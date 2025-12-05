【護心勿拖延！】註冊藥劑師揭示心臟「缺能」危機 複合配方降風險達25%

心臟是人體最忙碌的器官，每天不間斷地跳動約十萬次，為全身輸送血液和能量 。然而，在香港這個高壓的都市中，心臟健康正悄然面臨嚴峻考驗。根據香港衛生署數據，心臟病已是本港最常見的第三大致命疾病 。更有年輕化趨勢。

心臟病年輕化警號：胸悶氣喘或是「缺能」求救信號

大多數人以為心臟病只會影響熟齡人士，事定上對於30至40歲的高壓上班族而言，心臟健康危機卻不再遙遠：工作壓力、作息紊亂等生活習慣，令心臟響起「求救信號」！

心臟不適 ：例如胸口隱痛、心慌胸悶、心悸，這些症狀可能在情緒激動或運動後加重 。

疲勞難緩解 ：即使睡飽後，早上仍覺得沒睡醒，白天注意力不集中，容易疲倦、頭昏腦脹、四肢沉重，連喝咖啡也難以提神 。

呼吸效率下降：進行輕度運動，如行樓梯或快走，也會呼吸短促，需要長時間大口喘氣才能緩過來，比同齡人更容易感到缺氧 。

這些症狀都提示著心臟需要緊急保護！

年齡與不良習慣加速Q10流失 心臟動力急劇下降

心臟之所以會發出「缺能」信號，根源在於一種關鍵物質的流失：輔酶Q10（CoQ10） 。輔酶 Q10 是細胞的能量催化劑，尤其對心臟這種高耗能器官至關重要。不僅是心臟細胞的「能量發電機」，輔酶亦幫助線粒體將營養轉化為能量，確保心肌收縮有力，同時也是強大的抗氧化劑，能抵禦自由基對血管的損傷，維持血管彈性和減少血脂沉積 。

然而，人體自行合成 Q10 的能力會隨著年齡增長而急劇下降 。在 20 歲時，Q10 合成效率可達 100%，但到了 40 歲就只剩下約 70%，80 歲更會跌至僅約 20% 。加上都市人高鹽高脂飲食、作息紊亂、熬夜、工作壓力、缺乏運動等不良習慣 ，都會進一步加速輔酶Q10的流失 ，最終導致心臟健康受損 ！

藥劑師專業解讀：還原型（泛醇）與氧化型（泛醌）的 8 倍吸收差異

想補充輔酶Q10，很多人都會選擇服用營養補充品，註冊藥劑師指，市面上有琳瑯滿目的Q10産品，然而很多人在選購時只著重價錢，卻忽略了最核心的因素—— 輔酶Q10的類型 。輔酶Q10分為還原型（泛醇 Ubiquinol）和氧化型（泛醌 Ubiquinone）兩種 。

其中，還原型是輔酶Q10的活性型態，無需經過體內酵素轉換，可以直接被人體吸收和利用 ，為心臟和身體各部分快速產生能量 。因此，無論年齡和健康狀況如何，還原型 Q10 都能保持高效吸收和轉化效率 。

相反，氧化型需要先在體內轉化成「還原型」後才能被人體利用，但隨著年齡增長，身體的轉化效率會逐漸下降，導致起效速度緩慢 ，效果大打折扣 。臨床實證表明，還原型 Q10（泛醇）比起一般的氧化型 Q10（泛醌）快8倍見效，對於需要速效護心的人群來說至關重要！

註冊藥劑師推薦護心組合: 還原型輔酶Q10 + 珍貴PQQ

「BG Pro醫學級還原型輔酶Q10」採用註冊藥劑師推薦 – CardioBoost QPE強心複合配方，全方位降心臟風險達25%，實現「1+1+1>3」的協同護心效果 ：

醫學級還原型輔酶 Q10 ：每粒蘊含高達200毫克 的劑量。它能直接吸收 ，快速為心臟供應能量，強化心肌收縮力 。臨床證實，連續服用2個月，有助於降心臟風險達25% ，速效快8倍，使泵血更有力 。

珍貴PQQ ：與Q10結合後，護心功效倍增 。PQQ能提高心肌細胞的能量代謝效率 ，減少氧化炎反應傷害，從細胞層面保護，令心臟更年輕 。

維他命E：作為強效抗氧化劑，它能保護輔酶Q10不被氧化破壞 ，並提升血管彈性及柔韌度 ，促進心血管擴張 ，保護細胞膜抵禦氧化，使血流更暢順 。

這三種成分的搭配，不僅解決了心臟能量不足的問題，還從細胞修復和血管保護兩個層面，全方位降低心血管風險 。9大功效覆蓋全身，提供全面的健康管理，護心同時擊退疲勞，更有助支持備孕調理！

BG Pro醫學級還原型輔酶Q10九大功效

強化心臟功能：增強心肌收縮力，保護心臟健康 。 擊退疲勞感：提升細胞能量代謝，改善全身疲乏感，保持精力充沛，讓工作和運動更有活力 。 保護血管年輕：提升血管彈性和柔韌度，減低動脈硬化及血脂沉積的風險，令血液循環更暢通 。 對抗氧化傷害：多重成分協同，特強抗氧化，中和自由基，抵禦細胞氧化損害。 預防三高問題：幫助調節血脂代謝，輔助維持血壓、血糖穩定 。 增強免疫力：為免疫細胞提供良好的作戰環境，抗病入侵 。 改善心肺耐力：提升肺部氧氣交換效率，減少運動時的呼吸急促和肌肉酸痛 。 延緩肌膚老化：抵禦損傷，減少皺紋生成，讓膚色更透亮有彈性 。 支持備孕調理：改善卵子、精子的細胞能量供應，提升生殖細胞質量，為備孕打好基礎 。

功效獲得多位用家親證，「BG PRO醫學級還原型輔酶Q10」在迅速提升活力和改善心臟不適方面的顯著效果 。

藥劑師建議每天餐後服食「BG Pro醫學級還原型輔酶Q10」。對於一般保養，建議每天服用1粒（含200mg Q10） ；若需加倍強心，建議每天服用2粒（含400mg Q10），產品無藥性，不會產生依賴性，並在加拿大製造，安全可靠 。

「BG Pro醫學級還原型輔酶Q10」於萬寧門市及網店獨賣 。現正推出限時優惠買2件85折，平均低至 $612/件（標準價$720/件），優惠期 12月5日-12月18日。

立即選購：https://bit.ly/43FpUQf

△ BG Pro醫學級還原型輔酶Q10



