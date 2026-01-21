讓剃鬚變成一件享受的事！Skyworth 新春型男儀容升級企劃

踏入 2026，新一年不只想換個造型，更想由日常小細節開始，為生活升級。Skyworth 把目光放在男士每天都要面對的「早上剃鬚時間」，一次過推出三款全新電動剃鬚刀，從外型到功能都重新打磨，令「型格」與「方便好用」可以同時擁有。 無論你是追求設計感、經常出差旅行，還是想找一部性價比高的日常鬚刨，都可以在今次系列之中找到最貼身的一款。​





三款新鬚刨，一次照顧不同生活場景

今次電動剃鬚刀系列包括：CP52MAX「超跑 2.0 剃鬚刀」、PS52「磐石剃鬚刀」及 YS33「元石三頭剃鬚刀」，三款各有定位，亦以不同配色突顯個人風格。 由設計到用料，都圍繞「從內而外升級」的理念，希望把一件功能性產品，變成每日都想拿在手上的生活配件。

CP52MAX 由世界四大國際設計競賽得獎團隊操刀，全金屬機身加上多色選擇，視覺上已經有強烈存在感，備有黃、銀、藍、綠四種顏色。 PS52 則以岩石灰機身配上輕巧設計作賣點；而入門之選 YS33 提供銀、黑、藍三種顏色，讓男士可以輕鬆入手，體驗電動剃鬚帶來的便利。





P52MAX 超跑 2.0：一機三用的全金屬型格選

如果把鬚刨視為隨身 gadget，CP52MAX 幾乎是「旗艦機」的存在。 全金屬機身不但有份量，拿在手上的觸感和耐用度都更突出，日常放在洗手間或旅行時帶出門，都像是一件有設計感的小物件。​

功能上，它集剃鬚、修鬢角、剪鼻毛於一身，一機處理多個理容需要，節省浴室空間又少了收納煩惱。 內置 8500 轉高扭矩電機以及 18 組雙葉刀頭，追求的是爽快而俐落的剃鬚體驗，適合對效率和貼面度都有要求的用家。​





PS52 磐石：得獎設計，商務旅行的輕巧拍檔

經常出差或喜歡輕裝旅行的人，會對 PS52 特別有好感。 機身只有約 90 克，用上堅固 ABS 材質，兼具輕盈與耐用，日常放進工作袋或隨身行李中都不覺負擔。​

PS52 曾獲 Red Dot 2024 設計大獎，外型低調沉穩之餘，內裡配備 7200 轉高速輕音電機，剃鬚時更安靜，早上趕出門或夜晚在酒店房間整理儀容也不怕打擾別人。 支援 IPX7 級全身防水，剃完可以直接水洗，清潔簡單，對經常走來走去的商務人士來說非常實用。​





YS33 元石三頭：日常經濟之選，外型同樣有態度

YS33 主攻的是日常實用和性價比，卻沒放棄細節。 鏡面電鍍機身配合雙環浮動刀網，外觀看起來更利落，也提升貼面度，適合追求乾淨俐落外表的上班族。​

8000 轉高速靜音電機，加上支援 IPX7 級全身防水，用後直接沖洗即可，一樣好打理。 充電約 60 分鐘即可使用長達約 50 天，再配備 Type‑C 快充接口，放在辦公桌或健身袋裡，臨時需要 tidy up 一下鬍子也能隨時應付，是很「抵玩」的日常 choice。​











