豆腐花還是熱食的最嫩滑，要保持最佳的豆腐花狀態，便最好即做即食，只要家中有無糖豆漿和燜燒杯，便可以很快做出豆腐花。自製豆腐花用的熟石膏粉在藥房便可以買到，每次只要用一點點，買一兩可以做好多次。製作豆腐花時，要把石膏粉水先調好放在燜燒杯中，熱豆漿不要煮大滾，撞入杯中便不要搖晃亂動，這樣便可以成功，即睇如何製作薑味豆腐花：

👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略

薑味豆腐花（2人份量）

時間：30分鐘

材料

無糖豆漿450毫升

廣告 廣告

薑粉半茶匙

粟粉半茶匙

熟石膏粉1/4茶匙

桂花少許

紅糖水適量

做法

豆腐花食譜│薑味豆腐花 熱豆漿變豆腐花有個簡單秘訣？

1. 燜燒杯加入滾水扭上，暖杯3分鐘後倒，蓋上。將粟粉、薑粉和石膏粉加水調勻，倒入燜燒杯後蓋上。

豆腐花食譜│薑味豆腐花 熱豆漿變豆腐花有個簡單秘訣？

2. 豆漿用小火慢慢煮至開始冒小泡泡但不要大滾。

豆腐花食譜│薑味豆腐花 熱豆漿變豆腐花有個簡單秘訣？

3. 打開燜燒杯蓋，快速撞入熱豆漿，扭蓋，靜置20分鐘。豆腐花凝固，配紅糖水和桂花同食。

全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！

>>立即按此了解更多香港各區餐廳訂座優惠<<

今晚食乜好？即睇最強雞翼食譜、牛油果食譜合集

地區美食合集！香港各區最新餐廳、cafe、甜品店推介

食乜養生好？二十四節氣：中醫教路/湯水進補/穴位養生

自助餐推介！睇盡各種自助餐優惠/回本攻略

想知最新飲食資訊？按此觀看Yahoo Food編輯推介

更多甜品食譜

【甜品食譜】台式地瓜圓 要更爽滑彈牙事前只要做多一步？

【甜品食譜】零失敗棉花糖多士 要焗得特別香方包需選這個？

【甜品食譜】滋潤銀耳雪梨水 只需加幾顆這配料即可提味？

【甜品食譜】超方便蘋果班戟

【甜品食譜】泰式馳名特濃椰子布丁

【甜品食譜】黑糖香蕉Muffins

【今晚食乜好】唔知今晚食乜餸？立即去Yahoo Food 食譜專頁搵靈感

>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，並以Yahoo電郵免費登記成為會員，即時可完成簡單任務賺取Ypoints，憑分即可換領不同獎賞！ 新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！