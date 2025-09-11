護髮油推薦｜5款熱銷護髮油養出「高級感秀髮」，別讓乾枯毛躁頭髮拉低氣質

騙心騙金的網上情緣大家看得多，呃飲呃食最近比較流行，銀碼又有了新的高度。 當日那男主角「華麗」甩身不久，便被拘捕，罪名是「以欺騙手段取得財產」其實他是吃了一頓豪情夜宴之後「借水遁」，留下錯愕的女伴埋單，盛惠八萬四千多元，女事主無錢，要找朋友幫忙，揚晒咧！ 網上立刻激起千層浪，並起底提供吸晴細節，據稱包括： 1. 首次約會地點，是女方選在文華東方文華廳的； 2. $71,800的頂級香檳，是男方點的； 3. 男子19歲時以假身份騙女網友到酒店，後以不同理由逼對方就範，結果「以威脅手段促致他人作非法的性行為」罪成，判囚33個月。 根據以上線索網友化身「社會判官」： 幫男的：「不請客就叫渣男？甚麼理由一定要男人付款？」「渣女先對！」 幫女的：被捕男子有前科的，曾經被捕及入獄的，不用再爭拗了吧！」 中立的：「兩個都係騙子，只不過男騙徒走得快！」 無論如何，兩人都非等閒之輩，膽量、品味都非凡。情場如此險詐，那麼一些「非誠勿擾」的單身人士，又該怎樣分析對方情感的真偽呢？言語、打扮、道具、場景都可以營造虛構的身份、身家、學歷、地位。真心的笑容原來涉及人臉不同部位，因此如果你細心觀察，不難分辨出真笑和

ETNet ・ 1 天前