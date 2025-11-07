護照性別登載按生理 美最高法院支持川普

（法新社華盛頓6日電） 美國最高法院今天裁定，總統川普政府要求護照申請者在文件上，必須標示出生時的生理性別而非自我認同性別的作法可繼續實施。

這項決定是保守派佔多數的美國最高法院對跨性別與非二元性別者權益的最新打擊，目前最高法院裡有3位由川普任命的大法官。

川普今年回鍋一上任就發布行政命令，宣布美國僅承認男性與女性兩種性別，終止原本護照上以「X」標示的第三性認定。

依據川普的政令，國務院現在簽發的護照要求標示持照人出生時的生理性別，以「M」或「F」代表。

今年6月，麻州一名聯邦地方法官裁定，要求美國國務院在案件尚待審理期間，仍應繼續允許性別認同與出生性別不同者，在護照上依其自我認同的性別登記。9月4日上訴法院的合議庭也一致維持下級法院原裁定。

川普政府旋即聲請最高法院緊急介入，要求最高法允許新政令能繼續推行。

最高法院在裁定裡指「護照上顯示持有人出生時的性別，與要求登載國別一樣，都不違反平等保護原則，只是陳述歷史事實，並未造成差別待遇。」

9人組成的最高法院中，3位自由派大法官全都發表不同意見書。