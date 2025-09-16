議員關注網約車數量及營運時間 陳美寶：今天討論言之尚早(何嘉駿報道)

【Now新聞台】立法會有關網約車規管的法案委員會舉行首次會議。有議員關注日後會否限制網約車的數量及營運時間，運輸及物流局表示會再聆聽社會意見。

政府就網約車營運提出規管方案，多名議員在立法會相關法案委員會上，關注網約車數目的上下限。

立法會議員(新界西南)陳恒鑌：「我認為起步用穩健的步伐會較合適，即我們一開始不要發太多(牌照)，可能以千為單位。」

立法會議員(航運交通界)易志明：「是否應限制網約車的運作時間及數目？否則只會加劇道路擠塞的問題。尤其大家都知道，現在的士晚上生意非常慘淡，如果這段時間多了網約車出來搶生意的話，的士又如何繼續生存下去呢？」

廣告 廣告

運輸及物流局局長陳美寶：「我們的道路承載量因為人多車多密集，所以我們都希望能夠做一個限額，訂定總量限制，但同時我們都要兼顧市民召網約車或透過網約平台召車時，體驗不會差。這方面我們都會在下一階段繼續聆聽意見，今天我覺得去討論這方面是言之尚早。」

當局亦建議網約車必須做到「人車合一」，限制網約車只能夠由個人登記車主營運。有議員就關注限制「一車一司機」，或者會影響供應彈性。

立法會議員(選舉委員會)何敬康：「一輛車除了登記車主之外，可能都會有另外人士駕駛，例如以家庭為單位、可能是夫妻。我想問未來會否有空間，可以讓登記車主直系親屬駕駛同一輛車去營運(網約車)？」

陳美寶：「這條線一擴闊的話，可能涉及的情景都較多，日後我們去監管的時候，可能會出現多種情況。我們暫時傾向就不會容許車主綁定另外指定司機。」

陳美寶指，網約車司機日後都要先考的士筆試，合格才可以載客。

#要聞