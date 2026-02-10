黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
短短數年，谷愛凌已成為世界知名的運動員，而她現在不過才22歲。2022年，在北京冬奧會上，年僅18歲的谷愛凌成為首位在單屆冬奧會上，包攬三枚獎牌的自由式滑雪運動員，也是自由式滑雪女子大跳台中，最年輕的奧運冠軍。谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。
谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我以我的滑雪表現為榮。」
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「我經歷了很多，在22歲這年紀，我認為都不應該承受的；但我變得更堅強了，這就是作為年輕人的美好，你會適應和學習，變得更強大和更加更加優秀。」
隨著獎項而來的，是不同的時尚和商業合作，人紅也是非多，她在今年冬奧的關注度甚高。對於今年以22歲之齡參賽，背負著國家的名字、亦背負著很多人對她的期望，當中所承受的壓力與情緒，也許要有很強大的意志力才能應付。她在冬奧賽後也分享，「過去四年，我經歷了很多，甚至更長時間。我經歷了很多，在22歲這年紀，我認為都不應該承受的，好像威脅、謾罵和網絡仇恨等。你想到的我都經歷過，物理上的攻擊，名單上還有很多，但我變得更堅強了，這就是作為年輕人的美好，你會適應和學習，變得更強大和更加更加優秀。」
「我不會覺得我的腿好粗，而是在意我的腿能在空中跳得多高。」
出生於美國的谷愛凌是中美混血兒，母親谷燕是前滑雪教練。身高1.75的谷愛凌，不但在運動上獲得佳績，也因為混血外表而成為時尚界寵兒。在爆紅後，成為Louis Vuitton的模特兒，也是IWC的品牌好友，更是Tiffany & Co.的全球代言人。對於外型，她自有一套看法，健康更為重要：「美不是瘦，美是有力量，美是能做到許多不同的事。我在意我的腿能實現女性以前從未做到的事，多於腿粗不粗。」
「每一次做一個新動作，就是讓腦袋和身體同時做一個從來沒有做過的事。」
每個運動員都愛挑戰，谷愛凌也不例外。她曾形容無論在運動或是在工作上，自己是非常不妥協的人。假如定了目標，怎樣都會跑到終點為止。自由式滑雪，在空中的每個動作都是挑戰，她形容每嘗試一個新動作，也必然會有壓力：「當然會很害怕，希望不會受傷。但落地當刻的感覺，讓我覺得打破了自己的界限和恐懼，會覺得自己是世界上最強的人。」
雖然只有22歲，但她已經非常成熟，成熟得足以面對大量負面說話：「我現在真的不太去理會抨擊，最終，這是我的生活。每個人都有權發表意見，我也有權不去聽。」這樣的強大心臟，令人會一直期待谷愛凌的多元發展。
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
明星魅力：
2026葛萊美最佳新人Olivia Dean是誰？從倫敦街頭到國際舞台，一聽就愛上的「老靈魂」嗓音
年近60香港銀髮超模Christina Chung驚豔Chanel高訂天橋！既是七女之母更是高訂名模，勇敢追夢永遠不會遲
〈Golden〉「金牌製作人」TEDDY是誰？撐起半個K-pop圈，BIGBANG、BLACKPINK、MEOVV、AllDayProject幕後推手
其他人也在看
近藤真彥結婚32年罕晒親子照 父子齊跑馬拉松
【on.cc東網專訊】人稱「孖池」的80年代日本男歌手近藤真彥出名花心，婚前曾與女歌手中森明菜、已故香港天后梅艷芳等拍過拖。他於1994年與圈外人老婆結婚後，2020年又被踢爆背妻包養索女。不過，他卻相當愛錫18歲的獨生子轟丞。結婚近32年的他，罕有在社交網上公
向佐自嘲「原生家庭有問題」 人生只能走下坡 被同場嘉賓明寸做咩都唔掂
電影大亨向華強同太太陳嵐嘅大仔向佐，近年主力喺內地發展，試過自資出品電影《門前寶地》但飽受負評。
大S婚姻低潮時仍想著好友… 生前承諾吳佩慈「我當爸爸，出去賺錢養妳」
藝人吳佩慈近日發文回憶與大S的友情，她透露，在大S經歷第一段婚姻低潮期時，曾對她說過一句讓她至今難忘的話：「等妳也不快樂了，我想和妳重組家庭。我出去賺錢養家當爸爸，你在家裡照顧孩子當媽媽。」這段對話，反映兩人相識近30年的深刻情誼。
井手上漠為角色下海的內幕！ 網友羨慕客人上輩子燒好香！
日本新生代藝人井手上漠以「無性別男孩」形象爆紅，23歲的他生理性別為男，但自認不屬於任何性別框架，亮麗外型和個人風格圈粉無數。
林正峰拍內地短劇瞓得3粒鐘 阮嘉敏7日拍72集日踩20小時
【on.cc東網專訊】近年不少無綫小生和小生北上拍短劇，收入相當可觀，不過人仔唔易賺，要短時間內地獄式日以繼夜，夜以繼日拍攝，絕對是用生命值硬接，當中林正峰和阮嘉敏就是好例子。
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
【Yahoo Style 玄來愛情】有錢男人熱烈追求，兩次約會卻人間蒸發？｜揭開荀盤離場真正原因
絲打圍爐│古天樂與唐詩詠娟姐暢所欲言 自爆戒甜10年 即席獻唱冧爆兩主持
《尋秦記》電影版自大除夕上映至今，一個月來港澳票房已錄得逾8,700萬元，近日更推出「Plus+多元宇宙版」，望能爭取過億票房。而男主角古天樂仍馬不停蹄為電影宣傳
內田理央私下竟是電動宅女！ 為何從模特兒變成戲劇女王？
內田理央以166公分的高挑身材和O型血的隨性魅力，成為大眾眼中的凍齡美魔女，她的五官精緻，笑起來帶點小惡魔的俏皮，皮膚白皙光滑，總給人一種永遠20出頭的錯覺。
174公分男友力爆表理想型！ 阿部顯嵐的溫柔笑容太致命！
阿部顯嵐那張帶點狐狸眼的帥臉，一出場就讓人感覺像從漫畫裡走出來的理想男友，高挑174公分的身材配上那種從容氣質，簡直是迷妹的終極幻想。
落力谷戲！柯震東「鬥大細」不及春風 壽星王淨除鞋玩遊戲搏到盡
【on.cc東網專訊】由台灣男星柯震東與台灣女星王淨主演的電影《功夫》將於春節檔在台灣上映，最近眾主演齊齊現身見面會，宣傳新片。適逢前日（7日）是王淨28歲生日，現場還驚喜獻上巨型壽桃為她慶生，氣氛熱鬧。
GD韓國見面會圓滿落幕 期待Big Bang合體活動
【on.cc東網專訊】韓國天團Big Bang隊長G-Dragon（GD）上周五（6日）起一連三日在首爾奧林匹克體操競技場舉行粉絲見面會，是他出道20年來首次以個人名義開見面會，3日間共招待超過4萬粉絲入場。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
周吉佩與老婆盛裝現身銅鑼灣惹熱議 女方以手掩胸舉動被網民嘲：心口痛咩
周吉佩2022年參加《中年好聲音》奪得冠軍而重新出發，再次以歌手身份出道，工作機會增多。周吉佩曾坦言，港姐出身嘅太太黃彥欣本身係激烈反對佢參賽，曾因此爭執及冷戰3日
康城租樓中伏！ 簽咗臨約先知同層有凶宅 代理搬「合約精神」拒退訂金 網民教路報《東張》：搞大件事通常有彎轉｜消委會曾引案例：代理須賠償
將軍澳日出康城近日有租樓個案引起熱議。有網民於Threads發文表示，透過連鎖地產公司租入日出康城首都一個單位，惟在簽訂臨時租約後才發現同層有凶宅，質疑負責代理違反操守。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
【惠康】堅係正優惠 買任何產品加$29換2件廚紙（即日起至12/02）
惠康今期有多款超值產品，買任何產品加$29換購2件維達萬用廚紙 (4卷裝)（總值$50）；買任何維他/維他奶/鈣思寶常溫飲品滿 $88，送維他冷泡無糖茶6包裝1排、壽桃幼/寬蝦子麵454克1包及李錦記鮑魚180克1罐（總值$64）；知育菓子系列產品買2送1，平均$26.6/件；19 Crimes 躍升紅酒/莎當妮白酒 750毫升，優惠價$100/2支，平均$50/支，快啲嚟惠康掃貨啦！
美冬奧選手對代表國家百感交集 川普批真正輸家
（法新社華盛頓8日電） 美國總統川普今天抨擊美國冬奧滑雪選手海斯是「真正的輸家」，海斯日前表示，在美國深陷危機之際代表國家出賽讓他百感交集。自由式滑雪選手海斯（Hunter Hess）4日在記者會上被問到，考量到美國正在經歷激烈的移民執法行動及其他政治危機之際，他對於代表國家參加冬季奧運有何感想。
卡域克領紅魔出「鎚」爭升第3
【Now Sports】曼聯上輪英格蘭超級聯賽擊退熱刺，在聯賽榜穩守第4位，紅魔鬼周中出戰韋斯咸，若然卡域克領軍5連勝，球隊便升上第3位。卡域克（Michael Carrick）帶曼聯豪取英超4連勝，周中快車期周二作客近況不俗的護級分子韋斯咸，只要再全取3分，便可升上第3位最少24小時，因為坐在這個位置的阿士東維拉，周三才會進行迎戰白禮頓聯賽。卡域克賽前被問到會否想到在紅魔鬼的任期有多長久，他指出一切言之尚早。44歲的卡域克說：「現在不是時候評價球隊有多好及成功，因為沒有任何事情發生，我們希望今後做得更多，到季尾才看看有甚麼事發生。」至於卡域克亦盛讚隊長般奴費蘭迪斯是一位具智慧球員，對球會的事樣樣關心，是值得尊重及可合作愉快的隊員。
中國豪奪全球70%成熟製程晶片訂單 美禁令成最強助攻
隨著全球半導體產業鏈的結構性調整，日本共同社報導稱，數據顯示，截至 2025 年底至 2026 年初，全球高達 70% 的成熟製程晶片訂單已高度集中流向中國工廠。