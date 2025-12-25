Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

護手霜推薦｜必入十款滋潤不黏手Handcream $6買到隨身護手霜/辦公室必備大容量舒特膚/AESOP送禮自用一流

冬季乾燥天氣來襲！各位乾肌女生又係時候大手入貨各項保濕產品，當然唔少得一支擺係office同手袋嘅護手霜啦！想好好錫住雙手又唔想花費大量金錢買hand cream？編輯特別為大家精選抵買十款OL必備護手霜及保濕型洗手液，買畀自己之餘，仲可以貼心地送給閨蜜！Yahoo購物專員特別推介CETAPHIL強護保濕霜以及L'OCCITANE乳木果護手霜，超大容量又實用。另外，QUNGCO聖誕套裝只需$78就可以入手14款迷你護手霜，每支平均只需$5.6，抵到爆！送禮自用都100分！

擺office枱頭一流！大容量護手霜

朝九晚五坐office，經常出出入入洗手，護手霜用量自然多，枱頭擺定一支大容量的泵裝護手霜最方便！

大容量護手霜推薦 1）Molton Brown 香橙及佛手柑護手霜 300ml

Molton Brown是英國皇室御用的沐浴護膚品牌，香橙及佛手柑護手霜加入西維爾香橙、佛手柑同橙花萃取，帶有清新醒神甜香，更可溫和呵護雙手，快速吸收配方唔會感覺痴笠笠！

Molton Brown Orange & Bergamot Hand Lotion 300ml

價錢：$264.5

按此購買

Molton Brown Orange & Bergamot Hand Lotion 300ml

大容量護手霜推薦 2）L'OCCITANE護手霜

L'OCCITANE出品的護手霜一向著名清爽幼滑，蘊含20%高保濕修護度的乳木果油，並加上清新怡人的香氣，不但令雙手柔滑細緻，更能於工作期間為你減減壓，150ml大容量在lookfantastic只需$254.5，對比官網$280的價錢，非常抵買！

L'OCCITANE Shea Butter Hand Cream 150ml

價錢：$254.5

按此購買

L'OCCITANE Shea Butter Hand Cream 150ml

大容量護手霜推薦 3）CETAPHIL強護保濕霜

對於敏感及濕疹肌而言，配方純淨而無添加的紓緩護膚霜非常重要。CETAPHIL蘊含ERC5特效保濕成分，保濕功效長達24小時，無藥性不含香料，適合非常乾燥及敏感肌膚使用，$130已有473ml大容量，性價比極高！

Cetaphil Moisturising Lotion 473ml

75折特價：$130｜ 價錢：$173

按此購買

Cetaphil Moisturising Lotion 475ml

大容量護手霜推薦 4）CeraVe長效滋潤修復霜

蘊含透明質酸及低敏配方，能即時做到全天侯保濕效果。具有修護皮膚天然屏障的效果，性質溫和而不刺激。附有方便泵頭包裝，同樣是乾敏肌女士們的恩物！現在入手享有8折，只需$228即可享有454g，同樣非常抵買！

CeraVe長效滋潤修復霜泵裝454G

價錢：$285

按此購買

CeraVe長效滋潤修復霜泵裝454G

大容量護手霜推薦 5）Dear, Klairs護手霜

黑色極簡的瓶身擺在Office桌面都覺得特別有質感。而且Dear, Klairs護手霜的理念是純素、低過敏性，內含的保濕成分為樺樹提取物和巴巴蘇籽油，能夠時刻保持雙手皮膚與指甲的健康，有用家表示「乳霜沒有氣味，質地稀薄，很快就能被皮膚吸收。」，而且也特別強調會回購，可見這款大容量Handcream的確不錯，現在入手有7折優惠，折後$193即可將護手霜帶回去，大家快搶吧！

Dear, Klairs每日舒適護手霜60克（無味）

8折特價：$193｜ 原價：$241

按此購買

Dear, Klairs每日舒適護手霜60克（無味）

擺手袋最方便！隨身護手霜

近年流行迷你小手袋，想隨時都可以滋潤雙手？設計小巧精緻的隨身Handcream就大派用場！編輯特地精選能夠隨身攜帶的迷你護手霜，極抵價錢日日換新款都不會心痛！

隨身護手霜 1）QUNGCO 14款天然植物香護手霜

具有超過3,700好評嘅QUNGCO護手霜套裝，一套有14款包括櫻花、蜜糖、綠茶等香氣嘅隨身潤手霜，加入豐富乳木果油、甜杏仁油、蘆薈等保濕修護成分，每支30ml嘅潤手霜擺手袋最方便！$78就可以買到14支，即係每支平均只需$5.6，真係抵到爆！

QUNGCO 14款天然植物香護手霜

價錢：$78

按此購買

QUNGCO 14款天然植物香護手霜

隨身護手霜 2）L'OCCITANE 乳木果護手霜3件裝

一盒有齊3款大受歡迎嘅乳木果護手霜，除咗一款為經典乳木果護手霜，另外兩款更加係節日限定香味，包括杏仁、薰衣草，非常可愛的30ml包裝小巧易收納，加入天然乳木果油成分，修護乾燥肌膚。$257就可以買到，一支平均只需$86。

L'OCCITANE 乳木果護手霜3件裝

價錢：$257

按此購買

L'OCCITANE 乳木果護手霜3件裝

隨身護手霜 3）Malin & Goetz 護手霜唇膏套裝

Malin & Goetz出名選用天然原料製作無害而有效嘅護膚產品，護手霜唇膏套裝只需$218就有佛手柑護手霜、莫希多潤唇凝膠，一次過解決了冬日出街必備護膚品。而且無論潤唇膏還是護手霜均採用天然成份製成，擺手袋隨身攜帶一流！

Malin & Goetz In Good Hands

價錢：$218

按此購買

Malin & Goetz In Good Hands

隨身護手霜 4）AESOP hand balm

先被顏值吸引，然後為其香氣和好用程度深深著迷，變成了忠實用家！說的就是Aesop，護手霜產品無論剛開始入門還是資深用家都會愛不釋手，一來是因為香氣的確非常療癒獨特，包裝也很簡約有質感。重點是塗在手上很容易吸收，滋潤卻不黏膩。塗完後一股若有似無的高級香氣縈繞身邊，讓用Handcream變成一件很享受的事情。

AESOP Reverence Aromatique hand balm 75ml

價錢：$255

按此購買

AESOP Reverence Aromatique hand balm 75ml

AESOP Eleos Aromatique hand balm 75ml

價錢：$255

按此購買

AESOP Eleos Aromatique hand balm 75ml

隨身護手霜 5）Grown Alchemist

常被人用來與AESOP比較的Grown Alchemist，也是來自澳洲的高端護膚品牌。品牌運用天然、有機配方和植物萃取的成分製造產品，讓皮膚重拾自然健康，散發出年輕光澤。而且產品的香味偏向原料的氣味，更加低調溫和。入門必買經典護手霜，輕薄的質地日常用來滋潤雙手已經足夠，香草和橘皮的清新香氣能夠讓人更加愉悅精神。

Grown Alchemist Restorative護手霜65ml

價格：$202

按此購買

Grown Alchemist Restorative護手霜65ml

