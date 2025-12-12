護膝全攻略：從預防退化到復康

撰文：李穎怡 (物理治療師；香港物理治療學會會員)

隨著人口老化，膝關節退化的問題越趨普遍。研究顯示香港男性和女性患膝關節退化的比率分別為7%和13%。超重和肥胖的人士患膝關節退化的風險較一般人多二至五倍。因此，及早發現、預防和治療至關重要。

膝關節退化的病理

退化性膝骨關節炎是膝關節的磨損與炎性變化，涉及關節軟骨、軟骨下骨、滑膜、韌帶及關節周圍的肌肉。

隨年齡增長或身體負荷累積，令關節軟骨逐漸退化和磨損。股骨與脛骨間的軟骨緩衝墊便會失效。導致骨與骨直接摩擦，引起疼痛、發炎及活動受限。其次可能出現骨刺的形成、滑膜發炎以及滑液分泌減少，進一步降低潤滑與養分供應，影響軟骨的修復能力，形成惡性循環，加劇退化。

膝關節退化有什麼徵狀？

1） 膝頭關節痛、腫脹和發熱

2） 早上起床或久坐後，出現關節僵硬的情況，需要活動一段時間才回復正常

3） 有時晚間會感到痛

4） 關節變形，例如脹大或出現X形或O形腳

5） 關節活動幅度減少，在完全伸直或屈起時感到痛楚，或有咔咔聲

6） 進行膝關節 需 負重的動時，例如上落樓梯、蹲下或從坐至企的時候感到痛楚

如何改善膝關節退化？

降低重量是減輕膝關節痛楚最直接的方法，研究顯示當體重減輕10%時，膝關節的痛楚可減輕一半。減重最有效的方法是進行帶氧運動，可考慮以下帶來較少下肢撞擊力的運動：游泳（宜選擇自由式）、健身單車或急步行。同時，控制飲食都可以協助減輕體重。你可以多留意營養標籤和相關資訊，進食低脂和高蛋白質的食物。確保每天消耗的熱量大於攝取的熱量，便可以在飽肚的情況下減重。

運動有助增加消耗熱量，眾多研究亦一致認同運動治療有效改善膝關節退化。因此，患者應依專業人士的意見，除了在急性發炎期外，平日規律地進行運動，預防膝關節因缺乏肌肉支撐而變得越來越差。選擇運動時，大家要選得精明。要有效改善膝關節退化，要包括下肢和核心肌肉強化、伸展運動、關節活動運動、帶氧運動、平衡和本體感覺訓練（即身體感知自己關節位置的能力）。當中，下肢肌肉訓練和拉伸需要包括臀部、大腿和小腿。痛楚較嚴重的患者可選擇等長收縮運動，例如等長伸膝。以下會介紹一些簡單的在家運動以延緩膝關節退化。

四頭肌強化

增強大腿前側肌肉力量，提升膝關節穩定性，減少關節負擔

級別一：等長收縮運動（適合痛楚較嚴重的患者）

做法：於膝部下放6至7寸高的毛巾，將膝窩壓近床面，停10秒後放鬆， 重覆大約10次之後，換邊重複動作。

四頭肌強化

級別二：坐姿抗阻伸膝

做法： 坐直在櫈邊，將橡筋帶的一邊繫於腳踝，另一邊固定於櫈腳。慢慢將膝關節伸直，直到接近完全伸直。停2秒，再控制慢慢放下。做10次，重覆3組。

坐姿抗阻伸膝

2. 核心肌肉強化

要減輕膝痛不能只靠訓練腿部肌肉。坐姿死蟲式可訓練核心肌肉包括腹橫肌、內外腹斜肌、骨盆底和橫膈膜肌，使骨盆穩定，減少膝蓋對維持穩定的需求。同時，可將部分重量轉移到髖部與軀幹可減輕膝蓋的負擔。

做法：

坐半張椅，保持雙腳與髖同寬，腳掌踩地。

延伸脊柱，胸口微抬，下巴微收，骨盆微微前傾至「中立位」。

雙手抬起感受呼吸，感受像汽球向外擴張的感覺；呼氣時輪流抬高腳，儘量保持軀幹穩定

核心肌肉強化

3. 本體感覺訓練：

本體感覺與平衝訓練可強化本體感覺，亦可增加骨盆和髖關節穩定性，讓膝蓋在步行與轉身時減少內扣與扭轉受力。

做法：

站在穩固枱邊或牆邊，需要時可隨時扶穩。

腳趾頂端靠攏站立：腳尖貼住另一腳跟成一直線站立，保持身體挺直、骨盆中立，眼望前方；保持30–45秒，必要時輕扶支撐。

本體感覺訓練

單腳站（張開眼）：膝微曲，膝蓋對準第二腳趾，骨盆保持水平；每側20–30秒，3–4組，可加手臂前伸增加挑戰。

本體感覺訓練

日常生活需注意的事項

1） 如何選擇冷熱敷?

慢性痠痛宜用熱敷10–15分鐘，促進血液循環；急性腫脹或運動後可用冰敷10–15分鐘，減輕腫痛不適。

2）要避免的動作

深蹲超過90度、反覆蹲跪、提舉重物、上落樓梯及爆發性跳躍

何時需要醫療協助？

膝骨節明顯腫脹或變形，加上痛楚嚴重，或急劇增加。曾嘗試以上文所述的方法改善仍不成功，有機會是較嚴重的膝關節退化。或突然有卡住或下肢發軟的感覺，有機會是由半月板撕裂造成，需要求醫進行檢查。

物理治療如何改善膝關節退化

每個患者的情況都不盡相同。物理治療師會協助分析膝蓋的生物力學、患者的生活和運動習慣，以及膝蓋內不同組織的受傷或受損情況，以安排適合的治療，包括但不限於以下治療方式：運動、功能性訓練、手法治療（關節鬆動術）、改善步姿建議、臨床普拉提訓練，以及電療儀器或針灸舒緩不適。

什麼時候需要考慮手術？

如果你曾考慮進行膝關節置換手術，不妨先問自己以下問題

1）膝關節痛有否影響睡眠或社交？

2）膝關節疼痛是否已明顯影響你的日常活動？例如：無法上落樓梯、無法蹲下、無法快走，甚至因疼痛而難以外出活動。

3） 曾否嘗試以保守治療改善情況？

膝關節退化主要靠臨床症狀和放射診斷辨識。一般而言，醫生會透過X光評估患者膝關節軟骨磨損的程度。「卡葛倫-勞倫斯分級系統(Kellgren-Lawrence Grading System)」 能將膝關節X光影像分類，分為一至四級。二級或以上歸類為膝關節退化。一般會出現骨刺和膝關節間隙狹窄，形成「骨磨骨」的情況。一般比較嚴重的退化（四級）便會需要考慮手術。從臨床角度，患者屈膝時感到劇烈痛楚，無法上落樓梯，甚至連於平路走動都出現困難，便可考慮透過手術改善。進行手術的目標是恢復膝關節的活動能力和功能，令患者可以回復日常生活活動，從而提升生活質素。

全膝關節置換術復康

研究顯示手術前的運動訓練有助減少關節僵硬和增強肌肉力量，具加快術後復元之效，所以不論是否需要進行手術都應以運動維持肌肉力量。

進行換膝手術後的復康主要分四階段，即急性期、恢復期、強化期和重返活動期。

第一階段的急性期通常發生在手術至術後一週，目標是減輕不適並降低術後併發症的風險。患者大多會在術後住院期間經歷急性期，當麻醉藥效消退後，可能會感到痛楚。按照醫生指示服用止痛藥物可以有效緩解疼痛，短期服用藥物能幫助維持一定的活動能力，從而加快復原。無需過度擔心藥物可能帶來的副作用。醫生會處方抗生素，降低傷口感染的機會。手術後患處腫脹在所難免，抬高患肢有助消腫。運動方面，簡單的足踝屈伸運動可減低出現深層靜脈栓塞的機會。同時患者應儘早開始活動幅度訓練，避免出現關節僵硬的問題，一般在出院前期望患者可以屈膝70-90度。儘早開始步行訓練有助加快復元。手術當日或翌日已可在物理治療師的陪同下開始步行訓練。很多人都認為手術後需要多休息，但是手術後新更換的關節已經可以負重，提早進行訓練有助提升效果。

第二階段的恢復期大約定為術後一個月的時間。目標是增加關節的活動幅度和肌肉力量，控制疼痛及腫至少量。活動幅度目標是屈膝100度以上，以及可以完全伸直膝蓋。伸直膝蓋是最重要的，因為正常步行時需要伸直膝蓋。另外，在訓練時應該注意步行的姿勢，在痛楚許可下承重。預防術後因重心偏移或偏袒負重而造成的腰部不適。

以下動作有助改善活動幅度：

腳跟滑動、坐姿被動屈膝（可以將毛巾放在膝關節下，然後拉動毛巾幫助屈膝）、低阻力健身單車

以下動作可用於增加肌力：

拱橋運動、直腿外展、直腿後抬、坐姿抗阻伸膝

第三階段會開始較進階的功能性活動和強化運動。此階段目標為膝頭可屈伸自如，患膝力量應與健側相若，甚至超越沒有進行手術的一邊。此階段可以開始訓練平衡力和上落樓梯。一般而言，新換的關節沒有感覺神經，所以需要透過運動加強平衡力訓練。

較進階的肌肉訓練包括：坐站訓練、彈力帶橫拼步和分腿弓步

第四階段為功能恢復期，如無特別不適或功能問題，可以循序漸進回復正常生活和運動。唯需避免高衝擊和多方向的運動。日常生活上儘量避免坐矮櫈或蹲下，同時減少提舉重物。運動方面，應持續四頭肌與臀肌強化、平衡訓練和心肺功能訓練。

總括而言，膝關節退化雖然會帶來不適和日常生活上的不便，大部分患者可以透過運動或減重控制症狀。與醫生和物理治療師商討，制訂最適合自己情況的治療方案。

常見問題

護膝可以改善問題嗎？

護膝並不適合長期使用，只是權宜之計。在膝關節無力或感到痛楚，護膝可以短期提供支撐的功能。

骨刺是什麼，會導致疼嗎？

骨刺是關節退化下的邊緣新生骨，本身並無神經線圍繞，並不會直接造成痛楚。但活動會造成摩擦、發炎或壓迫，間接引起疼痛與功能問題。

作者資料：李穎怡物理治療師 香港物理治療學會會員

