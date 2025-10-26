支聯會被指煽動顛覆案 再延至明年一月開審
讓人愛不釋手的毛絨絨元素，細數秋冬那些必備毛毛手袋爆款絕不能錯過？
盤點2025手袋爆紅款式，相信毛毛元素絕對登上榜首名單。寒冷天氣一摸到毛絨絨的質感就讓人感覺到舒服溫暖。留意韓流文化的你不難發現韓星都紛紛把毛毛元素穿上身，就連Bottega Veneta也於冬季紛紛推出了「毛毛手袋」，為你細數秋冬必備毛毛手袋，那些爆款絕不能錯過？
Photo：Instagram
Photo：Instagram
如果你想為今季衣櫥添置一件「毛絨單品」，你會選什麼呢？韓國當紅女團Blackpink成員紛紛在秋冬季穿上帶毛絨元素的大衣與皮革外套。
Photo：Instagram
Photo：Instagram
當然除了整件誇張的毛毛造型外，似Lisa這件Celine毛毛外套在手袖位置低調加了一點花俏的綴飾，單色的毛絨細節讓整個造型相當亮眼。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
IU這套把毛絨單品細節放在領口位置的造型同樣個性十足。亞洲人的體型相比起歐洲人而言較為矮小，看到全件毛絨裝飾的大衣未必有足夠自信駕馭，看看IU把絨毛細節放在領口配上較短版的長袖緊身上衣，更顯可愛身型。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
想小試牛刀又怕造型過火？手袋絕對是個好選擇。毛茸茸的手袋外型僅僅是觸感便能收獲好感，平日身穿正裝上班造型時配搭一個俏皮可愛的毛毛手袋能在無形之間為穿搭加點玩味感。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
Bottega Veneta創意總監 Matthieu Blazy 素來在設計上很有個人想法，今季他在品牌的經典上加點柔軟的毛毛細節，讓人在冬日也想把充滿溫暖療癒感的手袋抱在身上，這種剪羊毛面料為經典手袋帶來換然一身的感覺。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
今季Matthieu Blazy把Bottega Veneta標誌性的 Jodie、Pouch 包款及鞋履系列都加點剪羊毛細節。Jodie 手袋一向採用品牌標誌性的intrecciato 編織技術並在意大利製作而成，今次搖身一變成為俏皮又綿密的剪羊毛手袋，可愛配色相當吸睛。
Photo:Instagram
Photo:Instagram
除此之外， Pouch 手袋自釋出以來便擁有極高討論度與出鏡率，今季設計師讓羊毛質材與金屬細節展現在手袋之中，看似低調同時又為Bottega Veneta手袋注入年輕化的毛茸茸細節。除了Bottega Veneta之外，有那些品牌的毛毛手袋不能錯過？
Photo:Instagram
Photo:Instagram
Dior
喜歡看Maria Grazia Chiuri的你，應該會對設計美感跳脫的設計而吸引。Maria Grazia Chiuri很明白在現今時裝行業，設計師除了交出每季出色的成衣系列，配飾同樣必不可少。她素來喜歡在文學藝術領域找靈感，今季這款Dior率性把毛毛元素及玩味放在手袋設計之上，實力與外型兼備的LADY D-LITE相信會成為今季IT BAG 不二之選。
DIOR MEDIUM LADY D-LITE BAG
Dior
HKD$47,000.00
Photo:Instagram
Photo:Instagram
SAINT LAURENT
提到SAINT LAURENT ，大家想必會想起品牌獨特 DNA，象徵著性感、自由、大膽，作為一個具顛覆性的巴黎高訂設計師品牌， 品牌推出的手袋系列經常成為時裝迷愛袋首選，今季簡單標誌性的毛毛設計能否打動大家呢？
Photo:Instagram
Photo:Instagram
LOEWE
不得不說，看到這款LOEWE手袋實物實在忍不住說太可愛了。Jonathan Anderson上任後推出不少品牌經典手袋，呈現出簡約主義又帶點奢華感。當時想這個手袋大概只能裝可愛吧，打開內部來看估計能裝幾件女生出門隨身小品。
Loewe Anagram-logo shearling tote bag
Loewe
HKD$41,650.00
Photo:Instagram
Photo:Instagram
Prada
多年來 MIUCCIA PRADA對於永續發展與時尚的關注深入人心，而她把時髦與實用性兼具推出市場後總能惹來搶買潮。今季新款毛毛手袋把PRADA經典款式的復刻，造型設計突顯簡約線條，中央拉鍊開合及配備三個內隔層設計實用又美觀，毛毛面料體現品牌對工藝追求。
Prada Re-Edition 2000 wool and cashmere mini-bag
Re-Edition 2000 wool and cashmere mini-bag
HKD$17,500.00
