譚耀宗指立會是「政治旋轉門」
豆腐食譜│客家釀豆腐 咁樣釀餡多肉嫩
客家釀豆腐雖然材料簡單，但卻是大人小孩都適合的菜式，很適合做家常菜，即睇Yahoo食譜：
天氣晚上開始轉涼，用砂鍋上的菜式保溫佳，在這涼涼的夜裡吃著別有滋味。客家釀豆腐雖然材料簡單，但卻是大人小孩都適合的菜式，很適合做家常菜。用煎釀豆腐來釀，質地較挺但不失軟滑，適合新手。傳統的客家人多不用挖洞，直接用筷子來割開豆腐，再慢慢釀入肉餡，如果覺得太難，可以先挖小洞，把挖出的豆腐加回豬肉餡中便不浪費。煎過的豆腐再用砂鍋小火燜煮，吃起來便份外嫩滑，即睇如何製作客家釀豆腐：
客家釀豆腐（1人份量）
烹煮時間：20分鐘
材料：
煎釀豆腐1盒
半肥瘦豬肉碎90克
冬菇2隻(浸軟，浸菇水留用)
甘筍1/4隻
蒜頭2瓣
葱1棵
醃料：
生抽2茶匙
老抽少許
鹽少許
胡椒粉少許
糖少許
粟粉1茶匙
水2茶匙
麻油1茶匙
醬汁：
浸菇水80毫升
老抽1茶匙
蠔油1湯匙
鹽少許
糖1茶匙
胡椒粉少許
麻油少許
做法
更多零失敗食譜
文、攝：謝翠玲
