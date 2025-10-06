中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
讓動物撒嬌的女人（2017年香港動物報印刷版封面故事）
一向以愛動物聞名的宣萱早前從阿棍屋領養14歲老狗「宣細佬」，以身作則希望更多人願意領養動物。她對動物的愛一直沒有改變，這麼多年多次救動物，亦多次領養動物，包括片場附近的社區狗，還有被劇組當作道具的小動物們。本報在2017年印刷版曾在封面故事訪問宣萱，現於此全文盡錄。
讓動物撒嬌的女人 宣萱：片場拯救流浪動物
最近（編按：2017年）在電視劇《不懂撒嬌的女人》中飾演工作狂的宣萱Jessica，在現實生活中，其實是個愛動物如命的人，動物更經常向她撒嬌。宣萱由細到大都愛動物，十多歲時，她便向媽媽要求在家中養狗，但因她將到英國升學，遭媽媽拒絕。「那時媽媽要送我去英國讀書，她說你走了，即是要她或者工人湊。但她應承我，當我畢業回來，要養便自己養，但要自己打理。結果我一路等等等，畢業返來第一件事就說我要養隻狗。」
收養片場自來唐狗
她憶述回港後即部署其養狗計劃，「當時街上有許多流浪狗，我已經覺得不應該買狗，亦不會付錢買一隻狗回來，我認為是應該給沒有家的狗狗一個機會。」她本身很喜歡八哥，覺得他們很可愛，她到愛護動物協會領養部看了多次及排隊領養。但一隻自來唐狗改變了宣萱的計劃。
當時她剛加入片場仍在清水灣的TVB，附近有很多流浪狗，其中一隻米色好乖的流浪狗很合她的眼緣，保安知道後說不如快些帶他返家，於是宣萱便打開車門，結果這小狗竟跳上車，賴著不走，自動回家。
就在她帶小狗回家後，愛護動物協會聯絡她說有八哥可以領養，她即說剛好已經養了狗，而且該八哥許多人輪候領養，讓其他人領養這八哥。養了第一隻唐狗後，宣萱便一直只養唐狗。
高峰養六狗三貓
「當年大家很少養唐狗，覺得拖著名種狗是地位象徵。我們用明星效應，慢慢去改變其他人的看法，覺得演員都會養唐狗。其實唐狗很聰明、很忠心，病痛少。他們不舒服會自己出去執山草藥食，吃完返去嘔便沒事。」高峰期，宣萱養了六隻狗三隻貓，但隨著狗狗壽終正寢，餘下三隻，她說即使將來家中的狗狗離世，她仍會繼續養狗，因為她已歷多次喪狗之痛，認為自己能負荷，亦希望可給其他無家的狗一個家。
宣萱現在養了三隻狗兩隻貓，三隻狗叫Boom Boom、Scoopy和Moon，Boom Boom和Scoopy大約10歲，而Moon最年輕，3歲多。這些狗狗全部跟她姓宣，更視為他們為家人。
Scoopy有遺傳病
Scoopy是自小養大的，是當年鄧健泓救出的五隻狗B之一。10年前一個晚上，鄧健泓在西貢駕車時，見到前面有一隻唐狗被捲入車底，他尾隨受傷唐狗，卻跟丟了，反而在一個公廁門口見到有五隻初生狗B。鄧健泓估計受傷唐狗可能是狗B的媽媽，狗媽媽被車撞傷不知所蹤，於是他將全部狗B帶回家，再叫宣萱安排領養。
這五隻幼犬：三隻啡色、兩隻黑色，宣萱後來收養了其中兩隻黑色狗B，當中一隻便是Scoopy。
然而，或因遺傳問題，這兩狗B都在5、6歲左右出現問題，其中一隻在6歲時突然腎衰竭過身。Scoopy也在5歲時出事，「有次回家見到他整隻脹了，我還以為是別人的狗。我初時以為是工人故亂餵食，但當唐寧見到他時，說自己隻狗有甲狀腺問題，也是這樣暴脹。我即時帶他驗血，結果真的是甲狀腺問題，從此他變了長期病患者，要每天吃藥。」
需照顧患病狗的心理
照顧長期病患的小狗需特別操心，宣萱形容Scoopy是喜歡思考的狗，經常一臉愁容，所以需照顧其精神健康，多帶他玩耍，讓他做喜歡的事情。Scoopy性格十分乖巧，在這10年來，宣萱沒有聽他吠過一聲，她笑言：「不知他懂不懂吠。」
來自SAA的Boom Boom
現年八歲的Boom Boom是宣萱近年在SAA第一次領養的中年狗，因為黑色兼中年狗，他獲領養的機會較低。她說養中年犬，就要預計到小狗很快會踏入老年，而她認為自己能處理到小狗離世的傷痛。
「我認識很多朋友都是所養的狗死，便不再養狗，很怕去面對死亡。但我畢業到現在不停養狗，20多年，久經訓練，可以處理到這情緒。Boom Boom流落街頭及狗場多年，初初收養時眼神還很銳利，會搶食物，但現在已溫馴得多了。」
最年輕的Moon
最年輕的Moon也是在SAA領養，本來宣萱是想領養一隻只得三隻腳的小狗，但因為她的家有樓梯，SAA不建議，向她推薦了Moon。
Moon本來是一隻在碼頭流浪的小狗，經常吃釣魚人士釣來的魚，有天因為櫻桃眼發炎而帶到SAA醫，但因帶Moon求醫的人不願付醫療費，便交由SAA安排領養。
宣萱形容，Moon比較怕人，「頭兩次見我時好似見鬼一般」。不過他是one man dog，十分忠心，只認定了宣萱是主人，連每天餵他、幫他沖涼及帶他出街的姐姐，他都不跟。她估計Moon可能曾經被人嚇過及打過，否則不會這麼怕人。
劇集中的動物去了那兒? 寵物情緣的狗狗真相
無綫在1999年播出的電視劇《寵物情緣》，戲中除了有宣萱、古天樂和鄭秀文外，亦有Rocky和豆豆兩隻狗主角。究竟兩小狗是怎樣來的呢？甚至有傳聞古天樂後來收養了這隻狗狗。宣萱說原來這兩隻狗是來自一個狗隻訓練場，該訓練場老闆「波仔」及工作人員每天都在拍攝現場，負責對兩隻狗作指示。
兩隻狗Rocky及豆豆都十分乖巧，宣萱曾問過可否收養他們，但訓練場說他們都有主人。她憶述，拍攝時是夏天，天氣炎熱，小狗拍攝時都很辛苦，其中那隻金毛尋回犬豆豆一見停機，就會自動跑去風扇那邊抖涼。
拍劇動物道具變宣家成員
無綫劇集經常用到動物，大家會留意到貓狗，但未必會留意到一些小動物，例如兔仔、白鴿、白老鼠等，工作人員很多時只當他們是道具。宣萱稱，她在無綫拍劇時，常常會將所有動物帶走。她曾因而收養了一隻白老鼠和一隻白兔，他們原都是拍戲的道具。
「白老鼠是拍劇時扮老鼠用，工作人員將他放到滿是碳粉的筒內染色扮老鼠，我那天返公司泊車時，眼角見到這白老鼠跑過，雖然他一身灰色，但因我曾養過白老鼠，一眼便認出他是白老鼠，所以急急將他救起放在鞋盒中，又託朋友買籠，將他帶回家中收養，並改名Luck Luck。」宣萱笑說，Luck Luck很有性，懂得聽自己的名字。
醒目的兔仔
兔仔則是拍攝劇集《烽火奇遇結良緣》時收養，她憶述:「當時陽光猛烈下拍攝一場戲，我和三名演員站在一起，曾偉權也在。那兔子每次由籠中放出來時，總是跑到我的裙腳抓住向上跳，站在身邊的同事忍不住說，看來白兔已認定了我做主人，在拍攝後我問准了監製，便將小兔帶走，他又成為了宣家的成員了!」
兔仔自此住在天台，有獨立空間及玩耍時間，但每次放兔仔出來玩時，宣萱謹記將家中的狗狗都先困住，以兔仔被狗狗咬傷。這兔子非常可愛，喜歡跳來跳去，又會在她早上睡醒時抓門要求入房玩。可惜，在幾年後的一次意外，宣萱的工人外出時忘記鎖上天台門，結果狗狗走入了天台，將兔仔咬死了，宣萱當時正在逛街，得知消息後傷心不已，哭著返回家。
與曹永廉尋領養、做家訪
當年在無綫，圈內幾乎一提到救狗，就會找宣萱，除因為她曾收養小狗外，還因她曾多次救狗。宣萱跟不少圈中人如曾偉權、曹永廉等，一起救狗、找領養。她更曾與曹永廉一起尋找領養，在超市貼街招及家訪，當領養人見到是他們都感到驚訝。
她坦言，領養做家訪責任重大，當見到真人時，大概會知道對方是否真的喜歡動物。
協助狗媽媽生b
當年在清水灣拍劇時，她說有很多流浪狗，單是更亭有7、8隻，附近地區加起來約有十多隻。記得有次電視城的流浪狗懷孕了，她和其他愛狗的人士，在攝影房以紙皮、報紙及毛巾搭了個棚，讓狗媽媽安心生小狗，及後幫狗B找領養。狗媽媽則由宣萱領養了。
