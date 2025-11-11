專訪︱台女機上高空拍攝地貌欣賞香港
護眼別只靠杞子和藍莓！營養師分享：「這種蔬菜」竟比藍莓更有效？｜營養師Audrey Tam
在這個「機不離手」的時代，你有沒有好好保護自己的「靈魂之窗」—眼睛呢？近年來，視力問題不再只是長者「專利」，反而有年輕化趨勢。不少三、四歲的小朋友已經近視接近300度；老花眼也提早在40歲前出現；而黃斑病變的個案在短短幾年間急增1.5倍，最年輕的患者僅有15歲！
講到「護眼」，你第一時間想到的食物又會是什麼？藍莓？杞子？市面上的藍莓素補充品越出越多，標榜可以「活化視網膜」、「擊退眼矇眼乾」等，但到底藍莓真的有這麼神奇的護眼功效？其實，藍莓之所以能護眼，除了是因為它富含抗氧化物花青素（Anthocyanins）外，更重要的是—葉黃素（Lutein）和玉米黃素（Zeaxanthin）。研究指出，血液中這兩種營養素的濃度越高，眼睛健康也越好。
葉黃素和玉米黃素是什麼？
這兩種營養素屬「類胡蘿蔔素」的一種，是天然存在於蔬果中的植物色素，同時也是眼睛晶體和視網膜黃斑點的重要成分。黃斑點位於視網膜的中心，是感光細胞最密集的區域，負責超過9成的視覺功能，包括中央視力和辨色。葉黃素和玉米黃素有助吸收和過濾有害的藍光和紫外線，中和自由基，減少黃斑點的氧化損傷。曾有研究將人體眼睛細胞分成兩組，其中一組注入了葉黃素、玉米黃素和維他命E，另一組則沒有。結果發現，注射了營養素的眼睛細胞在人造紫外線的照射時，所受到的傷害為較低，可見這些營養素確實能明目護眼。但可惜的是，我們的身體無法自行合成葉黃素和玉米黃素，主要仍需要靠飲食來補充。
綠葉蔬果才是真正的「護眼之王」
雖然藍莓確實含有葉黃素和玉米黃素，但其含量遠不及綠色蔬菜。以每杯計算，蕃薯葉含有高達5150微克葉黃素和玉米黃素，是藍莓的44倍；其次的菠菜（3660微克）和芥蘭（3590微克），含量也比藍莓高30多倍。就連西蘭花都比藍莓高約10倍。有趣的是，即使是同一品種，顏色的不同也會影響葉黃素和玉米黃素的含量。例如青奇異果的含量約為金奇異果的 5 倍，而青燈籠椒所含的更是紅燈籠椒的 6 倍多。
一定要生吃才保留營養嗎？
你或會擔心，蔬菜煮熟後營養會流失。其實，葉黃素和玉米黃素屬脂溶性營養素，有別於維他命C、鉀質等水溶性營養素。即使煮熟後，葉黃素和玉米黃素也只會流失約 10%。而且若與油脂一同食用，反而有助身體更有效吸收。因此，建議在烹煮這類「護眼蔬菜」時，可加適量的健康油脂（如牛油果油、橄欖油），或搭配含脂肪的食物。例如蒜蓉炒芥蘭（少油）、青豆角粟米肉碎炒蛋，或菠菜雞肉豆乳味噌烏冬，都是美味又護眼的好選擇。
