議員關注港台新大樓是否擱置 丘應樺：會適時提交報告

【Now新聞台】在立法會資訊科技及廣播事務委員會，有議員關注政府財赤會否影響港台新大樓計劃進度，當局回應指會適時提交報告。

立法會議員(選管會)林振聲：「之前港台都有一個目標，興建新大樓，但現在政府財赤，所以建大樓計劃是否擱置中？」

商務及經濟發展局局長丘應樺：「一直都有研究香港電台未來的發展方向和新大樓的需要，適當的時候會提交報告。現時香港電台會盡量節省開支，因應需要而使費，會盡量外判工作、多用AI幫助節目製作，減少人手及資源支出。當有一個新建議關於大樓，希望各位議員多多支持提議。」

#要聞