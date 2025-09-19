議員關注為私家醫生購額外10萬劑流感疫苗要否「包底」 盧寵茂：有機制估算採購數量

【Now新聞台】政府今年首次推出家庭醫生疫苗採購先導計劃，預留額外10萬劑流感疫苗供參與計劃的私家醫生，他們不可以向合資格的接種人士收取額外費用。醫衞局表示，疫苗數量有經過估算，即使用不盡，當局亦會負責。

立法會議員(選舉委員會)陳沛良：「如果這10萬劑疫苗，屆時私家醫生訂購不盡，有剩餘的，這方面政府是否需要『包底』一定要購入全數10萬劑？若到某個階段，這些疫苗用不盡，會否有甚麼方法可以充分利用疫苗不浪費？」

醫務衞生局局長盧寵茂：「私家醫生各自採購在行政上會有困難，甚至價錢上沒太多議價能力。買得不夠，推動得太快，亦會擔心不夠，我們會有機制希望做到準確估算。如果有需要，會有其他途徑增加供應，10萬劑應不是問題。如果私家醫生用不盡，政府方面可以用到。」

