讓狗狗走失跑進東區走廊 涉事寵物美容店向狗主解釋：狗狗自己推門離開

【動物專訊】本報今日報道北角和富道一間寵物美容店日前發生狗狗走失驚險事件，幸好在熱心的士司機和多名熱心市民協助下，狗主Elyse在東區走廊門口平安抱回狗狗。Elyse要求該店交代走失原因，該店今日傍晚回覆她，除再次道歉外，又指狗狗是自己推開門離開，她對此說法感到難以接受：「即是他由得我隻狗在地下走來走去，而且沒鎖門啦。」該店至截稿前未回覆本報查詢。

事緣Elyse上週六12月27日下午1時許帶Cody到寵物美容店浸中藥浴，希望改善狗狗的皮膚問題。而由於Cody一向很敏感及容易受驚，Elyse已特別叮囑店員小心Cody受驚，美容師亦稱會鎖門。沒想到她離開該店不久，便看到愛犬跑出馬路，更跑上東區走廊。幸好有多名熱心市民幫忙，有好心的士司機停車攔截了狗狗，Elyse終在東廊入口救起Cody。

她事後向該店要求交代事發經過，直到今日傍晚才收到回覆。該店先是再道歉，其後指自開業以來，「從未遇到過這種情況，（未碰過寵物自己推開門）；Cody確實係強壯小寶寶。」其後又指看過其他店舖的閉路電視影像，「可以清楚睇到係Cody情況，係你走了後佢推門離去，佢太想念媽媽。」

該店又表示，會深入與公司管理層商討，檢視店門設計安全，強調今次事件絕對不是他們希望發生的。

Elyse表示，當時放下狗狗後，狗狗是由美容師抱住，她亦以為美容師會鎖好門，對於Cody自己推門離開的解釋，她形容十分震撼，即當時職員任由狗狗自己行來行去，沒有鎖門。

她又坦言覺得自己危機意識不足，「我大安旨意以為他們有鎖門，危機意識不夠，其實店內得一個美容師，未必能照顧好我隻狗。」

