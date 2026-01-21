寒冷天氣警告生效 周四市區最低 11 度
讓剃鬚變成一件享受的事！Skyworth 新春型男儀容升級企劃
踏入 2026，新一年不只想換個造型，更想由日常小細節開始，為生活升級。Skyworth 把目光放在男士每天都要面對的「早上剃鬚時間」，一次過推出三款全新電動剃鬚刀，從外型到功能都重新打磨，令「型格」與「方便好用」可以同時擁有。 無論你是追求設計感、經常出差旅行，還是想找一部性價比高的日常鬚刨，都可以在今次系列之中找到最貼身的一款。
三款新鬚刨，一次照顧不同生活場景
今次電動剃鬚刀系列包括：CP52MAX「超跑 2.0 剃鬚刀」、PS52「磐石剃鬚刀」及 YS33「元石三頭剃鬚刀」，三款各有定位，亦以不同配色突顯個人風格。 由設計到用料，都圍繞「從內而外升級」的理念，希望把一件功能性產品，變成每日都想拿在手上的生活配件。
CP52MAX 由世界四大國際設計競賽得獎團隊操刀，全金屬機身加上多色選擇，視覺上已經有強烈存在感，備有黃、銀、藍、綠四種顏色。 PS52 則以岩石灰機身配上輕巧設計作賣點；而入門之選 YS33 提供銀、黑、藍三種顏色，讓男士可以輕鬆入手，體驗電動剃鬚帶來的便利。
P52MAX 超跑 2.0：一機三用的全金屬型格選
如果把鬚刨視為隨身 gadget，CP52MAX 幾乎是「旗艦機」的存在。 全金屬機身不但有份量，拿在手上的觸感和耐用度都更突出，日常放在洗手間或旅行時帶出門，都像是一件有設計感的小物件。
功能上，它集剃鬚、修鬢角、剪鼻毛於一身，一機處理多個理容需要，節省浴室空間又少了收納煩惱。 內置 8500 轉高扭矩電機以及 18 組雙葉刀頭，追求的是爽快而俐落的剃鬚體驗，適合對效率和貼面度都有要求的用家。
PS52 磐石：得獎設計，商務旅行的輕巧拍檔
經常出差或喜歡輕裝旅行的人，會對 PS52 特別有好感。 機身只有約 90 克，用上堅固 ABS 材質，兼具輕盈與耐用，日常放進工作袋或隨身行李中都不覺負擔。
PS52 曾獲 Red Dot 2024 設計大獎，外型低調沉穩之餘，內裡配備 7200 轉高速輕音電機，剃鬚時更安靜，早上趕出門或夜晚在酒店房間整理儀容也不怕打擾別人。 支援 IPX7 級全身防水，剃完可以直接水洗，清潔簡單，對經常走來走去的商務人士來說非常實用。
YS33 元石三頭：日常經濟之選，外型同樣有態度
YS33 主攻的是日常實用和性價比，卻沒放棄細節。 鏡面電鍍機身配合雙環浮動刀網，外觀看起來更利落，也提升貼面度，適合追求乾淨俐落外表的上班族。
8000 轉高速靜音電機，加上支援 IPX7 級全身防水，用後直接沖洗即可，一樣好打理。 充電約 60 分鐘即可使用長達約 50 天，再配備 Type‑C 快充接口，放在辦公桌或健身袋裡，臨時需要 tidy up 一下鬍子也能隨時應付，是很「抵玩」的日常 choice。
