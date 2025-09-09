焦點

鍾嘉欣專訪（上）認從前與林峯關係疏離

【護肝排毒習慣全攻略】肝臟是身體的排毒工廠！5大護肝方法＋護肝飲食建議＋護肝生活習慣一次看懂

護肝，是現代人不可忽視的健康課題

在香港這樣節奏快速、應酬頻繁的都市生活中，肝臟健康常常被忽略。長期飲酒、熬夜、壓力大、飲食不均，讓肝臟成為最容易超載的器官。許多人誤以為「排毒」就是喝果汁、吃保健品，但事實上，真正負責排毒的是我們的肝臟。

本篇文章將帶你全面了解肝臟的功能、排毒迷思、護肝方法、飲食建議與生活習慣調整，幫助你從根本改善肝功能，打造真正有效的護肝排毒計劃。

肝臟的角色：人體的天然排毒中心

肝臟是人體最大的代謝器官，位於右上腹，重量約1.5公斤。它每天執行超過500種生理功能，包括：

  • 分解毒素與藥物殘留

  • 儲存維他命與礦物質

  • 合成膽汁，幫助脂肪消化

  • 調節血糖與膽固醇

  • 分解酒精與代謝廢物

  • 支援免疫系統與抗氧化反應

肝臟不像心臟那樣會「痛」，它是沉默的器官，往往等到出現明顯症狀時，病情已進入中晚期。因此，日常護肝至關重要。

迷思破解：果汁排毒 ≠ 肝臟排毒

市面上流行的「果汁排毒法」、「三日禁食排毒」等，雖然短期內可能讓人感覺輕盈，但並不等同於真正的肝臟排毒。事實上：

  • 果汁糖分高，可能加重肝臟負擔

  • 禁食可能導致血糖不穩、代謝下降

  • 排毒茶或保健品若成分不明，可能傷肝

真正有效的排毒，是透過肝臟自然代謝完成。與其迷信快速排毒，不如建立長期護肝習慣。

5大護肝方法，讓肝臟自然排毒

1. 減少酒精攝取

酒精是肝臟的最大敵人。即使是少量，也會增加肝臟代謝負擔。建議：

  • 男性每日不超過2杯酒精飲品

  • 女性每日不超過1杯

  • 每周至少2天完全不喝酒

長期喝酒者更應定期檢查肝功能，避免患上酒精性肝炎或肝硬化。

2. 避免濫用藥物與保健品

止痛藥、抗生素、來歷不明的中藥或草藥可能對肝臟造成傷害。服用前應諮詢醫生或藥劑師，避免自行混用。尤其是「保肝藥」或「排毒茶」，若未經認證，可能含有重金屬或肝毒性成分。

3. 多做有氧運動

運動能促進血液循環、減少脂肪堆積，有助肝臟代謝。建議每周至少進行：

  • 150分鐘中等強度運動（如快走、游泳）

  • 或75分鐘高強度運動（如慢跑、跳繩）

運動也能改善胰島素敏感度，降低脂肪肝風險。

4. 保持規律作息與充足睡眠

肝臟在夜間進行修復與排毒，熬夜會干擾肝臟功能。建議：

  • 每晚睡眠時間達7至8小時

  • 晚上11時前入睡，配合肝臟修復時段

睡眠不足不僅影響肝功能，也會降低免疫力與情緒穩定性。

5. 遠離環境毒素

家居清潔劑、防蟲噴霧等化學品可能透過皮膚或呼吸進入體內。使用時應：

  • 戴口罩與手套

  • 避免密閉空間使用

  • 選擇天然成分產品

此外，空氣污染、重金屬暴露也可能影響肝臟健康，建議定期開窗通風、使用空氣清淨機。

護肝飲食建議：吃出肝臟好活力

推薦食材

建議避免

  • 高糖食物：如甜點、含糖飲料

  • 高油脂食物：如炸物、肥肉

  • 加工食品：如香腸、火腿、罐頭

  • 含磷飲料：如可樂、能量飲料

咖啡護肝？研究這樣說

初步研究顯示，適量攝取咖啡可能有助降低肝病風險。建議：

  • 每日不超過400毫克咖啡因（約1杯黑咖啡）

  • 避免加糖、奶精，選擇黑咖啡為佳

  • 有肝病者應諮詢醫生後飲用

咖啡中的多酚與抗氧化物質可能有助減少肝纖維化與脂肪堆積。

情緒與肝臟的關係：中醫觀點

中醫認為「肝主疏泄」，與情緒調節有密切關係。長期壓力、憤怒、抑鬱會影響肝氣運行，導致肝火旺盛、消化不良、睡眠障礙等症狀。

護肝情緒建議：

  • 每天靜坐冥想10分鐘

  • 培養興趣愛好，釋放壓力

  • 適度社交，保持心情愉快

  • 避免長期憋氣、壓抑情緒

情緒穩定不僅有助肝臟功能，也能提升整體免疫力與生活品質。

誰需要定期肝臟檢查？

肝臟疾病初期症狀不明顯，以下族群建議每年進行肝功能檢查：

  • 有脂肪肝、肝炎家族史者

  • 長期服藥者（如慢性病患者）

  • 經常飲酒者

  • 有肥胖、糖尿病、高血脂者

  • 工作壓力大、睡眠不足者

常見檢查項目：

  • 肝功能指數（ALT、AST、GGT）

  • 肝臟超音波（檢查脂肪肝、腫瘤）

  • 肝炎病毒檢測（HBV、HCV）

結語：護肝，是一場生活的修行

肝臟不會說話，但它默默承受著我們的生活習慣與選擇。與其追求快速排毒，不如從飲食、作息、情緒與環境著手，建立長期護肝習慣，讓身體自然排毒、健康運作。

從今天開始，選擇一項護肝習慣，讓你的身體感謝你！

