豆苗食譜｜蒜子瑤柱豆苗
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 1-2人
食材
豆苗 1斤(600g)
瑤柱 6粒
蒜頭 8粒
生粉水 1湯匙
麻油 少許
調味
瑤柱水+菜水 1/2杯
鹽 1/4茶匙
雞粉 1茶匙
糖 1茶匙
生抽 1湯匙
蠔油 1/2湯匙
作法:
1 ：
瑤柱浸軟
2 ：
蒸20分鐘(水留用)
3 ：
蒜頭輕輕拍開
4 ：
燒熱油，加入蒜頭
5 ：
可加入豬油
6 ：
爆至金黃
7 ：
加入豆苗
8 ：
炒至軟身熟透，上碟
9 ：
隔出蔬菜水
10 ：
加入瑤柱絲連水及蔬菜水
11 ：
加入調味煮成汁
12 ：
加入生粉水埋茨
13 ：
加適量胡椒粉，麻油拌勻
14 ：
淋在豆苗上即可
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