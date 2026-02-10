22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮

短短數年，谷愛凌已成為世界知名的運動員，而她現在不過才22歲。2022年，在北京冬奧會上，年僅18歲的谷愛凌成為首位在單屆冬奧會上，包攬三枚獎牌的自由式滑雪運動員，也是自由式滑雪女子大跳台中，最年輕的奧運冠軍。谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。

谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我以我的滑雪表現為榮。」

「我經歷了很多，在22歲這年紀，我認為都不應該承受的；但我變得更堅強了，這就是作為年輕人的美好，你會適應和學習，變得更強大和更加更加優秀。」

隨著獎項而來的，是不同的時尚和商業合作，人紅也是非多，她在今年冬奧的關注度甚高。對於今年以22歲之齡參賽，背負著國家的名字、亦背負著很多人對她的期望，當中所承受的壓力與情緒，也許要有很強大的意志力才能應付。她在冬奧賽後也分享，「過去四年，我經歷了很多，甚至更長時間。我經歷了很多，在22歲這年紀，我認為都不應該承受的，好像威脅、謾罵和網絡仇恨等。你想到的我都經歷過，物理上的攻擊，名單上還有很多，但我變得更堅強了，這就是作為年輕人的美好，你會適應和學習，變得更強大和更加更加優秀。」

「我不會覺得我的腿好粗，而是在意我的腿能在空中跳得多高。」

出生於美國的谷愛凌是中美混血兒，母親谷燕是前滑雪教練。身高1.75的谷愛凌，不但在運動上獲得佳績，也因為混血外表而成為時尚界寵兒。在爆紅後，成為Louis Vuitton的模特兒，也是IWC的品牌好友，更是Tiffany & Co.的全球代言人。對於外型，她自有一套看法，健康更為重要：「美不是瘦，美是有力量，美是能做到許多不同的事。我在意我的腿能實現女性以前從未做到的事，多於腿粗不粗。」

「每一次做一個新動作，就是讓腦袋和身體同時做一個從來沒有做過的事。」

每個運動員都愛挑戰，谷愛凌也不例外。她曾形容無論在運動或是在工作上，自己是非常不妥協的人。假如定了目標，怎樣都會跑到終點為止。自由式滑雪，在空中的每個動作都是挑戰，她形容每嘗試一個新動作，也必然會有壓力：「當然會很害怕，希望不會受傷。但落地當刻的感覺，讓我覺得打破了自己的界限和恐懼，會覺得自己是世界上最強的人。」

雖然只有22歲，但她已經非常成熟，成熟得足以面對大量負面說話：「我現在真的不太去理會抨擊，最終，這是我的生活。每個人都有權發表意見，我也有權不去聽。」這樣的強大心臟，令人會一直期待谷愛凌的多元發展。

