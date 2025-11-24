谷婭溦成《中年4》評審 黃博趙浚承勁多Job

【on.cc東網專訊】歌手谷婭溦（Vivian）在無綫機會多多，除在熱爆劇《新聞女王2》中飾演練習記者「小天」一角色外，又「升呢」在歌唱比賽《中年好聲音4》中擔任常駐評審，而珍惜機遇的她，在社交網甫靚相為節目大做宣傳，她謂：「廣告時間，請大家多多支持《中年好聲音4》首播。」不少網民大表支持，留言謂：「期待小天評審」，可見「一天」深得民心。

另外，6位《中年好聲音3》歌手包括黃博、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、曹越及劉曉昆商演頻頻，日前齊出席預祝聖誕節活動，獲得一眾藝人朋友如劉洋、黃劍文、李金凱、羅逸軒、阮惠珊、尹新杰、Casey（芷盈老師）、Nelson（曹越監製）、任永健、陸東成等撐場，場面墟冚！

廣告 廣告

活動甫開始黃博、占士丁丁、趙浚承、陳芷盈、曹越及劉曉昆向現場歌迷打招呼，2025年步入尾聲，亦為今年做一個小總結，提到參加《中3》作出了不少新嘗試，感謝粉絲們一直的支持，即場透露新一年的目標和工作方向，黃博將舉行一場大型粉絲見面會，令不少粉絲大呼期待！

其後，占士丁丁、劉曉昆、曹越上台唱歌，劉洋和黃劍文在台上分享與合的感受。之後陳芷盈及趙浚承分別獻唱新歌《Angel》與《從你我成為我們》，再到黃博壓軸唱出個人國語單曲《記得我》，6位歌手再合體向現場觀眾送上特別預備的小驚喜，大合唱聖誕經典名曲《Jingle Bells》。歌唱表演完結後便到「福利時間」，連同一眾撐場嘉賓到台下跟全場觀眾大合照，還逐一送上聖誕祝福，最後與一眾手持合照名額的粉絲合影，期間不時與粉絲微笑揮手。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】