癌症病人的活組織細胞，終被錯誤診斷患有子宮內膜癌，遭切除子宮、輸卵管、卵巢等。惟院方事後化驗事主的子宮組織，發現沒癌細胞。
廖啟智遺孀陳敏兒離世終年65歲 去年曾接受大手術
已故藝人廖啟智的遺孀陳敏兒今日（12日）離世，終年65歲。她的一對兒子廖文哲與廖文信於6月12日公告，表示母親在今日上午於家人陪伴下在威爾斯親王醫院因病安詳辭世，回歸天父懷中。家人衷心感謝醫護人員對母親的悉心照顧，家人雖有萬分不捨，但深知此刻母親已經在天家安息。並感謝各界朋友對母親敏兒的懷念和關心。遵照敏兒生前意願，安息禮將以私人形式低調舉行，僅限親友及家屬參與，不對公眾開放，敬盼見諒。
南韓地方選舉選票不足 警方搜查選管會多個辦公室
<匯港通訊> 南韓上周三(3日)舉行地方選舉，多個票站選票不足，導致部份選民無法正常投票，事件觸發民眾示威，質疑涉及選舉舞弊。當地警方時隔8日，以涉嫌違反《公職選舉管理法》和瀆職為由，派員搜查中央及地方選舉管理委員會的辦公室，並將10人列為嫌疑人。警方早上派出約100人，分別到位於京畿道果川市的中央選舉管理委員會大樓，以及首爾市、松坡區、江南區等6個地方選管會辦公室搜證，有關選區在選舉期間都出現選票不足的情況。搜查令又列出10名嫌疑人，包括早前宣布引咎辭職的中央選管會委員長盧泰嶽，以及秘書長許鐵熏。警方表示，行動目標是要獲取證據，查明案件真相，包括選民投票權利遭到侵犯的原因。根據中央選管會最新提交的資料，投票當日欠缺近7200張選票，涉及91個票站，多於早前公布的4700多張選票和50個票站。其中，首爾欠缺約4200張選票，26個票站因為選票不足而需暫停投票。 (ST)
漁護署陸續從520浪浪加油站帶走狗狗 動保人士冀協助安置
【動物專訊】漁護署今日聯同警方展開行動，進入520浪浪加油站位於元朗八鄉的狗場，並帶走多隻狗。由一班動保人士組成的動物福利關注聯盟表示，已向漁護署表達意向，希望獲准向署方提供專業支援，協助跟進場內動物的暫時安置、日常看護、去向跟進等工作。不過，有關建議並未獲漁護署同意。 520浪浪加油站負責人Bella日前以涉嫌殘酷對待動物被警方拘捕，事緣她帶狗狗「道風」到NPV動物醫院求醫，獸醫發現道風後腳出現壞死及有壓瘡，懷疑有疏忽照顧，因此報警。漁護署人員及警員今日下午到場，漁護署人員帶多個狗籠進入場內。 本報收到有關場內的相片，顯示場中很多狗狗都困於籠中，甚至有一籠兩狗的情況，沒有足夠活動空間，亦有些狗籠位於室外位置。 據了解，漁護署今次行動會帶走場內多隻狗狗，至少有7輛漁護署車輛到場，並於晚上陸續帶走狗狗。估計截至晚上10時許，已有約20隻狗狗被帶走。 對於狗狗被帶到漁護署的下場，引來不少愛護動物人士關注，動物福利關注聯盟日前與漁護署署長會面時，便曾提出希望能全面配合調查行動，主動提供專業支援，協助跟進場內動物暫時安置、日常看護、去向跟進等工作，確保動物過渡期生活得到妥善照料。不過，據知漁護
基石藥業(02616)：CS5007全球多中心I期臨床試驗啟動
<匯港通訊> 基石藥業(02616)宣布，公司管線2.0核心候選藥物CS5007（EGFR/HER3雙特異性抗體偶聯藥物(ADC)）的全球多中心I期臨床試驗，已正式獲得澳洲人類研究倫理委員會（HREC）的許可。這不僅標誌著CS5007的全球臨床開發全面啟動，更意味著公司管線2.0戰略正加速兌現，後續重磅力量已進入臨床快車道，有望為中長期增長持續注入信心。本次啟動的全球多中心I期臨床試驗是一項單藥劑量遞增與擴展研究，旨在評估CS5007在經標準治療後疾病進展、不符合標準治療條件或無有效治療方案晚期實體瘤患者中的安全性、耐受性初步抗腫瘤活性及二期推薦劑量（RP2D），預計入組310例患者。該試驗在澳大利亞和中國同步開展，加速全球開發節奏。 (ST)
行會批准東九龍綠色集體運輸系統財務安排 7月招標 政府向中標公司批出三幅住宅用地
【Now新聞台】行政長官會同行政會議批准東九龍智慧綠色集體運輸系統財務安排，將會在7月招標。 政府預計明年批出合約，期望2033年或之前通車。當局指，項目在扣除預計總開支後的預計總收入，會少於預期的投資回報，政府須提供財務資助推展項目，將會批出三幅用地，分別位於馬游塘、啟德及茶果嶺道，20年住宅用地物業發展權予未來的專營公司，用地年期為50年，並收取每幅1000元象徵式地價。有立法會議員指，香港較缺乏應付東九龍上坡地區的運輸項目，期望政府提供優惠吸引海外或內地公司，合伙本地發展商。立法會議員(九龍東)鄧家彪：「這項技術大家最理解、最形象化說，是並沒有架空電纜的輕鐵，通常用新能源電池爬坡力較強，因為是用膠轆，是香港缺乏本地機構這種經驗，好多時是希望海外或內地有實力的機構。如果透過再多一些土地優惠，吸引不只是他，其實他都要合伙本地發展商，我相信會真的帶來很大的刺激。」#要聞
網約車之議｜網約車立法諮詢炸鍋 意見書爆粗鬧的士 6成批評1萬牌額保護牌價
立法會就規管網約車的附屬法例展開審議，負責相關工作的委員會現正廣泛徵集公眾意見，至今已接獲約430份來自團體及...
積金易公司提醒MPF計劃成員切勿偽造或使用虛假文書非法提早提取強積金
積金易平台有限公司表示，高度關注有犯罪集團涉嫌教唆強積金計劃成員，利用偽造的醫生證明書(醫生紙)，以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」為理由，非法申請提早提取強積金。積金易公司會全力配合警方的執法行動，並提醒強積金計劃成員切勿以身試法。 積金易公司發言人今日(11日)表示，「積金易」團隊早前在處理提早提取強積金申請的過程中，發現有懷疑屬偽造的「醫生紙」而揭發。「積金易」團隊已經加強審查所有申請提早提取強積金的個案，特別是以「罹患末期疾病」或「完全喪失行為能力」這兩種理由的申請，包括會聯絡相關醫生以逐一核實每張遞交的「醫生紙」的真偽，以杜絕虛假申索個案。 發言人又呼籲，如果有醫生懷疑被人冒認身份偽造「醫生紙」，作提早提取強積金的申索，應盡快聯絡「積金易」團隊。強積金計劃成員亦切勿被犯罪集團唆擺，以任何不當手段申請提早提取強積金。根據《刑事罪行條例》，任何偽造或使用虛假文書的行為均屬刑事罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年。(da/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
民商創科(01632.HK)：聯交所認為電商業務綜合入賬構成反向收購 或遭停牌
民商創科(01632.HK)公布，昨日(11日)接獲聯交所通知，指聯交所上市科裁定認為公司此前將北京民商智惠電子商務有限公司的業績進行綜合入賬的安排，實質上構成了規避反向收購規則及新上市規定，屬於實現民商智惠借殼上市的安排。 聯交所已決定行使權利，將民商創科視作新上市申請人處理，要求其遵守反向收購的相關規定，由於民商智惠近年來一直處於虧損狀態，未能具備符合新上市規定的往績記錄，聯交所認為民商創科在綜合入賬後已不再適合上市，其股份買賣應予以暫停。 民商創科有權在決定日期起計七個營業日內要求上市委員會覆核該決定，除非該公司申請覆核，否則其股份將於本月24日起停牌。董事會表示，在向專業意見諮詢後，目前有意提交書面要求將該決定提交上市委員會覆核，但尚未作出最終決定，且覆核結果仍存在不確定性。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
3男1女涉盜銀行卡大額購物被捕 金額達700萬元
【Now新聞台】3男1女涉盜取他人銀行卡資料進行大額購物被捕。 檢獲的證物包括中成藥、化妝品、智能電話及大批現金。警方透過分析閉路電視及本地金融機構的交易紀錄，發現有騙徒以電話詐騙或釣魚訊息等方法，盜取他人的銀行資料和扣賬卡，再綁定於電子支付系統，在香港進行大額購物，涉款達700萬元，至少有50個受害人，全部來自內地，又懷疑騙徒再將貨品轉售圖利。經調查後，警方以串謀詐騙及處理贓物等罪拘捕3男1女，他們介乎32至35歲。港島總區科技及財富罪案組高級督察徐蔚瑩：「警方強調，無論犯罪集團如何跨境分工、如何試圖掩飾資金流向，警方一定會和內地及海外的執法機構緊密合作，全力打擊。另外，警方呼籲市民要小心保管自己的銀行資料及網上登入憑證，千萬不要向任何人透露。」#要聞
港珠澳大橋口岸本月25日推無感e道 人臉識別5秒過關 毋須出示身份證
港珠澳大橋香港口岸離境大堂於本月25日推出「無感e道」服務，是全港首個「無感通關」試點。合資格而經登記的旅客可使用無感e道時，通關全程毋須停步，亦毋須出示香港身份證或e道二維碼，出境過程由傳統e道所需的8秒，縮減至5秒。入境處表示，系統準確率超過99%，預計5萬人受惠。無感e道運用容貌識別和人工智能影像分析技術，旅客通過無感e道時同時進行身份辨認和核實。傳統e道兩道閘門均會關上，而無感e道則採用「閘門常開」設計。已登記人士通過時，兩道閘門保持打開，全程毋須停步。而閘門只會在有需要時才會關上，例如當系統偵測到將要進入無感e道的人士並未登記，閘門便會關上。
港人灣區置業最紅名盤 長江實業集團瀧珀熱銷逾800伙
新一批高層單位即將推出 基建醫療雙重利好勢掀置業浪潮香港 - Media OutReach Newswire - 2026年6月12日 - 由長江實業集團精心打造的深圳都市圈旗艦住宅項目——瀧珀，自推出以來熱度持續飆升，至今累售超過800伙，當中逾半為港人買家，充分彰顯項目的卓越品質，以及在中港融合發展下港人灣區置業的龐大需求。適逢大灣區基建及醫療配套雙雙迎來利好消息，發展商乘勢預告即將推出新一批高層精選單位，勢必再掀港人灣區置業新熱潮。 瀧珀項目現場實景 新口岸5分鐘通關及跨境醫療落地 打造港人無憂生活圈 近期大灣區利好消息頻傳，進一步提升惠州作為港人北上置業首選的吸引力。交通方面，新皇崗口岸聯檢大樓已正式通電並啟用在即，未來將繼續實施24小時通關，並採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」模式，通關時間將由原來的30分鐘大幅縮短至約5分鐘，令中港兩地往返更為便捷。 瀧珀項目現場實景 醫療配套方面，惠州首個「港澳居民健康服務中心」已於惠州市第三人民醫院正式啟用，並成功實施惠州首宗「港澳藥械通」手術。該中心為港人提供跨境直付、跨境會診及跨境找藥等一站式服務，讓北上居住的港人能以更實惠的