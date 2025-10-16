豆腐食譜│客家釀豆腐 咁樣釀餡多肉嫩

天氣晚上開始轉涼，用砂鍋上的菜式保溫佳，在這涼涼的夜裡吃著別有滋味。客家釀豆腐雖然材料簡單，但卻是大人小孩都適合的菜式，很適合做家常菜。用煎釀豆腐來釀，質地較挺但不失軟滑，適合新手。傳統的客家人多不用挖洞，直接用筷子來割開豆腐，再慢慢釀入肉餡，如果覺得太難，可以先挖小洞，把挖出的豆腐加回豬肉餡中便不浪費。煎過的豆腐再用砂鍋小火燜煮，吃起來便份外嫩滑，即睇如何製作客家釀豆腐：

客家釀豆腐（1人份量）

烹煮時間：20分鐘

材料：

煎釀豆腐1盒

半肥瘦豬肉碎90克

冬菇2隻(浸軟，浸菇水留用)

甘筍1/4隻

蒜頭2瓣

葱1棵

醃料：

生抽2茶匙

老抽少許

鹽少許

胡椒粉少許

糖少許

粟粉1茶匙

水2茶匙

麻油1茶匙

醬汁：

浸菇水80毫升

老抽1茶匙

蠔油1湯匙

鹽少許

糖1茶匙

胡椒粉少許

麻油少許

做法

1. 切葱花，甘筍切薄片，壓出花形，餘下的切碎，加入豬肉碎中，也加少許葱花至肉碎，加醃料拌勻。豆腐切厚件，用筷子從中間扒開裂口，再少量多次的釀入肉餡，面層輕拍少許粟粉。

2. 燒熱鑊，加冷油，繞一圈後倒出，再加油，釀豆腐肉餡那面先煎，待定形後再煎其餘幾面。

3. 砂鍋用中火燒熱，加油，爆香切片冬菇和甘筍片，放回釀豆腐，倒入醬汁，蓋上，收細火燜6分鐘，撒葱花。

完成品

文、攝：謝翠玲