搞懂這9件事「讓愛情更長久」：愛不是消耗，而是滋養你的養分
戀愛初期總讓人戴上濾鏡，把缺點看成可愛的特質。但要讓感情長久，理智與清醒缺一不可。以下9個提醒，幫你更懂得經營關係。
所有人反對的感情，別執著
別以為「倖存者偏差」會發生在自己身上。旁觀者清，當身邊的人都認為他不適合託付，通常不是沒有理由。及時放手，才是明智的選擇。
「遠嫁」要三思而行
嫁去外地的女生，若有愛情，伴侶就是唯一依靠；可一旦感情變質，身邊就少了支撐。許多人在婚姻與愛情的落差中，最後從伴侶變成了陌生人。若真的選擇遠嫁，記得永遠保有隨時離開的勇氣與底氣。
想知道他愛不愛你，看「高成本付出」
別被日常小事輕易感動——像早起買早餐、幫繫鞋帶、接送上下班，這些都不難。真正的愛，是願意用「血汗成果」換你開心：為你調整人生規劃、放棄好工作機會，或在你需要時拿出辛苦存下的錢。
適合的人，一定能給你「情緒價值」
再合拍的情侶，也難免爭吵。重要的是他能不能包容你的負面情緒，等你冷靜後再好好溝通。能讓你覺得「舒服」的人，才是值得在一起的人。
考慮結婚？先同居一段時間（記得做好防護）
只有日常相處，才能看清彼此的真實樣貌。若同居後發現有無法跨越的鴻溝、生活習慣差太多，就該問自己：能接受一輩子這樣嗎？
別被表象迷惑，時間最能驗出真實
戀愛中每個人都會展現最好的一面，但時間會讓真實性格浮現。若一時看不透，就先放下幻想，用時間觀察，讓現實替你揭曉答案。
孩子不是婚姻的「綁帶」
孩子能連結兩人，但留不住感情。穩定的婚姻建立在彼此的吸引與尊重上，而不是孩子。持續成長、保持價值，才能讓對方一直被你吸引。
「全職主婦」要先想清楚
全職主婦看似安穩，實際卻有隱憂。長期脫離職場，容易失去經濟與自我價值。與其全然依附，不如找到能維持成就感與生活重心的方式，讓自己在愛裡也有力量。
學業、事業比愛情更重要
別在20、30歲的黃金階段，把重心全放在尋找「白馬王子」上。現實中沒有童話，成熟的關係建立在彼此能帶來的價值與支持上。不論是金錢、事業還是情緒，都需要雙向付出。
羅曼・羅蘭說：「認清生活真相後，依然熱愛生活，才是真正的英雄主義。」愛情的幸福，不在於找到誰來拯救你，而在於讓自己成為更好的人。當你懂得愛自己，愛情自然也會更順遂。
