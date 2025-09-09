鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離
【護肝排毒習慣全攻略】肝臟是身體的排毒工廠！5大護肝方法＋護肝飲食建議＋護肝生活習慣一次看懂
【護肝排毒習慣全攻略】肝臟是身體的排毒工廠！5大護肝方法＋護肝飲食建議＋護肝生活習慣一次看懂
護肝，是現代人不可忽視的健康課題
在香港這樣節奏快速、應酬頻繁的都市生活中，肝臟健康常常被忽略。長期飲酒、熬夜、壓力大、飲食不均，讓肝臟成為最容易超載的器官。許多人誤以為「排毒」就是喝果汁、吃保健品，但事實上，真正負責排毒的是我們的肝臟。
本篇文章將帶你全面了解肝臟的功能、排毒迷思、護肝方法、飲食建議與生活習慣調整，幫助你從根本改善肝功能，打造真正有效的護肝排毒計劃。
肝臟的角色：人體的天然排毒中心
肝臟是人體最大的代謝器官，位於右上腹，重量約1.5公斤。它每天執行超過500種生理功能，包括：
分解毒素與藥物殘留
儲存維他命與礦物質
合成膽汁，幫助脂肪消化
調節血糖與膽固醇
分解酒精與代謝廢物
支援免疫系統與抗氧化反應
肝臟不像心臟那樣會「痛」，它是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時，病情已進入中晚期。因此，日常護肝至關重要。
迷思破解：果汁排毒 ≠ 肝臟排毒
市面上流行的「果汁排毒法」、「三日禁食排毒」等，雖然短期內可能讓人感覺輕盈，但並不等同於真正的肝臟排毒。事實上：
果汁糖分高，可能加重肝臟負擔
禁食可能導致血糖不穩、代謝下降
排毒茶或保健品若成分不明，可能傷肝
真正有效的排毒，是透過肝臟自然代謝完成。與其迷信快速排毒，不如建立長期護肝習慣。
5大護肝方法，讓肝臟自然排毒
1. 減少酒精攝取
酒精是肝臟的最大敵人。即使是少量，也會增加肝臟代謝負擔。建議：
男性每日不超過2杯酒精飲品
女性每日不超過1杯
每周至少2天完全不喝酒
長期喝酒者更應定期檢查肝功能，避免患上酒精性肝炎或肝硬化。
2. 避免濫用藥物與保健品
止痛藥、抗生素、來歷不明的中藥或草藥可能對肝臟造成傷害。服用前應諮詢醫生或藥劑師，避免自行混用。尤其是「保肝藥」或「排毒茶」，若未經認證，可能含有重金屬或肝毒性成分。
3. 多做有氧運動
運動能促進血液循環、減少脂肪堆積，有助肝臟代謝。建議每周至少進行：
150分鐘中等強度運動（如快走、游泳）
或75分鐘高強度運動（如慢跑、跳繩）
運動也能改善胰島素敏感度，降低脂肪肝風險。
4. 保持規律作息與充足睡眠
肝臟在夜間進行修復與排毒，熬夜會干擾肝臟功能。建議：
每晚睡眠時間達7至8小時
晚上11時前入睡，配合肝臟修復時段
睡眠不足不僅影響肝功能，也會降低免疫力與情緒穩定性。
5. 遠離環境毒素
家居清潔劑、防蟲噴霧等化學品可能透過皮膚或呼吸進入體內。使用時應：
戴口罩與手套
避免密閉空間使用
選擇天然成分產品
此外，空氣污染、重金屬暴露也可能影響肝臟健康，建議定期開窗通風、使用空氣清淨機。
護肝飲食建議：吃出肝臟好活力
推薦食材
建議避免
高糖食物：如甜點、含糖飲料
高油脂食物：如炸物、肥肉
加工食品：如香腸、火腿、罐頭
含磷飲料：如可樂、能量飲料
咖啡護肝？研究這樣說
初步研究顯示，適量攝取咖啡可能有助降低肝病風險。建議：
每日不超過400毫克咖啡因（約1杯黑咖啡）
避免加糖、奶精，選擇黑咖啡為佳
有肝病者應諮詢醫生後飲用
咖啡中的多酚與抗氧化物質可能有助減少肝纖維化與脂肪堆積。
情緒與肝臟的關係：中醫觀點
中醫認為「肝主疏泄」，與情緒調節有密切關係。長期壓力、憤怒、抑鬱會影響肝氣運行，導致肝火旺盛、消化不良、睡眠障礙等症狀。
護肝情緒建議：
每天靜坐冥想10分鐘
培養興趣愛好，釋放壓力
適度社交，保持心情愉快
避免長期憋氣、壓抑情緒
情緒穩定不僅有助肝臟功能，也能提升整體免疫力與生活品質。
誰需要定期肝臟檢查？
肝臟疾病初期症狀不明顯，以下族群建議每年進行肝功能檢查：
有脂肪肝、肝炎家族史者
長期服藥者（如慢性病患者）
經常飲酒者
有肥胖、糖尿病、高血脂者
工作壓力大、睡眠不足者
常見檢查項目：
肝功能指數（ALT、AST、GGT）
肝臟超音波（檢查脂肪肝、腫瘤）
肝炎病毒檢測（HBV、HCV）
結語：護肝，是一場生活的修行
肝臟不會說話，但它默默承受著我們的生活習慣與選擇。與其追求快速排毒，不如從飲食、作息、情緒與環境著手，建立長期護肝習慣，讓身體自然排毒、健康運作。
從今天開始，選擇一項護肝習慣，讓你的身體感謝你！
其他人也在看
Yahoo娛樂圈 ｜《阿龍》專訪 周秀娜面對拍檔最難忍笑 鄭中基否認乘勢「復出」：其實我都冇停過！
由鄭中基（Ronald）身兼編、導、演的作品《阿龍》，完成至今超過7年終於上畫。戲中鄭中基不單操肌練大隻，還要應付大量打鬥激戰戲份，非常搏命，他更表示：「排練第一日已經整親隻腳，裂咗骨！」今次鄭中基攜周秀娜（Chrissie）以新作《阿龍》「復出」，是他自戒酒、處理家庭事務後正式在觀眾面前亮相，但他卻表示：「其實我都冇停過！」更透露接下來的新大計，是與音樂有關的全新挑戰！ 即睇完整文字專訪：https://bit.ly/3V62kaHYahoo OMG Videos ・ 18 小時前
Do姐鄭裕玲迎來68歲生日，愈活愈自在的單身貴族愛情觀：我不相信婚姻，也許我比較理性
今個月鄭裕玲（Do姐）迎來68歲生日，幽默、緊貼潮流又充滿智慧，這樣過著單身貴族的生活，讓很多單身女子覺得，就算一個人生活，也可以優雅老去。經歷了數段感情，在好好學習後，自然會得出一份有營養的愛情觀。無論是單身、戀愛中或是已婚的女性，都值得參考。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
60歲邵美琪真實狀態曝光 狀態絕佳獲讚短髮女星天花板：美回從前
由杜琪峯導演、2003年上映的經典港產片《PTU》，早前舉行4K修復版重映禮，前日（6日）起重新上映，當中50%利潤會撥捐予「鮮浪潮」。杜琪峯當日率領一眾演員出席重映禮，當中包括邵美琪（Maggie）、林雪、任達華及黃浩然等，其中60歲的Maggie甚少露面，其真實狀態曝光，隨即惹來網民哄動，只見她剪了一頭清爽短髮，體型纖瘦面容飽滿，顏值不遜當年，因身穿修身黑色低胸西裝而帥氣滿滿，獲激讚是「短髮女星天花板」，驚嘆她是不只是凍齡，而是「美回從前」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
夜繽紛變夜蕭條 財赤下「賽馬經濟」成庫房支柱？
香港政府力推「夜繽紛」成效成疑，網站更突現「404」，相反，賽馬持續為庫房帶來穩定稅收與慈善回饋，「賽馬經濟」或成財赤時代下香港最可靠的提款機與旅遊亮點。Yahoo 地產 ・ 2 小時前
彭博古爾曼：iPhone 17 Air是焦點 但多數人不該買
彭博社知名蘋果記者馬克 · 古爾曼 (Mark Gurman) 在其專欄最新發文指出，蘋果 (AAPL) 週二 (9 日) 發布會上的焦點無疑將是 iPhone 17 Air，這是該公司多年來的首款重大改款機型。但是，就像蘋果 20 年前推出的首款「Air」筆記型電腦一樣，大多數人可能都不應該購買它。鉅亨網 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 1 天前
郭晉安現身街頭派傳單竟冇人認得 看破冷遇：自己開心才是最重要
60歲郭晉安曾出演過多套經典劇集，包括《創世紀》系列、《戇夫成龍》、《古靈精探》系列、《忠奸人》及《老表》系列等等，三度奪得視帝。去年5月，郭晉安與歐倩怡宣布結束18年婚姻，離婚後專注打理與胞姊郭致因合作經營嘅保健品公司生意，擔任非執行董事。郭晉安近年亦積極於內地社交平台拍片與網民互動，日前發布一段喺街頭派發傳單嘅影片，因全程無人認出而引起網民關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
闊腳牛仔褲當道 瑜伽褲失勢 Levi’s年升三成 Lululemon創六年低
現時服裝界最炙手可熱的潮流，正是許多美國人衣櫃裡的必備單品 — 牛仔褲。像American Eagle（AEO）、Gap（GAP）和Kohl’s（KSS）等零售商都在最新業績中提到牛仔褲銷情強勁。Levi Strauss（LEVI）的股價今年已經上升超過30%。Yahoo財經 ・ 18 小時前
特朗普重創美國旅遊業 今年損失300億美元 旅客改去「這些地方」
2025 年，美國因政治不穩與美元走強，國際旅客減少，國際旅遊收入可能損失 300 億美元。特朗普時期政策影響持續，旅客轉向加拿大、拉丁美洲與其他國家。鉅亨網 ・ 18 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
葉蒨文被翻舊照兼質疑整容 上載18歲素顏青春照還擊：黑粉請借一借
葉蒨文（Sophie）參加2016年香港小姐競選30強止步，但仍被TVB睇中成功簽約成藝人，憑處境劇《愛·回家之開心速遞》「Candy」一角入屋；加上甜美外貌與姣好身材得到大批網民支持。近日因戀愛真人騷《女神配對計劃》再度人氣急升。不過有人翻出佢參選港姐時嘅照片，並質疑佢整過容。而佢就喺社交網站出PO，上載18歲素顏青春舊照還擊。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
港父女打風瘋搶辛辣麵 一人一車惹熱議 網民嘲諷：幫人清貨尾
近日有網民在社交平台Threads發帖，直擊一對父女於颱風逼近前「掃貨大軍」上身，將一間超市整個貨架的辛辣麵杯麵橫掃一空，更一人推一車，猶如置身「戰場」，立即引起網民熱議港人「打風搶糧」的習慣。Yahoo Food ・ 2 小時前
股市大漲引發疑慮 中國可能推遲大規模貨幣刺激舉措
中國股市大漲令政策制定者心生疑慮下，可能會推遲新一輪大規模貨幣刺激措施，隨著中國政府試圖維持經濟成長，央行可能因此進一步退居二線。Bloomberg ・ 22 小時前
劉錫賢離婚被前妻分一半身家 口袋得返40蚊靠妹妹接濟被罵「冇用」
身為演藝學院戲劇系首屆畢業生嘅劉錫賢，因為出道以來一直效力亞視而被封為「亞視忠臣」。即使「亞視永恆」Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
《延禧攻略》男星許凱連環被爆黑材料 繼出軌後再被爆疑似長期聚眾賭博
內地男星許凱憑《延禧攻略》飾演「富察·傅恆」人氣急升，後來接連主演多套影視作品，人氣依然高企。不過，早前許凱就被自稱曾是其女友的內地女演員許荔莎爆料，指控其出軌、劈腿、以及涉嫌酒後強吻等多宗罪，輿論迅速爆發，許凱老闆于正更公開怒斥許荔莎「造謠、污衊」及指控其因「愛而不得」，而許荔莎亦發文反擊，事件陷入拉鋸狀態。許凱其後發聲明指許凱已報警並透過律師事務所發出律師信否認指控，並指出這些言論為不實內容，嚴重侵害其名譽權。今日（8日），再有內地狗仔隊爆出許凱疑似於私人豪宅長期聚眾賭博，更附有音檔、影片等證據，若證據屬實最高可判囚10年。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
機場翠華結業｜翠華餐廳機場店公布9.21結業 開業12年 早機時段經常排長龍
翠華餐廳機場店結業！有網民在Facebook上分享，翠華餐廳機場店貼出公告，指因租約期滿，請顧客於9月21起到其他分店，意味著翠華餐廳機場店將結業。Yahoo Food ・ 18 小時前
39歲辛芷蕾奪威尼斯影后！由《畫皮》盲人成為嘉貴妃，圓夢成為國際巨星之路：想對所有女孩說只要有夢想，就大膽去做
39歲的辛芷蕾，剛憑《日掛中天》獲得威尼斯影后的寶座，是繼鞏俐及葉德嫻後，第三位獲得該獎項的華人演員。近年辛芷蕾的演藝路像是走得愈來愈順，出道初期由電視劇《畫皮》的素素開始，《如懿傳》嘉貴妃一角讓她瞬間爆紅，兩年前再參與王家衛執導的《繁花》。這次憑《日掛中天》登上威尼斯影后，圓了她入行以來的夢。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Yahoo娛樂圈 ｜娛實說 鍾嘉欣專訪（上）與最佳銀幕情侶林峯從前竟關係疏離：我哋做唔到朋友，係同事
今年在街頭巷尾，都會見到鍾嘉欣的蹤影，廣告不斷之餘，亦推出新歌，而一切似乎由擔任林峯演唱會嘉賓開始。Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
泡泡瑪特股價大跌 受需求擔憂及納入恆指後遭獲利回吐拖累
【彭博】— 泡泡瑪特股價周一大跌，反映市場對這家中國玩具製造商的產品需求前景存在擔憂，該股被納入兩大主要指數後也遭遇獲利回吐。Bloomberg ・ 20 小時前
調查：Tesla8月美國市占首度跌破四成 創近8年新低
《路透》周一 (8 日) 報導，研究機構 Cox Automotive 最新數據顯示，特斯拉(TSLA-US)8 月在美國電動車市場的市占率降至近 8 年來最低，首次跌破 40%，凸顯該公司在車款陳舊、競爭對手持續推新車並加大優惠下，正面鉅亨網 ・ 14 小時前