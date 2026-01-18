豆苗食譜｜蒜子瑤柱豆苗

【彭博】-- 川普呼籲華特迪士尼旗下的美國廣播公司(ABC)立即開除深夜節目主持人吉米·金摩爾。這位美國總統指控後者在4月23日播出的節目中「向暴力發出了卑劣的號召」。川普在Truth Social平台的發帖與第一夫人梅拉尼婭·川普相呼應。梅拉尼婭敦促ABC「表明立場」，因金摩爾在一段脫口秀節目中發表了被她稱為「充滿仇恨和暴力」的言論。在上周四晚播出的《吉米·金摩爾直播秀》節目中，這位喜劇演員對將於兩天後舉行的白宮記協晚宴進行了惡搞。他不僅暗示川普與梅拉尼婭的相識是由聲名狼藉的已故戀童癖者傑弗裡·愛潑斯坦牽線，還開玩笑說「我們的第一夫人梅拉尼婭也在場。看看梅拉尼婭，多麼美麗。川普夫人，你有一種准寡婦般的光彩。」周六，一名槍手在記協晚宴現場開槍。槍聲在宴會廳外響起後，川普和其他美國高級官員被緊急疏散。周一，來自加州的男子Cole Tomas Allen被指控企圖刺殺川普。川普發表上述言論後，迪士尼股價立即走低，收跌0.35美元。ABC未回應置評請求。去年9月，金摩爾曾因關於政治活動人士查理·柯克遭刺殺一事發表的言論被停職數日。在停職前，美國聯邦通信委員會主席布倫丹·卡爾曾表示，這些言論可

Bloomberg ・ 3 小時前