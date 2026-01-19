Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

這裏買護膚品超抵！大牌誇張激減 低至32折買Estée Lauder「小棕瓶」、$623買到SK-II皇牌神仙水、41折買La Mer面霜

新年絕對是囤貨黃金期，Zalora年度最強護膚優惠現已震撼開跑，超過30個國際護膚品牌聯手誇張激減，讓你以驚人折扣將貴婦級保養品帶回家！SK-II皇牌神仙水竟以$623即可購入、Estée Lauder鎮店之寶「小棕瓶」狠劈至32折、就連La Mer也加入減價行列，美編看到也超心動！這波減價不僅是年度入手頂級護膚品的最佳時機，更是為肌膚升級、打造新年煥亮美肌的絕佳契機。以下為你精選必搶清單，手速要快，錯過就要再等下一次了！

即睇大牌護膚品激減

優惠前所未有 最低竟減至0.8折！

這次優惠的幅度相當誇張，最低竟減至0.8折，可謂前所未有！低於一折的產品包括 SK-II皇牌神仙水、Clé de Peau眼霜、精華以及Apivita防脫髮洗髮水，全都超值得入手，尤其是神仙水除開不需千元就買到。優惠品牌超過30個，當中不乏大牌Elemis、 LANCÔME、Estee Lauder、Shiseido等，最驚喜是La Mer產品也有折，例如眼霜、面霜、精華油、醒膚水。無論你是尋求抗老修護、極致保濕還是敏弱肌安心養護，這次優惠全網熱門明星產品幾乎一網打盡。

護膚界皇牌小黑瓶、小棕瓶、小紅瓶全都有折！最平29折入手

另一賣點是護膚界精華熱話皇牌產品小黑瓶、小棕瓶、小紅瓶今次全都有折。LANCÔME小黑瓶主打微生態修護，強韌肌底、提升細膩透亮度；Estee Lauder小棕瓶極速修護肌膚，以夜間修護科技淡紋緊緻，抗老維穩一瓶到位；Shiseido小紅瓶全能抗皺精華，專注膠原再生，重塑彈潤飽滿輪廓。三款人氣神品首度同場激減，最低29折$272.6即可入手50ml貨裝小紅瓶，趁機一次過囤齊全年修護戰力吧！

SK-II 全方位Pitera™保濕修護套裝 (3件裝)

0.8折後：$1,869.7； 原價：$23,260

SHOP NOW

SK-II 全方位Pitera™保濕修護套裝 (3件裝)

Clé de Peau Clé de Peau 4D高效煥活眼霜

0.8折後：$1,182.9； 原價：$14,221

SHOP NOW

Clé de Peau Clé de Peau 4D高效煥活眼霜

Lancome 極緻完美玫瑰逆齡面霜 (15毫升)

29折後：$228.2； 原價：$795

SHOP NOW

Lancome 極緻完美玫瑰逆齡面霜 (15毫升)

Shiseido 皇牌免疫力活膚精華 (50毫升)

29折後：$272.6； 原價：$950

SHOP NOW

Shiseido 皇牌免疫力活膚精華 (50毫升)

Estee Lauder 新生活膚彈活輕盈面霜 (x3)

3折後：$244.7； 原價：$825

SHOP NOW

Estee Lauder 新生活膚彈活輕盈面霜 (x3)

Estee Lauder升級再生基因修復精華 (環保無盒裝) (7mlx4pcs)

32折後：$144； 原價：$448

SHOP NOW

Estee Lauder升級再生基因修復精華 (環保無盒裝) (7mlx4pcs)

LANCOME-ADVANCED GÉNIFIQUE 升級版嫩肌活膚精華 75ml

4折後：$696； 原價：$1,750

SHOP NOW

LANCOME-ADVANCED GÉNIFIQUE 升級版嫩肌活膚精華 75ml

La Mer - The Rejuvenating Night Cream 60ml

41折後：$2,471； 原價：$6,000

SHOP NOW

La Mer - The Rejuvenating Night Cream 60ml

La Mer 海藍之謎面霜 60ml

44折後：$1,735.2； 原價：$3,980

SHOP NOW

La Mer 海藍之謎面霜 60ml

Apivita 女士防脫髮洗髮水 500ml

0.8折後：$192.5； 原價：$2,275

SHOP NOW

Apivita 女士防脫髮洗髮水 500ml

