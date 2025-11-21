44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
為什麼男明星「越活越年輕」你卻變老？醫師曝關鍵1因素：能逆轉身體老化時鐘
為什麼一樣是熟男，有些男明星越活越年輕，但多數男性卻愈顯疲態？答案恐怕與男性荷爾蒙「睪固酮」（TT）有關！初日診所新陳代謝暨減重專科醫師周建安表示，健康飲食與運動能穩定睪固酮，也是明星保持活力的關鍵。
刊登於《eClinicalMedicine》的跨國研究也證實，睪固酮能幫「老化時鐘」踩煞車，60 歲以上男性的抗老化效果強度甚至是年輕人的 2.6 倍！
這項研究整合中國、美國、英國的四個大型健康資料庫，分析超過 17,000 名男性血液檢測數據，以「生物學年齡」（身體機能的實際年齡）作為指標。結果顯示，在美國與中國的三個大型隊列中，睪固酮每增加一單位，老化加速值下降 0.01 至 0.078 年。
英國研究團隊在針對同一批男性，追蹤了約 4 年後再次測量後也發現，睪固酮提升幅度最高的前 25% 男性，老化加速值平均下降 0.12 年。也就是說，顯示睪固酮顧得好，身體老化時鐘就能變慢，甚至有機會「逆轉」。
反之，當身體失去睪固酮保護時，老化速度明顯加快。38位前立腺癌切除手術患者，接受雄激素剝奪療法（ Androgen Deprivation Therapy, ADT ）後，睪固酮濃度下降，生物學年齡加速值就像被「催了油門」，平均增加 1.804 年。
周建安醫師指出，睪固酮下降並非只有年齡造成。現代男性久坐、外食、熬夜與壓力過大，都會讓身體長期處於高皮質醇狀態，抑制睪固酮生成，而睪固酮低下又會與肥胖和胰島素阻抗形成惡性循環。脂肪組織含有大量的芳香化酶，會將睪固酮轉為雌激素，造成男性荷爾蒙更低、代謝更慢，脂肪更難以消除，疲態感加劇。
周建安醫師建議，想穩定睪固酮、重啟代謝，可從三個方向開始：
1、控糖與體重管理：減少含糖飲料與精緻澱粉，增加蛋白質與蔬菜比例。
2、規律運動：特別是重量或阻力訓練，每週 2 至 3 次即可促進睪固酮自然分泌。
3、充足睡眠與減壓：維持每晚 7 至 8 小時睡眠能降低皮質醇濃度。
周建安醫師提醒，睪固酮不只是性功能指標，更是男性整體代謝與健康的核心。若長期出現疲勞、情緒低落、肌肉流失或體脂上升等狀況，應尋求醫師與營養師協助，進行胰島素阻抗與荷爾蒙檢測，並規劃個人化飲食與減重策略，讓身體在安全狀態下恢復活力，真正越活越年輕！
