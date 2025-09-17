讀碩士又兼顧公演 61歲唐美雲暴瘦現身

▲61歲歌仔戲名角唐美雲（如圖）日前因新戲作《夢在海潮那邊》現身，可看見她明顯清瘦不少，她透露是因為要兼顧博士班、公演和團務，讓她蠟燭兩頭燒，不過人是瘦了，但精神不錯。（圖／國家兩廳院提供）

[NOWnews今日新聞] 61歲歌仔戲名角唐美雲日前因新戲作《夢在海潮那邊》現身，可明顯看到她暴瘦，她表示，因為要同時讀碩士班和兼顧公演，還要打理團務，整個人清瘦不少，她表示，平常靠多喝水、吃水果和吃素維持體力，雖然人瘦了，但其實精神不錯，這次在劇中也將飾演海賊女王蔡牽媽，和富商祕密相戀。

唐美雲兼顧碩班和公演 雖消瘦但精神不錯

《夢在海潮那邊》將於10月16日至19日登上國家戲劇院，由唐美雲、唐文華、許秀年、小咪領銜演出。全劇大膽跳脫史實，將海賊、官府與天地會三方勢力推向舞臺核心，勾勒出一場暗潮洶湧的權力角逐；同時也刻畫情感世界的糾葛，愛恨交織、撲朔迷離，揭示在風雲變幻中依然無法逃避的人性與真情。

唐美雲將飾演故事主角蔡牽媽，也就是最令嘉慶皇帝頭疼的海賊女王，她不再只是丈夫背後的輔佐者，而是智謀過人、目光遠大的領袖。她抗拒清廷招安，甚至鼓勵蔡牽攻佔台灣，自立為王。為了鞏固勢力，她女扮男裝潛入艋舺，卻意外與神祕富商李啟明漸生曖昧，掀起情感與權謀交織的漩渦。

唐美雲的戲劇老搭檔、歌仔戲天后許秀年將飾演龍門客棧老闆娘，百變精靈小咪則是飾演儒雅富商李啟明，國光劇團當家老生唐文華也來軋一腳，飾演海賊王蔡牽，與唐美雲再度組成「唐CP，上演一對相愛相殺的尪生某旦。

詮釋海賊女王 戲中祕戀富商

唐美雲表示：「《夢在海潮那邊》期待引領觀眾一同反思，如果人生有不同的選擇，是否會有完全不同的境遇？關鍵在於我們是否有做出選擇的能力與勇氣。同時，也希望透過蔡牽媽這個角色，傳遞獨立自主的新女性精神，鼓勵大家為了理想勇往直前，不被時代與命運所定義。」演出10月19日場將有口述影像服務，視障觀眾能透過聲音導覽完整體驗舞台氛圍與劇情發展。

