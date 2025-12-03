宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
美到場場封神！2025派對季編輯激推3款最強變美神器：肌膚細嫩、香味迷人、髮絲發光
尾牙、聖誕趴、跨年夜接力登場，年底正式進入「連環派對」時期！想在鏡頭前零死角、在派對燈光下抵擋得住超近距離檢視，美妝保養的關鍵不只在妝容──而是「肌膚×香氣×秀髮」三者能否同時在線。這次編輯直接為你挑出今年冬季最值得入手的三大變美小物：從 The Body Shop 的植萃亮膚儀式，到 KORRES 的節慶雙香，再到巴黎卡詩最火爆的 #小粉球 釉光秀髮系列。三步驟就能從頭到腳全面升級，派對場場都能美出記憶點。
1.The Body Shop 世級SPA植萃煥膚系列：打造「濾鏡級」柔嫩亮澤肌
The Body Shop 全新升級的世級SPA系列，以全球珍稀植萃重現居家療癒SPA：日本山茶花柔嫩水感、夏威夷堅果油深層修護、巴西古布阿蘇油更新肌膚、玻里尼西亞梔子花與牡丹帶來柔美香氣。派對前透過磨砂、精華油、美膚霜三步驟，肌膚會變得細緻、柔滑且帶有自然光澤，穿禮服時肌膚完全不怕顯乾紋，細節感直接升級。
這次升級最大亮點，是產品能以「疊加式保養」創造肌膚光澤：先用古布阿蘇磨砂膏細緻肌理，再以莫諾伊3效精華油按摩全身，最後用山茶花或堅果油美膚霜鎖水，肌膚馬上呈現猶如做完SPA的絲滑感。年末行程再忙，也能在家完成一套完整的身體奢寵儀式，肌膚光滑到發光。
2.KORRES 2025 聖誕限定香氛：日夜雙香氛打造節慶情緒濾鏡
今年 KORRES 以「日夜香氛宇宙」捕捉冬季情緒，推出兩款聖誕限定香氛，包括白色無花果淡香水，以清甜乾淨，像冬日晨光般溫柔明亮的香氣示人。而適合夜晚使用的午夜邂逅淡香水，帶有花果木質調浪漫神秘，是派對夜晚的完美魅惑香。兩款皆延續 KORRES 的「情緒香氣哲學」，讓香味與心情同步，彷彿替一整天打造屬於自己的香氣主題。
這組聖誕限定香氣最迷人的，是它能融入每天不同時段的情緒變化。早晨出門噴上白色無花果，像替自己點亮一束日光；夜晚赴聚會時換成午夜邂逅，讓香氣在空氣中輕柔擴散，帶來微醺、曖昧的冬季氛圍。無論自用或交換禮物，都是能讓人一秒愛上的高品味之選。
3.巴黎卡詩「釉光香頌系列 #小粉球」：逆天高光秀髮三步驟
巴黎卡詩今年以「水潤釉光科技」打造Z世代瘋搶的水光蓬彈秀髮，以三款明星產品完成補水、平滑到高光收束的髮質進化。
第一步：釉光香頌髮乳——深層注水 × 柔順打底
這款髮乳含 10% 甜菜鹼，可為髮芯快速注入水分，改善乾燥、粗糙、打結問題。使用後髮絲變得柔軟可控，細軟髮也能輕鬆駕馭，不會造成負擔。是所有髮質在派對前重拾「初戀柔軟度」的關鍵第一步。
第二步：#小粉球 釉光香頌玫瑰護髮精油——零黏膩×瞬間高光亮澤
明星商品「小粉球」質地水感、不油不塌，乾濕髮都能瞬間吸收。野玫瑰精萃深層修護髮鱗片，使髮絲呈現均勻折射光的「釉光感」，不論是拍照、走動或舞池燈光，都能讓髮絲自然發光，是派對季最強的高光神器。
第三步：釉光香頌髮香水——24H持香 × 法式氛圍撥髮香
巴黎卡詩首度推出髮香水，清甜花果調散發高級法式浪漫。搭載「感官提振科技」，證實能提升自信與心情，是派對、約會都必備的撩人氣場神器。建議在乾髮距離 3–5 公分噴灑，讓香氣自然落在髮絲之間，每次撥髮都像在製造心動瞬間。
看更多 CTWANT 文章
2025年日本網民票選「最美韓國女星TOP5」出爐！周子瑜奪冠、這四名居然是她們？你心裡的女神上榜了嗎？
林志玲 51 歲前夕美貌大爆發！一身 VALENTINO 仙氣禮服＋亮片刺繡包，IG逆天美照網跪了
女神基因爆發！小禎女兒Emma影片搶先幫媽慶生 18歲近照美翻：「這根本可以出道」
其他人也在看
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 5 小時前
屈穎妍《先治好惹來蒼蠅的問題》：宏福苑大火乃人禍
立場建制的傳媒人屈穎妍昨日（2日）在《大公報》發表題為《先治好惹來蒼蠅的問題》評論文章，批評大埔宏福苑火災乃是人禍，「由治及興」是徹徹底底的改變，一個讓悲劇不再重演的改變，「但願這場火能警醒我們，能照亮我們的前路」。Fortune Insight ・ 2 小時前
黃曉明前女友葉珂直播突傳來嬰兒啼哭聲 自爆：單親媽媽需獨自償還房貸車貸
黃曉明於2024年9月於社交平台高調發文：「大家別猜了，我們在一起了」，公開與內地網紅葉珂戀情，葉珂亦因而成為焦點人物。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Angelababy素顏接兒子放學！穿百元外套融入家長群 母子牽手回家畫面超溫馨
近期，上海許多網友都分享在校門口目擊Angelababy素顏接8歲兒子小海綿放學，身穿灰色平價外套配上休閒褲，加上彎腰聽孩子說話的互動，畫面親切又接地氣，瞬間登上熱搜。姊妹淘 ・ 23 小時前
宏福苑五級火｜ 宏志閣居民返家取物品 限時 1.5小時 老街坊嘆不會重返家園：點敢住呀？｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三（26 日）發生五級火，增至156死，仍有 30 人失聯。政府今明兩日（3日 - 4日）安排火災中唯一沒被波及的宏志閣居民返回居所取回重要物品，限時 1.5 小時，只允許兩人進屋，只限出入一次。早上九時起，陸續有居民乘旅遊巴或自行到場，部分人攜同行李箱、推車等入內，在場亦有義載的士接載居民，有多名身穿藍背心的政府應急隊人員協助居民進出、搬行李。Yahoo新聞 ・ 21 分鐘前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
英火災調查專家：制度失效猛於火 2017倫敦住宅大廈燒通頂 與宏福苑相似
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，特首李家超宣布成立「獨立委員會」審查事故。 有指這場災禍與2017年英國倫敦住宅格倫費爾大廈（Grenfell Tower）72死大火相似，當年曾向該大火調查委員會提交報告、現任英國倫敦大學學院（UCL）土木、環境及大地工程系系主任的教授José Luis Torero接受本報訪問，指出兩場大火的火勢爆發點與垂直蔓延模式相似。信報財經新聞 ・ 10 小時前
俄羅斯已做好與歐洲開戰的準備！普京：將快速結束且無人可以跟我談和平
俄羅斯總統普京週二（2 日）警告歐洲國家，如果他們對俄羅斯發動戰爭，莫斯科已做好全面作戰準備，並指出歐洲將面臨毀滅性的失敗，甚至無人可與俄方談判和平條件。鉅亨網 ・ 2 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 5 小時前
日網瘋傳拋售7兆日元中國債報復傳言 專家斥自尋死路
日本網路上瘋傳一則傳言指日本打算在 11 月拋售 7 兆日元的中國國債來打擊中國經濟，該話題迅速衝上雅虎熱搜，日本網友一片叫好，但專家指出，只要稍加分析，便能發現其中漏洞百出。 從數據來看，日本財務省 2025 年 6 月時公佈的數據顯示，日本持有的中國國債約 110 億美元，鉅亨網 ・ 1 天前
消委會｜9款米製麵食檢出砒霜！米線肥過白飯？呢款即食河粉不含脂肪
米線、米粉、河粉等米製麵食是香港人常見的主食之一，有些人更認為這些米製麵食比白飯更易減肥跟健康，消委會這次就測試了市面上30款米製麵食樣本，結果顯示逾8成半樣本（26款）檢出金屬污染物鎘、鉻或無機砷（砒霜）！當中更有產品的鈉檢出量比標示值高逾41倍！Yahoo Food ・ 1 天前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
【萬寧】今日出位價（只限03/12）
萬寧今日出位價50惠天然海藻染髮護髮膏低至$119.9/件，含5種天然海藻精華，配合4重滋養成分，染髮同時養潤髮絲，達至焗油效果，染後髮絲不乾旱，更柔順有光澤。YAHOO著數 ・ 3 小時前
廣福邨廣禮樓有男子從高處墮下 當場身亡 位處宏福苑對面︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔廣禮樓昨日（1 日）晚上有人從高處墮下死亡。據了解，晚上 10 時半一名男子從高處飛墮地面，倒臥宏福苑與廣福邨之間的地面，救護人員到場後證實男子當場身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
劉松仁激罕分享錯綜複雜家庭背景 坦承曾冷待媽媽長達30年感愧疚
劉松仁為70年代TVB一線小生，曾出演《無業樓民》、《大時代》《名媛望族》及《華麗轉身》等劇集，不過自2015年拍畢TVB劇集《華麗轉身》就減少幕前工作。由於劉松仁近年並冇出席公開活動，亦冇參與劇集演出，曾傳出中風之傳聞；不過，劉松仁曾於去年作出回應，暗指相關報導失實，又分別現身深圳影迷聚會、與米雪、胡楓等藝人朋友聚會，打破傳聞。日前，劉松仁接受聖瑪加利大堂訪問，激罕分享與媽媽嘅母子感情，表示自己曾對媽媽不孝長達三十年。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜父母痛失養老屋入住酒店 包食宿送問候禮包 女兒感恩：佢地好似重樂觀過我
大埔宏福苑五級大火後，許多受影響居民仍在適應突如其來的轉變。近日，有網民於 Threads 分享父母獲安排入住信和集團提供的酒店暫住的經過，字裡行間滿是心驚後的感恩。帖文一出，不少網民亦留言送上安慰與鼓勵，不少人亦大讚伸出援手的信和集團。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火 ⎮ 葉劉批官員竹棚主因論轉移視線、找代罪羔羊 「對不起逝者及家屬」
在世紀大火發生翌日，政務司司長陳國基會見傳媒時主動提出，推進金屬棚架取代竹棚，理由是竹棚「在耐燃方面始終不及金屬棚架」。其言論引發輿論，指政府意圖將大火矛頭指向竹棚。行政會議成員葉劉淑儀今日（2 日）在報章撰文，批評政府不應在未有確切定論下將起火原因歸咎竹棚，認為是轉移視線，而且是找代罪羔羊的思維，對不起死者與家屬。Yahoo新聞 ・ 1 天前
香港豪門鄭裕彤家族仍陷流動性危機 擬售159億港元瑰麗資產
香港瑰麗酒店這座在今年榮登「世界 50 最佳酒店」榜首的地標建築，可能成為香港四大富豪家族之一的鄭氏家族應對財務壓力的籌碼。鉅亨網 ・ 4 小時前
宏福苑五級火｜機警消防員憑災民家中一張紙條大叫狗名 成功救出倖存貴婦狗：生命得來不易，繼續相愛相惜｜Yahoo
日前大埔宏福苑一隻貴婦狗在火場中奇蹟獲救，原來背後有一個消防員的機警小故事。《Yahoo新聞》聯絡到狗主，她讚揚該名消防先生不但以命救狗，更在五級大火中保持極高觀察力，憑災民單位牆上的一張 memo 紙條，估計戶主的愛寵叫 Jason，在單位內大叫狗名，終成功救出 Jason 回到主人懷抱。該名消防員更鐵漢柔情地向狗主發訊息表示「生命得來不易，希望大家可以繼續相愛相惜。」Yahoo新聞 ・ 1 天前
晚吹－怨女俱樂部 ｜ 袁嘉敏親上節目澄清多年誤解 剖白私生活坦言未試過「正式」拍拖
今晚播出的節目邀請到香港女藝人袁嘉敏擔任嘉賓，親自拆解多年來困擾她的各種傳聞與誤解。節目一開始，余迪偉便笑言要「查證真偽」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前