「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》

俗語說：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」退讓並不代表輸贏，因為只有放下，才有空間迎接美好。誠品書店選來《讓一步，好事會發生》，這本由日本禪僧枡野俊明所著的勵志書籍。書本以禪宗智慧為基礎，提供46個生活提醒，強調透過讓步、放手與寬容，創造生命空間來迎接好事。

雖然讓步，看似消極忍耐，但實際上是常積極的行動選擇，因為只有當你放下時，所以美好的事物和經驗，才能湧入並填滿生命的空隙。

（Getty Images）

「重點在於即使心生不安，也不能軟弱，總之先採取行動再說。因為人類無法一面採取行動又一面煩惱。」

道元禪師曾說：「捨得，才能獲得。」面對多元複雜的時代，物質、金錢、名利的慾望是個無底洞，與其追求個人輸贏，不如實現「共好」。

廣告 廣告

書本涵蓋停止競爭、別貪心、不焦慮、不執著、不求回報等六章，我們更需要恆常練習寬以待人，寬容不是指一味無底線接受，而是看見彼此的優點，並珍惜妥協的精神。願意禮讓的人，人生往往過得更順暢，亦更豐足。

（Getty Images）

禪宗的智慧金句，強調讓步與放手的正面力量，也許能對日常寬容與積極心態有所啟發。

寬容，經常被誤認為「接納對方」，但並非無條件地包容，而是認同彼此的優點，珍惜各退一步的心。​

別總是想著「我要」、「我要」，而是「大家一起」、「大家一起」。​

溫暖的心情，也會傳遞給身邊的人。​

讓步，看似消極忍讓，實際上是一種極為主動的選擇。

《讓一步，好事會發生》

作者｜枡野俊明

出版｜方智

《讓一步，好事會發生》

關於「自我提升」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。

==========

Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店

作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。

網站：誠品書店專頁

專欄頁：《閱見自己》

==========

專欄相關文章：

覺得「人生沒不好但就是不滿足」？《世界盡頭的咖啡館》3個「靈魂拷問」問題引導思考人生方向｜誠品書店《閱見自己》

當覺得生活很亂很累，但又不想看太多大道理，也許《生活不完美，希望卻如花盛放》以文字給你溫柔擁抱｜誠品書店《閱見自己》

從觀察樹木學到的35個人生智慧，《像樹那樣生活》超人氣療癒書本：唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧｜誠品書店《閱見自己》

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/