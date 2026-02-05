22歲谷愛凌成冬奧2026焦點，備受爭議的體壇新星的堅定金句：落地當刻，我自覺是世上最強
短短數年，谷愛凌已成為世界知名的運動員，而她現在不過才22歲。2022年，在北京冬奧會上，年僅18歲的谷愛凌成為首位在單屆冬奧會上，包攬三枚獎牌的自由式滑雪運動員 ，也是自由式滑雪女子大跳台中，最年輕的奧運冠軍。隨著獎項而來的，是不同的時尚和商業合作，人紅也是非多，她的關注度必然延續至今屆冬奧。
「我不會覺得我的腿好粗，而是在意我的腿能在空中跳得多高。」
出生於美國的谷愛凌是中美混血兒，母親谷燕是前滑雪教練。身高1.75的谷愛凌，不但在運動上獲得佳績，也因為混血外表而成為時尚界寵兒。在爆紅後，成為Louis Vuitton的模特兒，也是IWC的品牌好友，更是Tiffany & Co.的全球代言人。對於外型，她自有一套看法，健康更為重要：「美不是瘦，美是有力量，美是能做到許多不同的事。我在意我的腿能實現女性以前從未做到的事，多於腿粗不粗。」
「每一次做一個新動作，就是讓腦袋和身體同時做一個從來沒有做過的事。」
每個運動員都愛挑戰，谷愛凌也不例外。她曾形容無論在運動或是在工作上，自己是非常不妥協的人。假如定了目標，怎樣都會跑到終點為止。自由式滑雪，在空中的每個動作都是挑戰，她形容每嘗試一個新動作，也必然會有壓力：「當然會很害怕，希望不會受傷。但落地當刻的感覺，讓我覺得打破了自己的界限和恐懼，會覺得自己是世界上最強的人。」
「人們都會有所評論，但是我自己享受滑雪才是最重要的。」
人紅是非多，谷愛凌自從人氣急升後，也伴隨著大量爭議，當中也包括她的混血兒身分，到底該代表哪國出賽等話題。雖然只有22歲，但她已經非常成熟，成熟得足以面對大量負面說話：「我現在真的不太去理會抨擊，最終，這是我的生活。每個人都有權發表意見，我也有權不去聽。」這樣的強大心臟，令人會一直期待谷愛凌的多元發展，也會更關注她在冬奧的表現！
