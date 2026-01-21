寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
「捨得，才能獲得」《讓一步，好事會發生》關於「讓步」日本禪僧想說的事：願意禮讓的人，人生過得更順暢｜誠品書店《閱見自己》
俗語說：「忍一時風平浪靜，退一步海闊天空。」退讓並不代表輸贏，因為只有放下，才有空間迎接美好。誠品書店選來《讓一步，好事會發生》，這本由日本禪僧枡野俊明所著的勵志書籍。書本以禪宗智慧為基礎，提供46個生活提醒，強調透過讓步、放手與寬容，創造生命空間來迎接好事。
雖然讓步，看似消極忍耐，但實際上是常積極的行動選擇，因為只有當你放下時，所以美好的事物和經驗，才能湧入並填滿生命的空隙。
「重點在於即使心生不安，也不能軟弱，總之先採取行動再說。因為人類無法一面採取行動又一面煩惱。」
道元禪師曾說：「捨得，才能獲得。」面對多元複雜的時代，物質、金錢、名利的慾望是個無底洞，與其追求個人輸贏，不如實現「共好」。
書本涵蓋停止競爭、別貪心、不焦慮、不執著、不求回報等六章，我們更需要恆常練習寬以待人，寬容不是指一味無底線接受，而是看見彼此的優點，並珍惜妥協的精神。願意禮讓的人，人生往往過得更順暢，亦更豐足。
禪宗的智慧金句，強調讓步與放手的正面力量，也許能對日常寬容與積極心態有所啟發。
寬容，經常被誤認為「接納對方」，但並非無條件地包容，而是認同彼此的優點，珍惜各退一步的心。
別總是想著「我要」、「我要」，而是「大家一起」、「大家一起」。
溫暖的心情，也會傳遞給身邊的人。
讓步，看似消極忍讓，實際上是一種極為主動的選擇。
《讓一步，好事會發生》
作者｜枡野俊明
出版｜方智
關於「自我提升」主題，誠品書店還有其他的書本介紹，各位要密切留意下星期，願這些書助你在日常中尋得放假般的從容與愜意。
==========
Yahoo Style 專欄《閱見自己》by 誠品書店
作者簡介：誠品，閱讀與文化的交流平台，1989年由台北仁愛路圓環的人文藝術書店開始，2012年起誠品駐足香港，以人文、藝術、創意、生活的多元文化內容，期盼為香港城市中的每個人，提供一個安心學習、自由探索的場域，共創城市的精彩。誠品長久以來持續深耕在地人文，堅持營造優雅人文及心靈探索的空間環境，獨具一格的設計美學，更讓誠品成為華人世界的指標性文創品牌。
網站：誠品書店專頁
專欄頁：《閱見自己》
==========
專欄相關文章：
覺得「人生沒不好但就是不滿足」？《世界盡頭的咖啡館》3個「靈魂拷問」問題引導思考人生方向｜誠品書店《閱見自己》
當覺得生活很亂很累，但又不想看太多大道理，也許《生活不完美，希望卻如花盛放》以文字給你溫柔擁抱｜誠品書店《閱見自己》
從觀察樹木學到的35個人生智慧，《像樹那樣生活》超人氣療癒書本：唯有原原本本地接受過去，才能找回安寧｜誠品書店《閱見自己》
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style 專欄頁：https://hk.news.yahoo.com/topic/style-columnists
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
其他人也在看
2026 情人節｜海外必買女朋友禮物精選：Stanley、Jellycat、日本迪士尼、Pandora 一次看
一年一度的甜蜜煩惱又來啦！情人節送禮想要兼顧實用與心意，其實一點都不難。依照不同價位與預算，小編貼心整理多款送禮大方又不傷荷包的女朋友情人節禮物精選，包含 Stanley、Jellycat、Pandora、日本迪士尼等人氣品牌，總有一款適合你的另一半。Yahoo Style HK ・ 2 小時前
lululemon只需$1的「隱藏好物」是什麼？將生活態度升級，成為粉絲實用必買「CP值之冠」
想在lululemon找到全店最平的單品？答案是.....一個只需加$1就能獲得的購物袋！這款被很多網民推舉為「CP值之冠」的隱藏好物，因為超乎預期的實用性，吸引了一大群粉絲，成為大家的日常愛用物。Yahoo Style HK ・ 3 小時前
農曆新年2026｜香港商場馬年利是封合集！Calbee角色送祝福／螢光LUCKY MEOW／毛絨小馬造型喵星人
踏入1月，意味著農曆新年快到，為了迎接2026馬年，香港各大商場除了帶來節日主題活動，更推出別出心裁的馬年利是封，部份更是獨家聯乘款式，有錢也未必買到！本篇將集結全港各大商場的利是封換領攻略，且持續更新，讓大家一文看清哪款最值得入手吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
moon tang倫敦演唱會丨1.22公開售票 即睇搶飛攻略、票價、座位表
moon tang宣布《25+1》世巡將會衝出亞洲，首站於3月8日登陸倫敦EartH！《25+1》倫敦站早前優先預售票在15分鐘內火速售馨，上次買不到門票的英國粉絲，要留意以下公開售票詳情，準時撲飛！Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
35歲Jennifer Lawrence既是奧斯卡影后也是「住家媽媽」！超忙人生仍令她閃閃發光，也許是愛情裡嫁到神隊友老公
Jennifer Lawrence 憑《 Die, My Love》入圍金球獎最佳戲劇類電影女主角，日前穿上 Givenchy 的絕美透視晚裝出席頒獎禮，丈夫也有陪伴出席非常甜蜜。作為風趣外向而熱愛社交的 E 人代表，Jennifer Lawrence 分享願意為愛成為「住家媽媽」！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Office 97 隐藏了30年的彩蛋被發現，可能是 Office 97 最後一個彩蛋
文章來源：Qooah.com 一個隱藏近 30 年的 Office 97 彩蛋被意外發現，讓眾多懷舊用戶直呼驚喜。這款於 1996 年 11 月發佈的辦公軟件，作為微軟 Office 系列的重要里程碑，首次引入命令欄用戶界面和經典助手「Clippy」，曾陪伴無數用戶度過辦公時光。 此前，Office 97 中 Excel 的《模擬飛行》、Word 的《彈珠台》等彩蛋已相繼被發掘，但此次由 Albacore 發現的彩蛋，因觸發步驟極為繁複，自發佈以來近 30 年始終未被公開。若想親身體驗，需在安裝 Office 97 的虛擬機中完成一系列操作： 先將系統日期設為 1997 年之後，在 Word 97 中按住 Ctrl 鍵拖動「標準」工具欄並松開，點擊 Clippy 助手，輸入「This is not a contest」後點擊搜尋，奇蹟便會降臨。 觸發成功後，屏幕將播放長達數分鐘的彩色滾動字幕，逐一呈現當年參與開發的「無畏領導者」及整個開發團隊名單。 更具趣味的是，Clippy 會化身解說員，在一旁不斷批判程式員們的趣事與怪癖，字裡行間滿是上世紀 90 年代矽谷特有的活潑自黑式極客文化，Qooah.com ・ 16 小時前
【7-11】迪士尼、咒術迴戰、Monchhichi精品預購（即日起至03/02）
今期7仔預購推出多款人氣角色產品，有富貴貓Marie、小飛象、勞蘇、Iron Man、蜘蛛俠、蝙蝠俠、《獅子王》辛巴夜燈，夜晚有人氣角色陪住，超有feel！YAHOO著數 ・ 27 分鐘前
日式傳統房屋真面目曝光！！揭開12個日本老房子的神祕面紗
日本人住的是什麼樣的家，過著怎麼樣的生活？ 許多人到日本旅遊，常透過寺廟神社或溫泉旅館間接體驗傳統文化，例如榻榻米與日式床鋪。然而，日本老而美的傳統房屋構造對許多人來說仍是個值得探索的未知領域。 與現代鋼筋水泥房屋不同，日本傳統家屋以木造為主，傳統壽命約為30～50年。過去由專業木工耗時費力建造，但近年來，為了縮短工期與降低費用，使用新建材的獨棟樓房逐漸普及，導致傳統房屋在都市中日漸稀少。 而日式傳統房屋，最經典的莫過於「榻榻米」和滑動式「隔扇」。日本人進屋脫鞋，隔扇後的生活空間又是如何？為何要端正跪坐？為了揭開這些謎團，文中特地拜訪了位於自然景觀豐富、冬季多雪的日本北陸地方，一間建了約40年的傳統房屋，將屋內的設計巧思與居民的實際生活情景一同介紹給大家。LIVE JAPAN ・ 20 小時前
【玄彬回歸之作】Disney+《韓國製造》墮進權力與腐化的深淵｜影評
Disney+的原創劇集《韓國製造》是韓國今年矚目的作品之一，由兩大實力派演員玄彬與鄭雨盛攜手合作。玄彬繼《愛的迫降》後，久違地回歸戲劇，與鄭雨盛共同為觀眾帶來一場關於權力鬥爭與道德淪陷的故事。《韓國製造》講述了一場以毒品交易為核心的權力角力。白冀兌 (玄彬 飾) 是一位精於算計的中央情報局課長，暗地裡經營著毒品交易，並試圖將「韓國製造」的毒品輸往日本，以此來鞏固自己的財富與地位。他相信，權力才是唯一的生存之道。而張健榮 (鄭雨盛 飾) 是一位堅持正義的檢察官，他發誓要扳倒白冀兌，揭露他的非法交易。然而，隨著調查的深入，張健榮終於發現權力對人性的深層腐蝕。Yahoo Movies HK ・ 18 小時前
運動後反而常感冒？解析身體反應：高強度運動到底是在強化，還是拖垮免疫力？
「明明有持續運動，為什麼反而更容易生病？」這個疑問困擾不少運動族群。許多人原本以為運動能提升免疫力，卻在高強度訓練後出現感冒、喉嚨痛，甚至一個月發燒一次的情況，讓人開始懷疑是不是運動反而傷身。姊妹淘 ・ 18 小時前
散銀點處理？金管局收銀車2026年1月至2月時間表 全港各區停泊地點更新/呢個星期暫停服務
農曆新年將至，不想對住家中的大量碎銀？金管局轄下的收銀車於2026年1月至2月期間將會服務油尖旺區、觀塘區、屯門區、葵青區、南區等多個地方，大家留意收銀車幾時駛到屋企附近，到時集合家中散銀換成紙幣或增值到電子錢包！YAHOO著數 ・ 19 小時前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 2 小時前
自助餐買一送一優惠｜香港喜來登酒店新春「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」 歎清蒸陳皮原隻鮑魚/薑蔥海鮮煲/酥炸港式蠔餅
作為CP值自助餐達人的你，今個新春就不能錯過香港喜來登酒店的咖啡廳（The Café），推出期間限定的「鮑寶蠔華‧港式海鮮盛宴」自助餐，由行政總廚Paolo Federici率領團隊精心烹調，以鑊氣滿滿的大排檔特色結合傳統粵菜手藝，為大家帶來一系列充滿懷舊味道的本地海鮮美食，而且1月20日晚上9點Klook更有買一送一優惠，人均僅需$461！Yahoo Food ・ 19 小時前
Longchamp背囊「買過就回不去」網民大推！容量大、超輕巧、防盜設計，返工旅行必備
當有人說「買包的盡頭是 Longchamp」，這句話聽起來似乎有點誇張，但對於每日需要工作的人而言，卻道出了一個事實—— Longchamp 的尼龍背囊確實是實用與時尚兼備的選擇。Yahoo Style HK ・ 18 分鐘前
CHANEL新款Jennie同款頸鏈，定價廿萬氣場全開！貧窮限制想像，Coco Crush愈貴愈搶手？
「人間香奈兒」Jennie再次為Chanel拍攝全新珠寶廣告，主角正是Coco Crush系列2026年的新作。她的演繹讓這系列高級珠寶一推出即備受矚目，即使定價高昂，討論熱度依舊高企！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
22歲女認赴柬埔寨考TOEFL時「請槍」以滿足嶺大畢業條件 准保釋候社服令報告判刑
22 歲女子被指於 2024 年 5 月，向嶺南大學訛稱 TOEFL（托福）成績達標，以取得社會科學學士學位，周一（19 日）在屯門裁判法院承認一項「企圖以欺騙手段取得服務罪」。案情指，女子 4 次考英文資格試失敗，認為赴柬埔寨考試較易合格，考試當日因不適，在試場外以 300 美元請人代考。事後校方發現，成績單上的考生照片，與被告樣貌不符。法庭線 ・ 1 天前
【Yahoo請你睇指定場】再闖淚崩癲峰！《陽光女子合唱團》歌聲中縫合傷口尋回生命微光
繼《比悲傷更悲傷的故事》掀起全亞洲淚海後，導演林孝謙與編劇呂安弦再度聯手打造《陽光女子合唱團》，再闖淚崩癲峰！連同陳意涵、翁倩玉及鍾欣凌等實力演員。這一次，不止悲傷，更是在眼淚盡頭，看見黑暗中綻放的人性光輝和愛。Yahoo Movies HK ・ 1 週前
Xiaomi 電視A Pro 系列 2026款香港發售，HK$1999 可以玩到金屬窄邊框、4K QLED屏
文章來源：Qooah.com Xiaomi 電視A Pro 2026 將於1月20日正式發售，號稱可以全面升級家庭娛樂體驗。A Pro 2026提供 43吋 與 55 吋 兩種尺寸，均採用金屬極窄邊框設計，配備 4K QLED 屏幕，支援 UHD 4K 解析度、HDR10+、MEMC 及電影製片人模式（Filmmaker Mode），確保畫面細節豐富、色彩精準，在不同光線環境下仍能呈現鮮明影像。其中 55吋機型更支援 DLG 技術實現 120Hz 高刷新率，帶來流暢且反應靈敏的遊戲體驗。 音效方面，電視搭載雙 10W 揚聲器，支援 Dolby Audio、DTS:X 及 DTS Virtual:X 技術，無需外接音響即可營造沉浸式環繞聲場，實現對話清晰、音效平衡的影院級聽感。 功能方面，首部同時支援 Google TV 和數碼電視頻道的電視，預載 Netflix、Prime Video、YouTube 等主流影音平台，同時支援 Apple AirPlay、Google Cast、Miracast 等多裝置投射與串流技術，配合 Google 助理語音操控，讓電視成為家庭娛樂、遊戲與影音串Qooah.com ・ 7 小時前
熱刺終反底贈多蒙特雙蛋
【Now Sports】熱刺周二在歐聯以2:0擊退最終只餘10人應戰的多蒙特，終止之前5場不勝的頹勢。now.com 體育 ・ 4 小時前
再教皇馬？摩連奴：肥皂劇咪預我
【Now Sports】目前執教賓菲加的摩連奴，以「不要把我放進肥皂劇中」來否決他回皇家馬德里執教的可能性。皇家馬德里上周辭退了沙比阿朗素，目前提升了預備組教練艾比路亞接掌，但外界都認為後者不會執教銀河艦隊太長時間，球會有可能今夏再另覓良帥。關於人選方面，盛傳高普與馬利斯卡都在班主佩雷斯的名單中，而摩連奴（José Mourinho）日前也被傳媒問到回巢的機會，但他決絕而又幽默地說：「不要把我放進這場肥皂劇中，確實會有很多出色的劇情，但我不想拖太長。有時，當你錯過一兩集就追不上了，所以別指望我，我不看肥皂劇。」摩連奴曾在2010至13年帶領皇馬，贏過西甲、西班牙國王盃及西超盃冠軍，但後來和球會不歡而散，值得一提是，沙比阿朗素和艾比路亞當年都在他麾下效力。他在去年9月返回葡萄牙接掌賓菲加，今周在歐聯作客祖雲達斯後，下周三便會在主場倒戈皇馬，估計屆時會知道開局不理想的這支葡超球隊，能否晉級至淘汰賽階段。now.com 體育 ・ 18 小時前