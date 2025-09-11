Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
護髮油推薦｜5款熱銷護髮油養出「高級感秀髮」，別讓乾枯毛躁頭髮拉低氣質
秋冬季節，頭髮更容易缺水毛躁，不想看起來沒精神沒氣質？馬上為大家精選5款人氣護髮油，幫你輕鬆養出柔順亮澤的「高級感秀髮」，提升整體氣質！
秋冬護髮油 1：天然植萃護理 - Aveda 純香奇蹟光澤護髮露 HK$320
這支護髮露特別加入濟州山茶花籽油與白蘿蔔籽油，一抹即時提升光澤，順滑效果更達2倍！且質地輕盈、香氣純淨療癒，適合日常為秀髮即時補光，濕髮時塗於髮中至髮尾即可。
秋冬護髮油 2：極致鏡面亮澤 - Kerastase 釉光玫瑰修護精華 HKD$290
主打超貼服抗毛躁，帶來如鏡面般的閃耀光澤。質地輕透如精華，輕鬆撫平毛躁，長效保持髮絲柔順亮麗，是打造女神秀髮的必備好物！
秋冬護髮油 3：全能型美髮油 - MOROCCANOIL 摩洛哥優油 $370
經典人氣之選！蘊含摩洛哥堅果油，多功能用途可於乾濕兩用，幫助縮短吹頭時間、減少毛躁，同時提升光澤，吹髮前後都用得，輕鬆無痛打理出順滑造型。
秋冬護髮油 4：輕盈分子修護 - K18 分子修護精華油 $220
這支美國熱賣的輕盈修護油，主打免硅靈配方，能從分子層面修復受損髮質，即時撫平毛躁、增強光澤。更有耐高溫保護功能，適合經常用髮夾造型的用家。
秋冬護髮油 5：細軟髮＋敏感頭皮專屬 - Nourwish Airy Glow 修護精華油 $298
專為細軟脆弱髮質設計！質感極輕盈，即時注入水分卻不黏膩，使用後頭髮依然蓬鬆有空氣感。配方不含硫酸鹽、Paraben等成分，敏感頭皮也適用。
